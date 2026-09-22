Getty Images Sport
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Bruno Fernandes yang "datar" memicu kekhawatiran ketika mantan bek Manchester United mempertanyakan kurangnya kepemimpinan di skuad Michael Carrick
Awal yang suram bagi Carrick
Manchester United menjalani awal yang buruk pada musim baru. Tim asuhan Carrick hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga pembuka Premier League, kesulitan membangun momentum positif.
Manchester United menelan kekalahan dari Hull City dan Manchester City yang bermain dengan sepuluh orang, serta kehilangan poin dalam hasil imbang melawan Everton dan Fulham. Satu-satunya kemenangan mereka di liga datang dalam kemenangan meyakinkan 5-2 atas tim promosi Ipswich Town. Memperparah kesulitan mereka di kompetisi domestik, Manchester United baru-baru ini tersingkir dari Carabao Cup. Meski sempat unggul 2-0 atas Brighton di Old Trafford, tim Carrick secara dramatis kolaps dan menderita kekalahan 3-2.
- Getty Images Sport
Performa Fernandes memicu kekhawatiran besar
Fernandes menerima kritik khusus di tengah kesulitan tim secara keseluruhan. Mantan bek United Bardsley meyakini gelandang berusia 32 tahun itu tampak jauh dari performa biasanya.
Meski Fernandes mengoleksi tiga gol dan satu assist di Premier League, semua kontribusi gol itu tercipta dalam satu-satunya kemenangan melawan Ipswich. Bardsley mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap bintang Portugal itu saat ini.
"Bruno Fernandes terlihat agak datar bagi saya tahun ini," kata Bardsley kepada Lyllo Casino. "Sejujurnya, dan saya adalah pendukung terbesarnya, saya penggemar terbesarnya, saya pikir dia luar biasa dalam apa yang dia lakukan untuk tim, Anda tidak pernah bisa meragukan usaha dan kerja keras yang dia berikan, yang mungkin tidak dilihat orang di luar gol-golnya.
"Dia hanya terlihat sedikit datar tahun ini, dan itu juga sedikit mengkhawatirkan, karena kita tahu betapa pentingnya dia dalam empat atau lima musim terakhir, dan tanpa dirinya kami mungkin akan berada di posisi yang benar-benar berbeda."
Kurangnya kepemimpinan di lini belakang yang mengkhawatirkan
Bardsley, yang berkembang dari tim muda Old Trafford, juga menyoroti kelemahan mencolok di lini pertahanan. Ia sangat terkejut dengan kekalahan pada laga pembuka musim dari Hull, dan menyebut kurangnya energi serta kebugaran sebagai sesuatu yang "mengkhawatirkan."
Mantan pemain Sunderland itu mencatat bahwa meski terlihat solid dalam bertahan di bawah Carrick musim lalu, lini belakang saat ini sedang "berantakan." Ia percaya skuad ini pada dasarnya kehilangan sosok berwibawa di atas lapangan.
"Namun pada akhirnya, secara defensif, secara keseluruhan, Anda bisa melihat empat bek ini dan mengatakan bahwa itu bukan empat bek terbaik di dunia, tetapi sebagai sebuah kolektif kami harus lebih agresif," tambahnya. "Kami harus saling menuntut lebih besar, dan itulah hal yang mengkhawatirkan saya, tidak ada tuntutan yang cukup. Gol terjadi dan kami hanya berbalik lalu melakukan sepak mula lagi.
"Harus ada semacam tuntutan satu sama lain dan para pemain harus dimintai pertanggungjawaban ketika mereka membuat kesalahan, ketika mereka tidak tampil maksimal, atau ketika mereka tidak menghentikan umpan silang atau tembakan. Ada kekurangan kepemimpinan di sana."
- AFP
Butuh percikan instan dengan sangat mendesak
Tekanan kini benar-benar berada di pundak Carrick untuk menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan ini. Ia harus menemukan cara untuk memperketat lini pertahanan yang rapuh, yang menyia-nyiakan keunggulan di akhir laga melawan Brighton dan Everton. Selain itu, sang manajer perlu membangkitkan kembali performa Fernandes untuk memicu kebangkitan Manchester United.
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