Fernandes menerima kritik khusus di tengah kesulitan tim secara keseluruhan. Mantan bek United Bardsley meyakini gelandang berusia 32 tahun itu tampak jauh dari performa biasanya.

Meski Fernandes mengoleksi tiga gol dan satu assist di Premier League, semua kontribusi gol itu tercipta dalam satu-satunya kemenangan melawan Ipswich. Bardsley mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap bintang Portugal itu saat ini.

"Bruno Fernandes terlihat agak datar bagi saya tahun ini," kata Bardsley kepada Lyllo Casino. "Sejujurnya, dan saya adalah pendukung terbesarnya, saya penggemar terbesarnya, saya pikir dia luar biasa dalam apa yang dia lakukan untuk tim, Anda tidak pernah bisa meragukan usaha dan kerja keras yang dia berikan, yang mungkin tidak dilihat orang di luar gol-golnya.

"Dia hanya terlihat sedikit datar tahun ini, dan itu juga sedikit mengkhawatirkan, karena kita tahu betapa pentingnya dia dalam empat atau lima musim terakhir, dan tanpa dirinya kami mungkin akan berada di posisi yang benar-benar berbeda."