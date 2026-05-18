Bruno Fernandes yang 'bangga' bertekad untuk mengungguli Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dalam laga terakhir Man Utd musim ini setelah menyamai rekor assist di Liga Premier

Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA yang baru saja dinobatkan itu mencatatkan tonggak sejarah saat ia memberikan umpan kepada Bryan Mbeumo dalam kemenangan 3-2 United atas Forest. Dengan mengoleksi 20 assist, Fernandes kini menyamai rekor legendaris Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, yang sebelumnya memegang rekor tersebut sendirian. Setelah gagal memberikan kontribusi gol dalam dua pertandingan sebelumnya, gelandang tersebut mengaku bahwa upayanya mengejar rekor tersebut terus ada di benaknya.

“Saya sangat bangga,” kata Fernandes setelah pertandingan. “Kita sedang membicarakan Thierry dan Kevin, dua nama besar di Liga Premier, dan bagi saya, saya sangat bersyukur dan sangat senang bisa melakukannya. Ini adalah momen yang sangat membanggakan.”