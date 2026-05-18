Bruno Fernandes yang 'bangga' bertekad untuk mengungguli Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dalam laga terakhir Man Utd musim ini setelah menyamai rekor assist di Liga Premier
Menyamai level Henry dan De Bruyne
Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA yang baru saja dinobatkan itu mencatatkan tonggak sejarah saat ia memberikan umpan kepada Bryan Mbeumo dalam kemenangan 3-2 United atas Forest. Dengan mengoleksi 20 assist, Fernandes kini menyamai rekor legendaris Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, yang sebelumnya memegang rekor tersebut sendirian. Setelah gagal memberikan kontribusi gol dalam dua pertandingan sebelumnya, gelandang tersebut mengaku bahwa upayanya mengejar rekor tersebut terus ada di benaknya.
“Saya sangat bangga,” kata Fernandes setelah pertandingan. “Kita sedang membicarakan Thierry dan Kevin, dua nama besar di Liga Premier, dan bagi saya, saya sangat bersyukur dan sangat senang bisa melakukannya. Ini adalah momen yang sangat membanggakan.”
Upaya terakhir untuk mencatatkan sejarah melawan Brighton
Dengan satu pertandingan tersisa di musim Liga Premier melawan Brighton pada Minggu depan, Fernandes memiliki kesempatan untuk menambah jumlah assistnya menjadi 21 dan memegang rekor tersebut sendirian. Meskipun ia bertekad untuk menorehkan sejarah baru, gelandang United ini sudah merasa puas dengan pencapaian luar biasa musim ini, setelah memecahkan rekor pribadinya sebelumnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ia akan menghadapi laga terakhir dengan target memperkuat statusnya sebagai kreator terbaik di liga.
“Semoga hal itu bisa terwujud,” kata Fernandes mengenai kemungkinan assist ke-21. “Namun, jika itu tidak terjadi, saya sudah sangat senang karena saya belum pernah mencetak 20 assist di Liga Premier. Saya juga belum pernah mencetak 19 assist, jadi meskipun saya hanya mencetak 19 assist, saya akan sangat senang.”
Pertarungan mental demi rekor
Fernandes mengakui bahwa seiring mendekatnya pencapaian tersebut, semakin sulit baginya untuk mengabaikan statistik, meski ia menegaskan hal itu tidak mengubah pendekatannya di lapangan. Meskipun rekan-rekan setimnya telah membuang beberapa peluang yang ia ciptakan pada awal pertandingan melawan Forest, penyelesaian akhir yang tajam dari Mbeumo akhirnya memastikan assist ke-20 tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu mengungkapkan rasa pencapaian, bukan sekadar kelegaan, karena akhirnya berhasil melewati batas tersebut.
“Saya tidak akan mengatakan lega, tetapi sangat senang, sangat bangga. Jelas, semua orang tahu bahwa ketika Anda mulai mendekati pencapaian itu, Anda mulai banyak berpikir. Hal yang baiknya adalah hal itu tidak mengubah cara saya bermain karena saya ada di sana untuk melayani rekan-rekan setim saya, mencoba membuat mereka mencetak gol,” jelas pemain internasional Portugal itu.
Terlepas dari berbagai penghargaan individu yang diraihnya, Fernandes dengan cepat memuji rekan-rekan setimnya atas peran mereka dalam kesuksesannya. Ia menekankan bahwa tanpa kualitas penyelesaian akhir dari pemain seperti Mbeumo, rekor tersebut takkan pernah tercapai. Bagi kapten United ini, kesuksesan kolektif tim dan gol-gol itu sendiri tetap lebih penting daripada statistik pribadi yang menyertainya.
“Saya sangat bersyukur melihat reaksi mereka lebih dari reaksi saya sendiri karena saya ingin Bryan merayakan golnya. Saya tidak ingin menjadikan ini tentang diri saya karena pada akhirnya mencetak gol adalah hal terpenting dalam sepak bola,” tambah Fernandes. “Dan semua pujian untuk Bryan karena jika dia tidak mencetak gol, rekor saya tidak akan tercipta. Jadi, rekor-rekor ini hanya tercipta jika rekan-rekan setim Anda melakukan hal yang benar seperti yang Anda lakukan.”