Kesediaan untuk menghadapi lawan-lawan yang mengintimidasi itu berakar dari masa kecilnya di Portugal. Fernandes mengaitkan pendekatan tanpa takutnya dengan bermain sepak bola jalanan melawan anak-anak yang jauh lebih tua darinya, dengan mengatakan: "Saat tumbuh besar, pada masa saya, kami sangat sering bermain di jalanan. Saya selalu menjadi salah satu yang termuda, karena kakak saya lima tahun lebih tua dari saya, jadi saya bermain melawannya dan teman-temannya. Saya terbiasa kalah, tetapi juga terbiasa mengalahkan orang-orang yang lebih kuat dari saya. Jadi saya tidak pernah takut untuk menekel atau terlibat dalam duel."

Api persaingan itu tetap terlihat di pusat latihan Carrington milik Manchester United. Sang kapten membagikan kisah saat mengadu dirinya melawan rekan setimnya di Manchester United, Sesko, dalam sprint, mendorong dirinya hingga mencatat kecepatan puncak terbaik pribadinya, 35,5 km/jam.

"Musim lalu dalam latihan saya harus melakukan lari 50 yard dengan Benjamin Sesko," kenang Fernandes. "Saya memulai dua langkah lebih dulu dan dia berada di belakang saya, jadi saya benar-benar mendorong diri saya dan saya memecahkan kecepatan puncak tertinggi saya, yaitu 35,5. Dia mencapai 37 [km/jam] sekian pada akhirnya, itulah mengapa dia menyusul saya di akhir, tetapi saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena Ben adalah pemain yang sangat kuat secara fisik, dan sangat cepat. Tetapi inilah hal yang saya sukai dalam latihan, menghadapi mereka yang saya tahu lebih baik daripada saya dalam suatu hal sehingga saya bisa menguji diri saya sendiri."