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Bruno Fernandes ungkap dirinya dulu adalah seorang bek tengah dan mengklaim ia lebih cepat dari rekan setimnya di Manchester United, Benjamin Sesko, dalam latihan
Dari akar bertahan menjadi maestro lini tengah
Premier League modern secara luas dianggap sebagai kompetisi yang paling menuntut secara fisik dalam sepakbola dunia, yang mengharuskan para atlet elite terus mendorong batas fisik mereka. Meski United sangat bergantung pada kecerdasan kreatif dan kecemerlangan teknik kapten mereka, jalan sang kapten untuk menjadi salah satu playmaker utama Eropa ditempa dari posisi yang tak terduga.
Sebelum memantapkan dirinya sebagai kekuatan menyerang yang produktif, Fernandes harus mengandalkan kecerdasan sepakbolanya untuk bertahan melawan lawan-lawan yang jauh lebih besar. Pemain internasional Portugal itu selalu memperlihatkan sisi pantang menyerah di Old Trafford, sifat yang berakar langsung dari tahun-tahun pembentukannya saat menapaki olahraga ini sebagai bek bertubuh kecil.
Baru saja dinobatkan sebagai PFA Players' Player of the Year, kapten United itu duduk untuk membahas perjalanan unik ini. Bergabung dengan mantan striker Adebayo Akinfenwa dalam obrolan eksklusif pada edisi spesial Beast Mode Podcast, Fernandes menjelaskan masa-masa awalnya di sepakbola dan keinginannya yang terus ada untuk menguji dirinya melawan para pemain bertubuh fisik luar biasa dalam permainan modern.
- Getty Images Sport
Fernandes mengungkap asal-usulnya sebagai bek tengah
Merefleksikan perkembangannya, Fernandes menjelaskan bagaimana menjadi pemain muda memaksanya untuk beradaptasi. Ia mengungkapkan bahwa perjalanannya sebenarnya dimulai di jantung pertahanan, di mana kecerdasan taktis harus menutupi kurangnya postur fisik.
"Saya memulai karier saya sebagai bek tengah," ungkap Fernandes. "Sebagai yang paling kurus dan paling kecil, itu bagus untuk saya karena saya harus menggunakan otak saya untuk mengungguli striker."
Bercanda dengan Akinfenwa yang terkenal mengandalkan fisik soal bagaimana ia akan menghadapinya di lapangan, bintang Manchester United itu menambahkan: "Saya tidak akan memberi Anda ruang untuk menahan saya. Saya akan membiarkan Anda menguasai bola dan kemudian saat Anda berbalik saya mungkin perlu melakukan tekel yang sangat kuat untuk merebut bola dari Anda. Jika Anda datang terlalu cepat ke arah saya, itu mungkin juga jadi masalah!"
Menguji batas kemampuannya melawan Benjamin Sesko
Kesediaan untuk menghadapi lawan-lawan yang mengintimidasi itu berakar dari masa kecilnya di Portugal. Fernandes mengaitkan pendekatan tanpa takutnya dengan bermain sepak bola jalanan melawan anak-anak yang jauh lebih tua darinya, dengan mengatakan: "Saat tumbuh besar, pada masa saya, kami sangat sering bermain di jalanan. Saya selalu menjadi salah satu yang termuda, karena kakak saya lima tahun lebih tua dari saya, jadi saya bermain melawannya dan teman-temannya. Saya terbiasa kalah, tetapi juga terbiasa mengalahkan orang-orang yang lebih kuat dari saya. Jadi saya tidak pernah takut untuk menekel atau terlibat dalam duel."
Api persaingan itu tetap terlihat di pusat latihan Carrington milik Manchester United. Sang kapten membagikan kisah saat mengadu dirinya melawan rekan setimnya di Manchester United, Sesko, dalam sprint, mendorong dirinya hingga mencatat kecepatan puncak terbaik pribadinya, 35,5 km/jam.
"Musim lalu dalam latihan saya harus melakukan lari 50 yard dengan Benjamin Sesko," kenang Fernandes. "Saya memulai dua langkah lebih dulu dan dia berada di belakang saya, jadi saya benar-benar mendorong diri saya dan saya memecahkan kecepatan puncak tertinggi saya, yaitu 35,5. Dia mencapai 37 [km/jam] sekian pada akhirnya, itulah mengapa dia menyusul saya di akhir, tetapi saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena Ben adalah pemain yang sangat kuat secara fisik, dan sangat cepat. Tetapi inilah hal yang saya sukai dalam latihan, menghadapi mereka yang saya tahu lebih baik daripada saya dalam suatu hal sehingga saya bisa menguji diri saya sendiri."
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