AFP
Diterjemahkan oleh
Bruno Fernandes 'sedih, frustrasi, dan kecewa' saat bintang Man Utd itu mengenang kekecewaan Portugal di Piala Dunia
Impian Portugal di Piala Dunia berakhir saat menghadapi Spanyol
Portugal tiba di Piala Dunia sebagai salah satu favorit, namun tersingkir oleh Spanyol di babak 16 besar dengan skor tipis 1-0. Gelandang Arsenal, Mikel Merino, mencetak gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu untuk menyingkirkan tim asuhan Roberto Martinez dan mengakhiri perjalanan mereka lebih awal dari yang diharapkan. Kekalahan tersebut berdampak signifikan bagi Portugal, dengan Martinez mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala setelah turnamen tersebut. Fernandes, yang sebelumnya berulang kali meyakini kemampuan skuadnya untuk bersaing memperebutkan gelar juara, kini menanggapi kekecewaan tersebut setelah timnya tersingkir.
Fernandes mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim dan para pendukungnya
Fernandes memecah keheningannya dengan sebuah pesan di X setelah Portugal tersingkir. Gelandang Red Devils itu merenungkan kekecewaannya atas hasil tersebut sambil memberikan penghormatan kepada skuad yang mewakili tim nasional sepanjang turnamen.
Dia menulis: "Sedih, frustrasi, dan kecewa. Kelompok pemain ini telah meningkatkan harapan saya, bukan hanya karena kualitas mereka, tetapi juga karena tim luar biasa yang telah kita bangun selama bertahun-tahun ini.
"Terima kasih kepada semua pemain, staf pelatih, dan seluruh staf yang mendampingi serta membantu kami setiap hari selama Piala Dunia. Kepada seluruh rakyat Portugal, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keyakinan kalian."
Sebuah kampanye yang menjanjikan berakhir dengan kekecewaan
Perjalanan Portugal di turnamen ini dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, sebelum meraih kemenangan 5-0 atas Uzbekistan. Mereka kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia dan lolos ke babak 32 besar, di mana Selecao mengalahkan Kroasia 2-1. Namun, mereka gagal mengalahkan Spanyol di babak 16 besar, di mana kesalahan di lini pertahanan dan kurangnya ketajaman di lini depan menjadi faktor penentu kekalahan mereka.
- Getty
Perhatian kembali tertuju pada United
Fernandes kini akan beristirahat sejenak setelah berakhirnya perjalanan Portugal di Piala Dunia, sebelum kembali untuk mengikuti persiapan pramusim bersama United. Gelandang tersebut diperkirakan akan kembali bergabung dengan tim klubnya setelah masa istirahat musim panasnya, mengalihkan fokusnya dari kekecewaan di level tim nasional ke musim baru.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami