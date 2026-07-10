Bruno Fernandes 'sedih, frustrasi, dan kecewa' saat bintang Man Utd itu mengenang kekecewaan Portugal di Piala Dunia

Fernandes memecah keheningannya dengan sebuah pesan di X setelah Portugal tersingkir. Gelandang Red Devils itu merenungkan kekecewaannya atas hasil tersebut sambil memberikan penghormatan kepada skuad yang mewakili tim nasional sepanjang turnamen.

Dia menulis: "Sedih, frustrasi, dan kecewa. Kelompok pemain ini telah meningkatkan harapan saya, bukan hanya karena kualitas mereka, tetapi juga karena tim luar biasa yang telah kita bangun selama bertahun-tahun ini.

"Terima kasih kepada semua pemain, staf pelatih, dan seluruh staf yang mendampingi serta membantu kami setiap hari selama Piala Dunia. Kepada seluruh rakyat Portugal, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keyakinan kalian."







