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The PFA Awards 2026 - WinnersGetty Images Entertainment
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Bruno Fernandes meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA Tahun Ini saat penyerang Manchester City Bunny Shaw memenangkan penghargaan wanita

B. Fernandes
Manchester United
Premier League

Gelandang Manchester United Bruno Fernandes dinobatkan sebagai PFA Players' Player of the Year 2025-26 setelah memecahkan rekor assist Premier League. Sementara itu, penyerang Manchester City Bunny Shaw meraih penghargaan kategori putri untuk kedua kalinya, dan Nico O'Reilly memenangkan penghargaan Pemain Muda dalam malam berkesan yang merayakan para penampil terbaik musim ini.

  • Musim pemecah rekor bagi Fernandes

    Fernandes dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA untuk kategori putra setelah menjalani musim individu yang luar biasa bersama Manchester United, seperti dilaporkan oleh Sky Sports.

    Ia memecahkan rekor assist sepanjang masa di Premier League, dengan menciptakan 21 gol untuk melampaui Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Ia juga mencetak sembilan gol untuk membantu Manchester United finis di posisi ketiga dan kembali ke Liga Champions di bawah manajer Michael Carrick.

    Dengan demikian, Fernandes menjadi pemain Manchester United pertama yang memenangkan trofi bergengsi tersebut sejak Wayne Rooney pada musim 2009-10, sekaligus menambahkan penghargaan ini ke gelar Footballer of the Year dari Football Writers' Association yang ia menangi pada Mei.

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  • The PFA Awards 2026 - ShowGetty Images Entertainment

    Bangga atas pengakuan dari rekan sejawat

    Menanggapi pencapaian tersebut, Fernandes mengungkapkan kegembiraannya karena mendapat pengakuan dari sesama pemain profesional di seluruh divisi. Fernandes berkata: "Ini jelas merupakan momen yang sangat membanggakan. Mereka adalah orang-orang yang Anda hadapi di lapangan dan mungkin tidak mudah untuk memilih seseorang yang Anda lawan, jadi ini adalah momen yang sangat bagus."

    Di sepak bola putri, Shaw meraih penghargaan PFA Women's Player of the Year untuk kedua kalinya, setelah mengemas 21 gol untuk memenangkan Sepatu Emas ketiga secara beruntun dan gelar Women's Super League pertamanya bersama Manchester City.

  • Bintang muda dan penghargaan prestasi

    O'Reilly dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik PFA Putra setelah menjalani kampanye luar biasa yang membuatnya membantu Inggris meraih medali perunggu Piala Dunia. O'Reilly berkata: "Saya menjalani musim yang hebat. Saya sangat bangga dengan musim yang saya jalani. Saya memenangkan dua trofi bersama klub saya dan berhasil bermain di Piala Dunia bersama negara saya. Saya sangat senang dengan hasil akhirnya."

    Sementara itu, prospek Arsenal Olivia Smith meraih gelar Pemain Muda Terbaik PFA Putri untuk musim kedua secara beruntun. Di sisi lain, Sir Kenny Dalglish dan Karen Carney menerima penghargaan penghormatan PFA atas kontribusi luar biasa mereka sepanjang hidup untuk sepakbola.

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    Apa yang berikutnya bagi para pemenang?

    Manchester United memiliki jadwal yang padat saat Fernandes bersiap memimpin timnya dalam comeback mereka ke Liga Champions yang sangat dinantikan. Manchester City dan Shaw akan fokus mempertahankan gelar Women's Super League mereka saat musim baru dimulai.

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