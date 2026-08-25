Fernandes dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA untuk kategori putra setelah menjalani musim individu yang luar biasa bersama Manchester United, seperti dilaporkan oleh Sky Sports.

Ia memecahkan rekor assist sepanjang masa di Premier League, dengan menciptakan 21 gol untuk melampaui Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Ia juga mencetak sembilan gol untuk membantu Manchester United finis di posisi ketiga dan kembali ke Liga Champions di bawah manajer Michael Carrick.

Dengan demikian, Fernandes menjadi pemain Manchester United pertama yang memenangkan trofi bergengsi tersebut sejak Wayne Rooney pada musim 2009-10, sekaligus menambahkan penghargaan ini ke gelar Footballer of the Year dari Football Writers' Association yang ia menangi pada Mei.