Bruno Fernandes menyetujui langkah transfer Manchester United untuk merekrut Sandro Tonali, sementara tawaran resmi untuk bintang Newcastle itu sudah disiapkan
Setan Merah menargetkan Tonali sebagai incaran utama
Menurut reporter sepak bola utama Daily Mail, Craig Hope, Manchester United telah menempatkan Sandro Tonali di urutan teratas daftar incaran gelandang mereka untuk bursa transfer musim panas, dan diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi kepada Newcastle begitu musim ini berakhir. Meskipun klub Old Trafford tersebut juga telah memantau pemain seperti Adam Wharton dan mantan pemain Newcastle, Elliot Anderson—yang juga dikaitkan dengan Manchester City—Tonali kini dianggap sebagai opsi prioritas untuk memperkuat lini tengah mereka.
Restu dari Bruno: Kapten mendukung upaya untuk mendatangkan Tonali
The Mail menambahkan bahwa kapten United, Bruno Fernandes, telah dimintai pendapatnya dan memberikan dukungannya terhadap langkah tersebut, setelah sangat terkesan dengan penampilan pemain asal Italia itu di Liga Premier. Sejak bergabung dengan Newcastle dari AC Milan pada musim panas 2023, Tonali telah menjadi sosok kunci bagi The Magpies, dengan mencatatkan 20 kontribusi gol dalam 104 penampilan.
Newcastle berada dalam posisi tawar yang kuat
Meskipun minat dari Manchester semakin meningkat, Newcastle tidak terburu-buru untuk melepas aset andalan mereka. Tonali masih memiliki sisa kontrak tiga tahun di St James' Park, dan klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama 12 bulan lagi. Hal ini menempatkan The Magpies pada posisi yang menguntungkan dalam negosiasi biaya transfer yang mungkin diperlukan, yang kemungkinan besar harus cukup besar agar transfer tersebut dapat terwujud.
Apakah ada kasus Isak lain yang sedang mengemuka?
Situasi ini semakin rumit karena Tonali belum secara resmi menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Tyneside. Namun, komentar-komentar berulang dari perwakilan sang pemain, yang sering kali menyinggung kemungkinan kepindahan tersebut, tidak luput dari perhatian petinggi Newcastle. Meskipun mereka menyadari niat United, klub ini tidak lagi beroperasi dalam kekosongan kepemimpinan yang menyebabkan penjualan kontroversial Alexander Isak ke Liverpool tahun lalu.