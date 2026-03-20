Bruno Fernandes menyebut wasit sebagai "wasit kelas teri" terkait Amad, sambil marah-marah kepada VAR karena mengabaikan tuntutan penalti Man Utd hanya beberapa detik sebelum gol Bournemouth

Manajer Carrick juga merasa bingung dengan keputusan wasit yang memberikan penalti kepada tuan rumah setelah menolak permintaan penalti dari Amad.

Dia berkata: "(Saya) kecewa - kami menciptakan cukup banyak peluang dan memiliki cukup kesempatan dalam pertandingan ini. Kesempatan besar untuk unggul 2-0 dan kami mendapat satu penalti tapi tidak yang lain. Sebenarnya itu persis sama - pegangan dengan dua tangan. Dia [wasit] salah dalam satu keputusan, jadi saya tidak tahu yang mana, tapi dia tidak memberikan yang kedua kepada kami. Saya pikir keduanya adalah penalti dan itu momen krusial dalam pertandingan, dan situasinya menjadi kacau setelah itu. Momen krusial dan saya tidak mengerti bagaimana bisa memberi satu tapi tidak yang lain - ini gila.

"Ini sejelas-jelasnya—Anda sudah memberi satu, jadi tidak memberi yang lain. Jelas, jika dia percaya yang pertama adalah pelanggaran, maka yang kedua juga harusnya begitu. Saya tidak mengerti bagaimana bisa tidak memberi penalti itu. Lalu gol itu, dan setelah itu jadi kacau. Saya sangat senang saat kami bermain dengan 10 orang, kami bisa mengendalikan pertandingan dan meraih satu poin, itu benar-benar positif. Pada akhirnya, dengan cara pertandingan berjalan, Anda bisa kalah dalam pertandingan seperti itu, jadi meraih satu poin di akhir, kami akan menerimanya, tapi kecewa tidak bisa meraih tiga poin."

Ketika ditanya apakah keputusan mengusir Maguire terlalu keras, ia menambahkan: "Mungkin - saat itu situasinya menjadi kacau, jadi keputusan bisa berbeda-beda dan wasit telah membuat keputusan itu. Seharusnya kami mendapat penalti sebelumnya; jika demikian, kami akan mendapat dua penalti dan hal itu tidak akan terjadi."