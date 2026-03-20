Bruno Fernandes menyebut wasit sebagai "wasit kelas teri" terkait Amad, sambil marah-marah kepada VAR karena mengabaikan tuntutan penalti Man Utd hanya beberapa detik sebelum gol Bournemouth
Kemarahan Fernandes
United harus puas bermain imbang melawan Cherries pada Jumat malam dalam pertandingan yang berakhir kontroversial. Tim asuhan Michael Carrick mencetak gol pertama mereka malam itu dari titik penalti setelah Matheus Cunha dilanggar di area penalti, dengan Fernandes berhasil mengonversinya dari jarak 12 yard. Namun, beberapa menit kemudian, United kehilangan peluang penalti kedua ketika Amad dijatuhkan oleh Adrien Truffert. Saat wasit membiarkan permainan berlanjut, Cherries melakukan serangan balik dan mencetak gol penyama kedudukan melalui Ryan Christie.
Bruno menenangkan diri, meski marah, untuk memaksa gol bunuh diri dari James Hill saat United kembali memimpin, namun ia akhirnya sangat marah atas keputusan penalti kedua dalam pertandingan tersebut, setelah Harry Maguire mendorong Evanilson di kotak penalti. Maguire diusir dari lapangan, dan Junior Kroupi mencetak gol, meskipun pelanggaran Maguire tampak sangat mirip dengan dugaan pelanggaran Truffert.
Bruno marah besar
Fernandes telah menegaskan bahwa menurutnya postur tubuh Amad justru merugikannya, mengingat ia adalah pemain bertubuh mungil, dan ia meminta wasit untuk memberikan dukungan lebih besar kepada para pemain bertubuh mungil.
Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, bintang Portugal itu mengatakan: "Kecewa karena kami sudah cukup berbuat untuk meraih tiga poin. Harus mengakhiri pertandingan dengan banyak penderitaan dan berusaha tidak kebobolan. Frustrasi pada diri sendiri karena kami bisa saja unggul 2-0 dan dari situ kami kebobolan gol lagi. Tidak mendapat penalti dan kemudian kami mendapat penalti melawan di mana situasinya sama dengan Amad - satu mendapat, satu tidak. Saya tahu sulit bagi wasit untuk memberikan dua penalti kepada tim yang sama dalam satu pertandingan, tapi saya tidak mengerti mengapa VAR tidak ikut campur dalam situasi itu atau dengan Harry [Maguire], karena salah satunya adalah penalti dan yang lain juga, atau keduanya bukan.
"Amad sedang menuju posisi untuk menendang dan dia didorong - Anda bisa melihat bahwa sesuatu membuatnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Ini membuat frustrasi bagi pemain bertubuh kecil karena mereka selalu mengatakan bahwa pemain bertubuh kecil itu lemah, sementara ketika pemain bertubuh besar yang melakukannya, mereka justru diberi pelanggaran. Saya pikir situasi lainnya adalah penalti, tetapi saya juga berpikir yang menimpa Amad adalah penalti dan itu bisa saja mengubah jalannya pertandingan."
Carrick sependapat
Manajer Carrick juga merasa bingung dengan keputusan wasit yang memberikan penalti kepada tuan rumah setelah menolak permintaan penalti dari Amad.
Dia berkata: "(Saya) kecewa - kami menciptakan cukup banyak peluang dan memiliki cukup kesempatan dalam pertandingan ini. Kesempatan besar untuk unggul 2-0 dan kami mendapat satu penalti tapi tidak yang lain. Sebenarnya itu persis sama - pegangan dengan dua tangan. Dia [wasit] salah dalam satu keputusan, jadi saya tidak tahu yang mana, tapi dia tidak memberikan yang kedua kepada kami. Saya pikir keduanya adalah penalti dan itu momen krusial dalam pertandingan, dan situasinya menjadi kacau setelah itu. Momen krusial dan saya tidak mengerti bagaimana bisa memberi satu tapi tidak yang lain - ini gila.
"Ini sejelas-jelasnya—Anda sudah memberi satu, jadi tidak memberi yang lain. Jelas, jika dia percaya yang pertama adalah pelanggaran, maka yang kedua juga harusnya begitu. Saya tidak mengerti bagaimana bisa tidak memberi penalti itu. Lalu gol itu, dan setelah itu jadi kacau. Saya sangat senang saat kami bermain dengan 10 orang, kami bisa mengendalikan pertandingan dan meraih satu poin, itu benar-benar positif. Pada akhirnya, dengan cara pertandingan berjalan, Anda bisa kalah dalam pertandingan seperti itu, jadi meraih satu poin di akhir, kami akan menerimanya, tapi kecewa tidak bisa meraih tiga poin."
Ketika ditanya apakah keputusan mengusir Maguire terlalu keras, ia menambahkan: "Mungkin - saat itu situasinya menjadi kacau, jadi keputusan bisa berbeda-beda dan wasit telah membuat keputusan itu. Seharusnya kami mendapat penalti sebelumnya; jika demikian, kami akan mendapat dua penalti dan hal itu tidak akan terjadi."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester United harus menanti dengan cemas menjelang pertandingan berikutnya, akibat jeda internasional. Mereka baru akan kembali bertanding pada 13 April, saat menghadapi laga yang berpotensi menjadi jebakan melawan rival abadi mereka, Leeds United, di Old Trafford. Saat ini mereka berada di peringkat ketiga klasemen Liga Premier, dan akan mempertahankan posisi tersebut, setelah unggul empat poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat.
