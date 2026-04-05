Bruno Fernandes menyarankan Man Utd untuk merekrut gelandang bintang yang memiliki nama sama dengan penggantinya
Seorang penerus yang memiliki nama yang sama di Old Trafford
Dalam langkah yang tentunya akan mempermudah tugas petugas perlengkapan di Old Trafford, Bruno dikabarkan akan merekomendasikan gelandang West Ham United, Mateus Fernandes, sebagai penggantinya dalam jangka panjang, menurut The Sun. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu titik terang langka bagi The Hammers selama musim yang sulit, di mana mereka terpuruk di zona degradasi dengan hanya tersisa tujuh pertandingan di sisa musim ini.
Mateus, yang bergabung dengan London Stadium dari Southampton musim panas lalu, dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di liga utama. Penampilannya membuatnya dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional Portugal selama jeda internasional bulan Maret, di mana ia berkesempatan berlatih bersama panutannya yang memiliki nama yang sama, Bruno.
Perombakan lini tengah yang tanpa ampun oleh Ratcliffe
Minat terhadap Fernandes yang lebih muda ini muncul di tengah gejolak besar di Carrington. Sir Jim Ratcliffe saat ini sedang mengawasi restrukturisasi besar-besaran pada skuad tim utama, dengan laporan yang menyebutkan setidaknya delapan pemain senior diperkirakan akan hengkang musim panas ini untuk mengumpulkan dana. Lini tengah menjadi prioritas utama, terutama dengan kepergian pemain veteran Casemiro yang akan hengkang dengan status bebas transfer.
United sedang menjajaki pasar untuk mencari beberapa pemain baru yang bisa menjadi rekan Kobbie Mainoo. Nama-nama seperti Adam Wharton, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Carlos Baleba berada di urutan teratas daftar incaran, namun rekomendasi dari kapten klub memiliki bobot yang signifikan. Mateus telah secara terbuka mengakui kekagumannya terhadap kapten United tersebut, menggambarkannya sebagai "idola" bagi setiap pemain yang lulus dari akademi Sporting CP.
Persoalan klausul pelepasan
Meskipun kapten United ini tetap menjadi sosok kunci di bawah asuhan Michael Carrick, masa depannya masih jauh dari pasti seiring mendekatnya tahun-tahun terakhir masa kejayaannya. Baru-baru ini terungkap bahwa kontrak Fernandes memuat klausul pelepasan sebesar sekitar £57 juta, yang kabarnya hanya berlaku bagi klub-klub di luar Liga Premier. Hal ini membuat jajaran petinggi klub waspada saat mereka merencanakan masa depan yang pada akhirnya mungkin tidak lagi melibatkan pemain andalan bernomor punggung delapan tersebut.
Mateus saat ini tidak dipandang sebagai target utama yang mahal, tetapi ia sedang dipertimbangkan secara serius sebagai rekrutan sekunder yang cerdas. Mengingat posisi West Ham yang genting di liga dan kerugian rekor sebesar £104,2 juta yang dilaporkan, The Hammers mungkin terpaksa melepas pemain muda yang mereka nilai sebesar £40 juta ini.
Manchester City memantau perkembangan situasi
Manchester United mungkin harus bertindak cepat jika ingin mengamankan bintang muda asal Portugal tersebut, karena rival sekota mereka, Manchester City, juga terus memantau perkembangan situasi ini. The Citizens memiliki senjata rahasia potensial dalam diri direktur olahraga Hugo Viana, pria yang awalnya membawa Mateus ke Sporting Lisbon dan mengawasi perkembangannya di ibu kota Portugal.
Dengan Bernardo Silva yang diperkirakan akan mengakhiri masa baktinya yang legendaris selama sembilan tahun di Etihad musim panas ini, City sedang mencari pemain kreatif sebagai tambahan skuad. Namun, daya tarik emosional untuk mengikuti jejak idolanya di Old Trafford bisa jadi keunggulan bagi United. Saat Bruno bersiap menentukan masa depannya setelah Piala Dunia, memastikan rekan senama itu siap menggantikannya bisa menjadi hadiah perpisahan terakhirnya untuk Setan Merah.