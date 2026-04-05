Bruno Fernandes menyarankan Man Utd untuk merekrut gelandang bintang yang memiliki nama sama dengan penggantinya

Dalam langkah yang tentunya akan mempermudah tugas petugas perlengkapan di Old Trafford, Bruno dikabarkan akan merekomendasikan gelandang West Ham United, Mateus Fernandes, sebagai penggantinya dalam jangka panjang, menurut The Sun. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu titik terang langka bagi The Hammers selama musim yang sulit, di mana mereka terpuruk di zona degradasi dengan hanya tersisa tujuh pertandingan di sisa musim ini.

Mateus, yang bergabung dengan London Stadium dari Southampton musim panas lalu, dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di liga utama. Penampilannya membuatnya dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional Portugal selama jeda internasional bulan Maret, di mana ia berkesempatan berlatih bersama panutannya yang memiliki nama yang sama, Bruno.