Bruno Fernandes menyamai rekor Thierry Henry dan Kevin De Bruyne setelah kapten Manchester United itu mencatatkan assist ke-20 di Liga Premier musim ini

Menjelang laga melawan Liverpool, Fernandes mengakui bahwa rekor tersebut memang ada di pikirannya. "Tentu saja hal itu ada di pikiran saya, saya tidak akan berbohong soal itu," kata Fernandes kepada mantan bek United Gary Neville dalam sebuah wawancara denganSky Sports. Kejujuran gelandang ini menyoroti betapa pentingnya bergabung dengan jajaran elit para kreator terbaik di liga.

"Awalnya tidak, tapi sekarang saya hanya tertinggal satu gol dari mereka [Henry dan De Bruyne], saya memikirkannya," lanjutnya. "Itu adalah sesuatu yang saya pikirkan karena kita sedang membicarakan Kevin dan Thierry, mereka adalah dua pemain terbaik yang pernah ada di Liga Premier dalam waktu yang sangat lama. Memiliki kesempatan untuk berada di sana bersama nama-nama mereka — hanya untuk kategori ini, jangan bicara tentang hal-hal lain yang telah mereka lakukan di Liga Premier — adalah hal yang sangat baik dan saya sangat bangga akan hal itu."