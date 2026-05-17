Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bruno Fernandes menyamai rekor Thierry Henry dan Kevin De Bruyne setelah kapten Manchester United itu mencatatkan assist ke-20 di Liga Premier musim ini
Bergabung dengan klub elit
Pemain internasional Portugal ini tampil luar biasa sepanjang musim ini, berperan sebagai motor kreativitas utama bagi tim asuhan Michael Carrick. Dengan mencetak 20 assist, ia kini sejajar dengan ikon Arsenal Thierry Henry, yang mencatatkan rekor tersebut pada musim 2002-03, serta bintang Manchester City Kevin De Bruyne, yang menyamai rekor tersebut pada musim 2019-20.
Fernandes menikmati musim yang gemilang, yang membuatnya meraih penghargaan FWA Footballer of the Year, mengungguli Declan Rice dan pemain lainnya. Kontribusi kreatifnya menjadi fondasi utama skema taktis United, dan pencapaian ini menempatkannya dalam jajaran eksklusif bersama para playmaker terbaik yang pernah menghiasi sepak bola Inggris.
- IMAGO
Mengejar pencapaian
Perjalanan menuju 20 assist merupakan pencapaian yang konsisten bagi Fernandes, yang baru-baru ini menyalip Mesut Ozil untuk menduduki sendirian posisi ketiga dalam daftar assist terbanyak dalam satu musim sepanjang masa. Ia mengamankan assist ke-20-nya dengan memberikan umpan silang akurat dari sayap kanan kepada Bryan Mbeumo saat melawan Nottingham Forest, sehingga akhirnya menyamai rekor yang dicetak oleh Henry pada musim 2002-03 dan De Bruyne pada musim 2019-20.
Fernandes telah mengumpulkan 19 assist musim ini setelah memberikan umpan kepada Benjamin Sesko dalam kemenangan 2-1 United atas Brentford, namun ia harus menunggu assist ke-20-nya setelah tidak diakui sebagai assist dalam laga melawan Liverpool.
Fernandes mengakui bahwa rekor itu "terus terngiang di benakku"
Menjelang laga melawan Liverpool, Fernandes mengakui bahwa rekor tersebut memang ada di pikirannya. "Tentu saja hal itu ada di pikiran saya, saya tidak akan berbohong soal itu," kata Fernandes kepada mantan bek United Gary Neville dalam sebuah wawancara denganSky Sports. Kejujuran gelandang ini menyoroti betapa pentingnya bergabung dengan jajaran elit para kreator terbaik di liga.
"Awalnya tidak, tapi sekarang saya hanya tertinggal satu gol dari mereka [Henry dan De Bruyne], saya memikirkannya," lanjutnya. "Itu adalah sesuatu yang saya pikirkan karena kita sedang membicarakan Kevin dan Thierry, mereka adalah dua pemain terbaik yang pernah ada di Liga Premier dalam waktu yang sangat lama. Memiliki kesempatan untuk berada di sana bersama nama-nama mereka — hanya untuk kategori ini, jangan bicara tentang hal-hal lain yang telah mereka lakukan di Liga Premier — adalah hal yang sangat baik dan saya sangat bangga akan hal itu."
- Getty Images Sport
Prestasi Gerrard dan United
Selain rekor secara keseluruhan, sebuah pencapaian penting lainnya sudah di depan mata, karena Fernandes telah mencetak 10 assist di Liga Premier dari situasi tendangan bebas. Steven Gerrard memegang rekor assist dari situasi bola mati, dengan 11 assist pada musim 2013-14. Fernandes, yang saat ini berada di peringkat kedua bersama Muzzy Izzet untuk jumlah assist terbanyak dari situasi bola mati dalam satu musim, dapat menyamai rekor Gerrard dengan satu assist lagi atau melampauinya dengan dua assist tambahan dalam 90 menit terakhir pertandingan.
Prestasi ini semakin luar biasa mengingat assist pertamanya musim ini baru tercipta pada 19 Oktober, saat ia memberikan umpan kepada Harry Maguire di Anfield. Ia kini telah mengumpulkan 102 assist di semua kompetisi untuk United, dan menjadi pemain keempat yang mencapai tonggak sejarah ini untuk klub, setelah Ryan Giggs (249), Wayne Rooney (127), dan David Beckham (115).