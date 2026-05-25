Bruno Fernandes menuduh Roy Keane 'berbohong' saat ia membalas kritik 'berlebihan' dari legenda Manchester United tersebut

Fernandes kini telah menanggapi tuduhan tersebut dengan tampil di podcast The Diary of a CEO untuk membela reputasinya. Gelandang serang itu merasa sangat tidak puas dengan cara sang mantan pemain asal Irlandia menafsirkan komentarnya pasca-pertandingan, dan menyatakan bahwa versi kejadian yang disampaikan oleh Keane sama sekali tidak pernah terjadi.

Disoroti bahwa Fernandes sebenarnya mengatakan hal yang sebaliknya dalam wawancara pasca-pertandingannya: "Mungkin ada beberapa momen hari ini ketika saya seharusnya mengoper bola daripada menembak. Saya sangat senang dengan assist tersebut, tetapi lebih dari itu, saya senang dengan kemenangan ini dan bisa mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan."

Menanggapi versi kutipan Keane secara langsung, Fernandes kemudian mengatakan kepada pembawa acara podcast Steven Bartlett: "Saya tidak keberatan dengan kritik. Saya selalu menerima kritik dari siapa pun dan tidak pernah membalas siapa pun. Orang-orang punya pendapat, mereka menganggapnya baik, buruk, atau apa pun.

"Yang saya tidak suka adalah ketika orang berbohong tentang sesuatu, dan dalam hal ini, apa yang Anda katakan tentang Roy Keane, pada dasarnya, apa yang dia katakan adalah kebohongan. Beruntung bagi saya semuanya tercatat, bayangkan jika tidak, maka orang akan berpikir Bruno selalu menjadi orang yang mencari assist.

"Saya bahkan meminta nomor Ole [Gunnar Solskjaer] untuk mengirim pesan kepadanya agar bisa berbicara dengannya, untuk mengatakan 'Saya tidak keberatan dengan kritik, saya tidak suka ketika orang-orang berbohong tentang hal-hal yang saya katakan, karena ini melampaui batas hal-hal yang menurut saya dapat diterima."