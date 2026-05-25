Getty/GOAL
Bruno Fernandes menuduh Roy Keane 'berbohong' saat ia membalas kritik 'berlebihan' dari legenda Manchester United tersebut
Keane melontarkan kritik tajam kepada kapten yang memecahkan rekor
Perselisihan ini bermula ketika Keane, saat menjadi tamu di acara The Overlap Senin lalu, mengungkapkan kemarahannya atas narasi seputar pencapaian Fernandes yang menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga Premier saat timnya mengalahkan Nottingham Forest. Keane menyiratkan bahwa sang kapten lebih mementingkan penghargaan pribadi daripada performa tim secara keseluruhan.
Legenda United itu berkata: "Ketika Anda adalah kapten sebuah klub dan Anda seharusnya memimpin klub ke depan, jangan terjebak hanya pada peran Anda di tim, hanya assist. Apa yang saya dengar di United pada akhir pekan lalu, jujur saja, membuat saya sangat marah. Seluruh pembicaraan tentang assist-nya... Semua orang, para pemain [membicarakannya], pertandingan itu seputar assist-nya. Itulah intinya. Setelah pertandingan, dia diwawancarai dan dia berkata, kapten Manchester United itu berkata, 'Beberapa kali, mungkin saya seharusnya... menembak, tapi saya memilih untuk memberikan umpan.' Wow. Bagaimana bisa mindset Anda bukan untuk memenangkan pertandingan, melainkan tentang rekor individu?"
- Getty Images Sport
Fernandes meluruskan kesalahpahaman
Fernandes kini telah menanggapi tuduhan tersebut dengan tampil di podcast The Diary of a CEO untuk membela reputasinya. Gelandang serang itu merasa sangat tidak puas dengan cara sang mantan pemain asal Irlandia menafsirkan komentarnya pasca-pertandingan, dan menyatakan bahwa versi kejadian yang disampaikan oleh Keane sama sekali tidak pernah terjadi.
Disoroti bahwa Fernandes sebenarnya mengatakan hal yang sebaliknya dalam wawancara pasca-pertandingannya: "Mungkin ada beberapa momen hari ini ketika saya seharusnya mengoper bola daripada menembak. Saya sangat senang dengan assist tersebut, tetapi lebih dari itu, saya senang dengan kemenangan ini dan bisa mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan."
Menanggapi versi kutipan Keane secara langsung, Fernandes kemudian mengatakan kepada pembawa acara podcast Steven Bartlett: "Saya tidak keberatan dengan kritik. Saya selalu menerima kritik dari siapa pun dan tidak pernah membalas siapa pun. Orang-orang punya pendapat, mereka menganggapnya baik, buruk, atau apa pun.
"Yang saya tidak suka adalah ketika orang berbohong tentang sesuatu, dan dalam hal ini, apa yang Anda katakan tentang Roy Keane, pada dasarnya, apa yang dia katakan adalah kebohongan. Beruntung bagi saya semuanya tercatat, bayangkan jika tidak, maka orang akan berpikir Bruno selalu menjadi orang yang mencari assist.
"Saya bahkan meminta nomor Ole [Gunnar Solskjaer] untuk mengirim pesan kepadanya agar bisa berbicara dengannya, untuk mengatakan 'Saya tidak keberatan dengan kritik, saya tidak suka ketika orang-orang berbohong tentang hal-hal yang saya katakan, karena ini melampaui batas hal-hal yang menurut saya dapat diterima."
Musim yang memecahkan rekor bagi tim Portugal
Terlepas dari berbagai kontroversi, Fernandes akhirnya berhasil melesat ke puncak dan menjadi pemegang rekor assist terbanyak sepanjang masa di Liga Premier dengan 21 assist, berkat kemenangan 3-0 atas Brighton, di mana ia memberikan umpan yang berujung gol bagi Patrick Dorgu. Prestasi ini membuatnya melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai kreator utama di liga tersebut. Hal ini menjadi penutup musim individu yang gemilang, di mana ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier sekaligus membawa timnya kembali ke zona Liga Champions.
- AFP
Carrick mendukung pemimpinnya yang berpengaruh
Meskipun Keane masih belum yakin dengan gaya kepemimpinan gelandang tersebut, manajer tetap baru Michael Carrick secara terbuka menunjukkan dukungannya. Carrick, yang baru-baru ini menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun di Old Trafford, memandang pemain internasional Portugal itu sebagai pilar utama dalam rencana masa depannya saat klub bersiap untuk kembali ke kompetisi elit Eropa.
Berbicara mengenai masa depan dan pengaruh sang kapten, Carrick mengatakan: "Dia sangat berpengaruh bagi kami dan dia telah menjadi kapten serta memimpin dengan memberi contoh dalam berbagai cara. Saya tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya [mengenai dia tetap bertahan]. Kami sangat menyukai apa yang telah dia lakukan dan dia senang berada di sini, saya rasa Anda bisa melihat itu."