Meskipun susunan pemain menunjukkan ia akan bermain melebar di sisi lapangan, sang playmaker cepat menegaskan bahwa instruksi barunya di bawah Jesus jauh lebih bernuansa daripada yang terlihat di atas kertas. Kemenangan 1-0, yang diraih di markas Sporting CP, memberi gambaran awal tentang bagaimana pelatih veteran itu berniat memanfaatkan aset-aset paling kreatifnya. Berbicara kepada RTP, Fernandes antusias menguraikan pergerakan spesifiknya di lapangan. Ia menjelaskan bahwa posisinya dirancang untuk membantu progresi bola, bukan permainan sayap tradisional.

"Kalau Anda perhatikan, saya jarang berada di koridor. Saat bertahan, ya, saya ada di sana untuk mengikuti bek sayap dan menekan bek sayap pada momen-momen lebih tinggi di lapangan. Selebihnya, ini sangat berkaitan dengan ide pelatih, yaitu memiliki seorang pemain di area dalam yang mampu menghubungkan permainan, turun lebih dalam untuk bermain, juga menjadi tumpuan bagi striker dan penyerang kedua, menciptakan segitiga di tengah dan di sayap, membantu di kedua sisi," jelas sang gelandang.