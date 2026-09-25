Getty Images Sport
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Bruno Fernandes menikmati peran barunya yang lebih melebar di bawah Jorge Jesus saat Portugal menundukkan Wales
Sebuah perubahan taktik untuk kapten Manchester United
Meskipun susunan pemain menunjukkan ia akan bermain melebar di sisi lapangan, sang playmaker cepat menegaskan bahwa instruksi barunya di bawah Jesus jauh lebih bernuansa daripada yang terlihat di atas kertas. Kemenangan 1-0, yang diraih di markas Sporting CP, memberi gambaran awal tentang bagaimana pelatih veteran itu berniat memanfaatkan aset-aset paling kreatifnya. Berbicara kepada RTP, Fernandes antusias menguraikan pergerakan spesifiknya di lapangan. Ia menjelaskan bahwa posisinya dirancang untuk membantu progresi bola, bukan permainan sayap tradisional.
"Kalau Anda perhatikan, saya jarang berada di koridor. Saat bertahan, ya, saya ada di sana untuk mengikuti bek sayap dan menekan bek sayap pada momen-momen lebih tinggi di lapangan. Selebihnya, ini sangat berkaitan dengan ide pelatih, yaitu memiliki seorang pemain di area dalam yang mampu menghubungkan permainan, turun lebih dalam untuk bermain, juga menjadi tumpuan bagi striker dan penyerang kedua, menciptakan segitiga di tengah dan di sayap, membantu di kedua sisi," jelas sang gelandang.
- AFP
Beradaptasi dengan filosofi Jorge Jesus
Penunjukan Jorge Jesus membawa perspektif taktis baru bagi tim nasional Brasil, dan Fernandes tampaknya menikmati fleksibilitas yang ditawarkan Jesus. Meski menjadi salah satu gelandang serang terbaik di dunia, pemain berusia 32 tahun itu menegaskan bahwa ia lebih dari senang untuk mengorbankan posisi awal favoritnya di tengah demi kepentingan sistem kolektif.
Fernandes lalu menjelaskan percakapannya dengan manajer baru itu terkait versatilitasnya di dalam skuad. "Itulah yang saya lakukan. Pelatih meminta saya memainkan peran ini untuk pertandingan ini. Dia sudah memberi tahu saya bahwa saya bisa bermain di posisi yang berbeda bersamanya, jadi, bagi saya, hal yang paling penting adalah apa yang saya lakukan membantu tim, dan saya akan selalu melakukan yang terbaik dari kemampuan saya di posisi apa pun yang diberikan pelatih kepada saya," tambah Fernandes.
Masih ada ruang untuk berkembang meski tampil dominan
Meski skor akhir tetap tipis, Portugal menjadi kekuatan dominan sepanjang sebagian besar laga, terus menekan di area permainan Wales dan mengatur tempo pertandingan. Fernandes mengakui bahwa meski penampilan itu cukup menjanjikan, terutama mengingat terbatasnya waktu latihan skuad di bawah Jesus, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Saat ditanya apakah hasil akhir mungkin lebih baik daripada performa secara keseluruhan, Fernandes memberikan pandangan yang seimbang soal jalannya pertandingan. "Kami menciptakan banyak peluang, kami hampir selalu berada di area lawan. Kami sangat mampu menguasai bola, mendominasi pertandingan, jelas selalu ada aspek yang harus diperbaiki di setiap laga, terlepas dari hasilnya, tetapi saya pikir itu adalah penampilan yang sangat bagus. Setelah tiga hari bekerja, tim menyerap ide-ide dengan baik dan apa yang diminta pelatih kepada kami, tetapi ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki," ujarnya.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke dua laga beruntun di Skandinavia
Dengan tiga poin yang sudah aman di tangan, Portugal dapat menatap kembali keberhasilan yang menyoroti potensi menyerang sekaligus kerentanan di lini belakang dari tim Selecao racikan barunya. Jadwal tidak menjadi lebih ringan bagi Portugal, yang kini bersiap untuk lawatan menantang menghadapi Norwegia di Oslo pada Minggu ini. Setelah pertemuan itu, Selecao akan bertolak ke Kopenhagen untuk menghadapi Denmark pada 1 Oktober, menandai rangkaian pertandingan krusial yang bisa menentukan jalan mereka menuju fase gugur. Jeda internasional ini akan ditutup dengan kembali bermain di kandang, saat Portugal menjamu Norwegia di Estadio do Dragao, Porto, pada 4 Oktober.
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