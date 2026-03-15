Bruno Fernandes mengungkapkan bahwa David Beckham menjadi inspirasinya setelah memecahkan rekor Liga Premier milik legenda Manchester United tersebut
Fernandes mengalahkan rekor bersejarah BeckhamSelain mencetak rekor musim ini, Fernandes juga mencapai pencapaian luar biasa berupa 100 assist di semua kompetisi bersama Setan Merah. Meskipun gol Benjamin Sesko di menit-menit akhir akhirnya memastikan kemenangan setelah Ross Barkley sempat memperkecil ketertinggalan untuk Villa, sore itu menjadi milik sang kapten, yang kini telah menjadi tolok ukur kreativitas di era pasca-Sir Alex Ferguson.
Mengikuti jejak 'Becks'
"Jelas, ini sangat menyenangkan," kata Fernandes kepada MUTV saat ditanya tentang keberhasilannya mengungguli pemenang treble tersebut. "Ini pencapaian yang sangat bagus. Kita sedang membicarakan salah satu pemain terbaik, tentu saja [penyerang] terbaik di kotak penalti. Jadi saya sangat senang bisa melakukannya. Ini tidak akan mengubah apa pun terkait apa yang saya inginkan, tapi berada di sana bersama nama yang, jelas, merupakan salah satu pemain yang diidolakan semua orang, terutama dalam hal umpan silang dan umpan-umpan."
Pemain berusia 31 tahun itu kemudian mengungkapkan bagaimana ia berusaha meniru legenda Inggris tersebut saat masih kecil. "Seperti semua orang di halaman rumah masing-masing yang mencoba menirunya seperti Beckham dan melakukannya, bahkan jika hanya mengayunkan lengan, seperti yang biasa ia lakukan, bukan bola! Saya jelas sangat senang bisa melakukannya [mengalahkan rekornya]."
Casemiro diminta untuk membagikan bonus gol
Terlepas dari signifikansi statistik atas prestasinya, Fernandes tetap fokus pada kesuksesan bersama di Old Trafford. "Jelas, ini bukanlah sesuatu yang saya impikan atau pikirkan, tetapi saya selalu ingin membantu tim meraih [apa yang kami inginkan] di sebagian besar pertandingan," tambahnya. "Mencetak gol dan memberikan assist adalah bagian penting dari permainan saya. Saya sangat senang hari ini semuanya berjalan lancar dan membuat kami memenangkan pertandingan."
Gelandang yang bercanda bahwa Casemiro harus membagikan bonus golnya atas umpan akurat yang diterimanya ini bertekad untuk mendorong United meraih hasil akhir yang kuat. "Sampai akhir musim, saya ingin terus membantu tim dan meningkatkan hasil pertandingan," tutup sang kapten saat United berusaha mengokohkan posisi mereka di empat besar.
Man Utd Memimpin dalam Perebutan Empat Besar
Kemenangan ini membawa United ke posisi yang menguntungkan dalam perebutan tiket Liga Champions, dengan selisih tiga poin dari Villa yang berada di peringkat ketiga. Dengan delapan pertandingan tersisa di musim 2025-26, Setan Merah akan sangat mengandalkan kapten mereka yang telah menorehkan sejarah untuk mempertahankan performa gemilangnya selama sisa musim yang sulit, termasuk laga melawan Chelsea dan Liverpool.
