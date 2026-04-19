Mantan gelandang Bayern Munich dan Manchester United, Owen Hargreaves, meyakini bahwa Fernandes kini secara resmi telah melampaui Kevin De Bruyne untuk menjadi motor kreativitas utama dalam sepak bola Inggris. Usai kemenangan krusial Setan Merah di Stamford Bridge, Hargreaves menyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh legenda Manchester City itu kini telah dipenuhi dan bahkan dilampaui oleh kapten United.

“Bruno Fernandes, dia akan menjadi kandidat pemain terbaik musim ini, dia selalu menciptakan momen-momen penting,” kata Hargreaves kepada TNT Sports. “Dia adalah arsitek hari ini, pemain terbaik di lapangan tanpa tanding, dan jelas dengan Cunha yang mencetak gol penutup, rasanya Liga Champions akan kembali ke Manchester United. Dia adalah gelandang tengah terbaik di Premier League. Kevin de Bruyne pernah menjadi yang terbaik untuk sementara waktu, tapi sekarang giliran Bruno. Saat ini saya pikir dia adalah pemain terbaik di Liga Premier, itu tergantung, dia telah menampilkan performa terbaik sepanjang musim.”