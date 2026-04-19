Bruno Fernandes mengambil alih tahta Kevin De Bruyne! Kapten Man Utd itu dijuluki sebagai ‘gelandang tengah terbaik di Liga Premier’ setelah kembali menampilkan permainan gemilang melawan Chelsea
Hargreaves memuji raja lini tengah yang baru
Mantan gelandang Bayern Munich dan Manchester United, Owen Hargreaves, meyakini bahwa Fernandes kini secara resmi telah melampaui Kevin De Bruyne untuk menjadi motor kreativitas utama dalam sepak bola Inggris. Usai kemenangan krusial Setan Merah di Stamford Bridge, Hargreaves menyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh legenda Manchester City itu kini telah dipenuhi dan bahkan dilampaui oleh kapten United.
“Bruno Fernandes, dia akan menjadi kandidat pemain terbaik musim ini, dia selalu menciptakan momen-momen penting,” kata Hargreaves kepada TNT Sports. “Dia adalah arsitek hari ini, pemain terbaik di lapangan tanpa tanding, dan jelas dengan Cunha yang mencetak gol penutup, rasanya Liga Champions akan kembali ke Manchester United. Dia adalah gelandang tengah terbaik di Premier League. Kevin de Bruyne pernah menjadi yang terbaik untuk sementara waktu, tapi sekarang giliran Bruno. Saat ini saya pikir dia adalah pemain terbaik di Liga Premier, itu tergantung, dia telah menampilkan performa terbaik sepanjang musim.”
Mengejar rekor sejarah Liga Premier
Statistik jelas mendukung klaim bahwa Fernandes berada di level tersendiri musim ini. Dengan memberikan umpan gol penentu kemenangan di London, gelandang ini mencatatkan assist ke-18-nya di Liga Premier musim ini, sehingga semakin mendekati rekor bersama sepanjang masa yang dipegang oleh Thierry Henry dan De Bruyne. Dengan lima pertandingan tersisa, rekor 20 assist tersebut tampak semakin rentan terpecahkan.
Terlepas dari penghargaan individu yang menanti, playmaker asal Portugal ini tetap fokus pada peningkatan kolektif. ”Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin tampil lebih baik daripada musim sebelumnya,” katanya kepada TNT Sports. ”Saya ingin meningkatkan permainan saya secara keseluruhan. Bukan hanya assist, bukan hanya gol, tetapi secara keseluruhan, segalanya — dan saya perlu meningkatkan performa setiap pekan karena saya ingin menjadi pemain yang lebih baik dan mengakhiri karier saya sebaik mungkin.”
Carrick mengaitkan hal itu dengan mentalitas yang sangat bersemangat
Manajer United, Michael Carrick, juga tak segan-segan memuji timnya, meski ia lebih menekankan pada ketangguhan kolektif yang dibutuhkan untuk menahan 21 tembakan Chelsea. Kemenangan ini membuat United unggul 10 poin dari The Blues yang berada di peringkat keenam, yang secara efektif menutup peluang rival mereka untuk finis di empat besar. Carrick menyebut kekuatan mental para pemainnya sebagai faktor kunci dalam kemenangan tipis tersebut.
”Kami merasa ini pantas. Kendala yang kami alami beberapa hari terakhir, duet bek tengah yang kami miliki – itu akan menjadi tantangan tersendiri, tapi saya merasa pertahanan kami luar biasa dalam situasi sulit,” kata bos United itu. "Sikap para pemain malam ini sangat luar biasa," tambahnya sambil mengenang malam di mana United terpaksa bertahan dalam waktu yang lama.
Perburuan tiket ke Liga Champions
Kemenangan ini memberi United sedikit kelonggaran yang sangat dibutuhkan saat mereka memasuki fase akhir musim ini. Fernandes, yang telah memainkan peran penting sejak kepergian Ruben Amorim, mengakui bahwa klub perlu bangkit setelah melewati pekan yang sulit. Para pemain kini merasa garis finis untuk lolos ke kompetisi Eropa sudah terlihat jelas.
“Saya merasa tiga poin lebih dekat [ke Liga Champions], sekarang kami memiliki pertandingan lain yang harus dimenangkan. Kami tahu kami membutuhkan poin untuk mengamankan posisi itu dan kami akan melakukan segala yang mungkin. Ini adalah perasaan yang luar biasa bagi kami, kami harus bangkit kembali ... kami harus tampil hebat hari ini karena Chelsea adalah tim yang sangat bagus. Ini sangat penting bagi kami, tujuan kami adalah mendekati empat besar, mereka adalah yang terdekat dari lima besar, ini sempurna bagi kami dan itulah yang kami butuhkan.”