Bruno Fernandes menetapkan target ambisius terkait Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney di Manchester United - dengan kapten Setan Merah itu mengakui bahwa ia ‘tidak terlalu pandai menyembunyikan’ perasaannya

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, telah menyatakan ambisinya untuk meniru karier penuh gelar yang diraih oleh legenda klub Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Saat berbicara setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini oleh Asosiasi Wartawan Sepak Bola, gelandang serang asal Portugal itu mengakui bahwa gaya bermainnya yang penuh gairah dan sering kali menunjukkan emosi secara terbuka merupakan bagian penting dari kepemimpinannya di Old Trafford.

    Fernandes tampil gemilang musim ini di bawah asuhan Michael Carrick, membantu United kembali lolos ke Liga Champions meski tersingkir lebih awal dari kompetisi piala domestik di awal musim. Penampilan berpengaruh pemain berusia 31 tahun ini, yang mencakup 19 assist yang luar biasa, telah membuatnya meraih penghargaan bergengsi FWA Footballer of the Year. Penghargaan ini menempatkannya dalam jajaran tokoh-tokoh ikonik seperti George Best, Sir Bobby Charlton, dan Roy Keane, yang semakin memperkuat statusnya sebagai talisman modern bagi klub.

    Transparansi dan kepemimpinan emosional

    Saat merefleksikan sikapnya yang vokal dan sering kali penuh semangat di lapangan, Fernandes menegaskan bahwa ia tidak bisa menahan temperamen alaminya. Ia berkata: "Saya sangat buruk dalam menyembunyikan emosi! Saya benar-benar menunjukkan apa yang saya rasakan dan saya tidak takut akan hal itu. Ada yang menafsirkannya secara positif, ada pula yang negatif. Tapi saya tidak bisa mengubah diri saya. Itu sudah melekat pada diri saya dan bukan sesuatu yang bisa saya ubah dalam sekejap. Saya tidak bisa begitu saja menjadi orang yang berbeda. Anda bisa beradaptasi, Anda bisa berkembang, Anda bisa belajar, dan saya melakukannya setiap hari. Jelas, Anda bisa menjadi pemain yang lebih baik, orang yang lebih baik, kapten yang lebih baik, rekan setim yang lebih baik, dan saya akan selalu berusaha melakukan itu hingga akhir karier saya."

    Fernandes menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menyamai prestasi yang diraih oleh legenda klub seperti Rooney dan Ronaldo. Ia mengatakan: "Saya ingin meraih semua yang telah diraih para pemain itu dalam hal gelar bersama klub. Namun, bisa berada di barisan mereka berkat penghargaan ini sangatlah penting bagi saya, dan saya tidak akan menyembunyikannya. Ini akan selalu menjadi penghargaan bagi saya. Itulah yang selalu menjadi tujuan saya. Saya tidak pernah menyembunyikan hal itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak pandai menyembunyikan sesuatu! Saya selalu berbicara apa adanya tentang apa yang ingin saya raih, dan yang ingin saya raih adalah memenangkan liga dan Liga Champions."

    Rekor baru tampaknya akan tercipta

    Manchester United akan menutup musim ini dengan dua laga terakhir, yang memberi Fernandes kesempatan untuk memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga Premier. Sang kapten tetap fokus untuk mempertahankan momentum setelah kebangkitan penting yang berhasil membawa tim melewati masa-masa sulit pasca tersingkirnya mereka dari Piala FA. Dengan tiket ke Liga Champions musim depan sudah di tangan, petinggi klub akan berupaya memanfaatkan momentum ini selama jendela transfer musim panas untuk mendukung ambisi besar Fernandes dalam meraih gelar juara bergengsi.

