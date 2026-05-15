Bruno Fernandes menetapkan target ambisius terkait Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney di Manchester United - dengan kapten Setan Merah itu mengakui bahwa ia ‘tidak terlalu pandai menyembunyikan’ perasaannya

Saat merefleksikan sikapnya yang vokal dan sering kali penuh semangat di lapangan, Fernandes menegaskan bahwa ia tidak bisa menahan temperamen alaminya. Ia berkata: "Saya sangat buruk dalam menyembunyikan emosi! Saya benar-benar menunjukkan apa yang saya rasakan dan saya tidak takut akan hal itu. Ada yang menafsirkannya secara positif, ada pula yang negatif. Tapi saya tidak bisa mengubah diri saya. Itu sudah melekat pada diri saya dan bukan sesuatu yang bisa saya ubah dalam sekejap. Saya tidak bisa begitu saja menjadi orang yang berbeda. Anda bisa beradaptasi, Anda bisa berkembang, Anda bisa belajar, dan saya melakukannya setiap hari. Jelas, Anda bisa menjadi pemain yang lebih baik, orang yang lebih baik, kapten yang lebih baik, rekan setim yang lebih baik, dan saya akan selalu berusaha melakukan itu hingga akhir karier saya."