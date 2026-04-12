Bruno Fernandes menetapkan syarat-syarat untuk tetap bertahan di Man Utd sambil meredam euforia kebangkitan tim di bawah asuhan Michael Carrick
Kapten menargetkan perebutan trofi
Pemain berusia 31 tahun itu, yang telah menjadi sosok ikonik sejak bergabung dari Sporting CP pada 2020, akan melihat kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2027, meskipun klub memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun lagi.
Berbicara kepada The Telegraph tentang harapannya, Fernandes mengatakan: "Saya sampaikan kepada klub bahwa saya ingin bersaing. Setiap orang yang datang ke Man United ingin memenangkan setiap trofi. Tidak ada yang berpikir saat bergabung dengan klub ini bahwa kami hanya akan berjuang untuk satu atau dua trofi dalam enam tahun. Anda ingin berjuang untuk semuanya. Dan apa yang saya katakan kepada klub setiap kali saya berbicara dengan mereka, apa yang saya inginkan selama saya di sini, adalah saya ingin bersaing. Karena jika saya bersaing, saya akan mendekati kemenangan. Jika saya tidak bersaing, tidak ada peluang bagi saya untuk mendekati apa pun."
Mengatasi masa paceklik di Liga Premier
Gelandang tersebut hanya berhasil meraih dua trofi selama enam tahun berkarier di Old Trafford, sebuah pencapaian yang menurutnya tidak memadai bagi klub sekelas Manchester United.
Bagi Fernandes, fakta bahwa trofi Liga Premier belum kembali ke kubu merah Manchester sejak 2013 merupakan situasi yang perlu segera diperbaiki jika ia ingin tetap bertahan di klub hingga akhir kariernya.
"Apa yang selalu saya katakan kepada klub adalah: 'Kalian tidak bisa menjanjikan saya bahwa saya akan memenangkan Liga Premier. Itu mustahil,'" tambah pemain internasional Portugal itu. "Tapi jika kalian menjanjikan bahwa kami akan kompetitif dan akan berada di sana pada akhir musim, itu saja yang perlu saya ketahui. Karena kemudian terserah saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, membantu semua orang di sekitar saya menjadi versi terbaik dari diri mereka, dan menjadikan klub ini seperti yang kita inginkan."
Penilaian atas masa jabatan sementara Carrick
Saat United mempertimbangkan penunjukan manajer tetap berikutnya menyusul kepergian Ruben Amorim pada Januari lalu, manajer sementara Michael Carrick telah membawa tim ini meraih tujuh kemenangan dari sepuluh pertandingan.
Meskipun suasana di tempat latihan positif dan desakan agar Carrick ditunjuk sebagai manajer permanen semakin kuat, Fernandes tetap berhati-hati dalam menyebut rentetan hasil positif saat ini sebagai titik balik yang sesungguhnya.
Dia mencatat: "Jika kami menyelesaikan musim ini sesuai yang kami inginkan, itu akan terlihat sangat baik, tetapi itu masih bukan gambaran yang kami inginkan. Pada akhirnya, yang penting adalah apa yang akan kami lakukan untuk musim depan, agar menjadi tim seperti yang kami tunjukkan dalam periode ini, selama satu musim penuh? Karena siapa pun bisa tampil bagus dalam periode tertentu. Menjadi bagus sepanjang musim jauh lebih sulit untuk dilakukan."
Pertarungan Liga Champions berlanjut
Manchester United akan menghadapi laga krusial pada Senin malam melawan Leeds saat mereka berupaya mempertahankan momentum di bawah asuhan Carrick. Klub ini saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen Liga Premier, dengan keunggulan tujuh poin atas Chelsea yang berada di peringkat keenam dalam perebutan lima besar dan satu tempat di Liga Champions musim depan.