Bruno Fernandes menetapkan syarat-syarat untuk tetap bertahan di Man Utd sambil meredam euforia kebangkitan tim di bawah asuhan Michael Carrick

Pemain berusia 31 tahun itu, yang telah menjadi sosok ikonik sejak bergabung dari Sporting CP pada 2020, akan melihat kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2027, meskipun klub memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun lagi.

Berbicara kepada The Telegraph tentang harapannya, Fernandes mengatakan: "Saya sampaikan kepada klub bahwa saya ingin bersaing. Setiap orang yang datang ke Man United ingin memenangkan setiap trofi. Tidak ada yang berpikir saat bergabung dengan klub ini bahwa kami hanya akan berjuang untuk satu atau dua trofi dalam enam tahun. Anda ingin berjuang untuk semuanya. Dan apa yang saya katakan kepada klub setiap kali saya berbicara dengan mereka, apa yang saya inginkan selama saya di sini, adalah saya ingin bersaing. Karena jika saya bersaing, saya akan mendekati kemenangan. Jika saya tidak bersaing, tidak ada peluang bagi saya untuk mendekati apa pun."



