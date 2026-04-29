Bruno Fernandes 'mencari kepastian' terkait ambisi Manchester United menjelang bursa transfer musim panas
Man Utd sangat ingin mempertahankan bintang utamanya
Pihak manajemen Old Trafford telah menegaskan kepada Fernandes bahwa ia merupakan bagian penting dari rencana mereka. Meskipun akan genap berusia 32 tahun pada bulan September, Fernandes tetap menjadi sosok paling berpengaruh di tim dan salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA dan FWA. Namun, keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan United. Fernandes memiliki klausul pelepasan sebesar €65 juta (£56,3 juta) dalam kontraknya yang diperkirakan masih berlaku hingga pertengahan Juli. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun, keinginannya untuk meraih kesuksesan di level tertinggi tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusannya.
Fernandes menuntut ambisi tingkat tinggi
Menurut The Telegraph, Fernandes telah menegaskan keinginannya untuk menjuarai Liga Premier dan Liga Champions, dan sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain meyakini bahwa ia menginginkan jaminan terkait ambisi Manchester United. Setelah menghabiskan enam tahun di klub tanpa pernah benar-benar bersaing memperebutkan gelar, gelandang ini khawatir akan menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya di tim yang hanya berjuang untuk finis di empat besar. Ia sebelumnya telah meminta jaminan serupa sebelum menandatangani perpanjangan kontrak pada 2022 dan 2024, namun hanya disambut dengan upaya perekrutan yang kurang memuaskan.
Perombakan lini tengah menjadi prioritas utama
Manchester United telah memperbarui lini serang mereka musim panas lalu, dan fokus pada bursa transfer kali ini adalah merombak lini tengah serta membangun fondasi yang lebih kokoh, yang diharapkan dapat menginspirasi Fernandes untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Dengan Casemiro yang diperkirakan akan hengkang dan ketidakpastian seputar masa depan permanen Manuel Ugarte, klub mungkin akan mencari hingga tiga gelandang baru untuk memberikan soliditas pertahanan yang diinginkan Fernandes. Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Aurelien Tchouameni dari Real Madrid berada di urutan teratas daftar incaran untuk posisi No. 6, sementara Carlos Baleba dari Brighton juga termasuk di antara sejumlah gelandang lain yang menarik minat.
Sebuah keajaiban yang masih berada di puncak kejayaannya
Terlepas dari usianya, Fernandes tak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa fisik. Ia baru saja pulih dari cedera otot paha belakang hanya dalam waktu 17 hari, waktu pemulihan yang tampaknya mengejutkan staf medis. Secara statistik, ia tetap berada di puncak permainan Eropa dan mencetak assist ke-19 di Liga Premier musim ini dalam kemenangan 2-1 atas Brentford pada Senin lalu. Memang, jika ia mencetak dua assist lagi dalam empat pertandingan liga terakhir United, ia akan melampaui rekor bersama Kevin De Bruyne dan Thierry Henry sebanyak 20 assist dalam satu musim.