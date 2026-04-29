Bruno Fernandes 'mencari kepastian' terkait ambisi Manchester United menjelang bursa transfer musim panas

Pihak manajemen Old Trafford telah menegaskan kepada Fernandes bahwa ia merupakan bagian penting dari rencana mereka. Meskipun akan genap berusia 32 tahun pada bulan September, Fernandes tetap menjadi sosok paling berpengaruh di tim dan salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA dan FWA. Namun, keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan United. Fernandes memiliki klausul pelepasan sebesar €65 juta (£56,3 juta) dalam kontraknya yang diperkirakan masih berlaku hingga pertengahan Juli. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun, keinginannya untuk meraih kesuksesan di level tertinggi tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusannya.