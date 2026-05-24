Bruno Fernandes memecahkan rekor assist Liga Premier secara mutlak, mengungguli Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, saat kapten Manchester United itu mengakhiri musim individu yang gemilang

Meskipun mendapat pujian luas secara individu, Fernandes terus menekankan pentingnya peran rekan-rekannya. Gelandang ini mencatatkan rekor luar biasa dengan 106 gol dalam 327 penampilan bersama United, namun ia dengan cepat menekankan bahwa seorang pengumpan tak berarti apa-apa tanpa penuntas peluang yang tajam. Setelah mencetak assist ke-20-nya melawan Nottingham Forest dalam laga terakhir United, ia menyatakan: "Saya sangat bersyukur melihat reaksi mereka lebih daripada reaksi saya sendiri karena saya ingin Bryan [Mbeumo] merayakan golnya. Saya tidak ingin menjadikan ini tentang diri saya sendiri karena pada akhirnya mencetak gol adalah hal terpenting dalam sepak bola. Dan semua pujian untuk Bryan karena jika ia tidak memasukkannya ke gawang, rekor saya tidak akan ada. Jadi, rekor-rekor ini hanya tercipta jika rekan-rekan setim Anda melakukan hal-hal dengan benar seperti yang Anda lakukan."