Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bruno Fernandes memecahkan rekor assist Liga Premier secara mutlak, mengungguli Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, saat kapten Manchester United itu mengakhiri musim individu yang gemilang
Menulis sejarah di Pantai Selatan
Fernandes mencatatkan assist ke-21 yang bersejarah dalam laga terakhir musim ini melawan Brighton pada hari Minggu. Gelandang serang yang bergabung dengan United dari Sporting pada Januari 2020 dengan biaya transfer sebesar €65 juta ini, melepaskan tendangan sudut khasnya yang disundul oleh Patrick Dorgu untuk mencetak gol pembuka. Prestasi ini membuat Fernandes melampaui Henry dan De Bruyne, yang sebelumnya memegang rekor assist terbanyak dalam satu musim dengan masing-masing 20 assist sebelum musim ini. Fernandes juga telah mencetak delapan gol sendiri musim ini, dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier pada hari Sabtu.
- Getty Images Sport
Momen membanggakan bagi sang kapten
Sebelum mencapai tonggak sejarah yang penting ini, Fernandes mengakui kualitas para pemain yang menjadi lawannya. Dalam wawancara sebelumnya dengan Sky Sports, pemain internasional Portugal ini mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam. Ia berkata: "Ini adalah hal yang selalu saya pikirkan karena kita sedang membicarakan Kevin dan Thierry; mereka adalah dua di antara pemain terbaik yang pernah ada di Liga Premier dalam waktu yang sangat, sangat lama. Memiliki kesempatan untuk berada di sana bersama nama-nama mereka - hanya untuk kategori ini, jangan bicara tentang pencapaian lain yang telah mereka raih di Liga Premier - adalah hal yang sangat baik, dan saya sangat bangga akan hal itu."
Menyerahkan pujian kepada rekan-rekan setimnya
Meskipun mendapat pujian luas secara individu, Fernandes terus menekankan pentingnya peran rekan-rekannya. Gelandang ini mencatatkan rekor luar biasa dengan 106 gol dalam 327 penampilan bersama United, namun ia dengan cepat menekankan bahwa seorang pengumpan tak berarti apa-apa tanpa penuntas peluang yang tajam. Setelah mencetak assist ke-20-nya melawan Nottingham Forest dalam laga terakhir United, ia menyatakan: "Saya sangat bersyukur melihat reaksi mereka lebih daripada reaksi saya sendiri karena saya ingin Bryan [Mbeumo] merayakan golnya. Saya tidak ingin menjadikan ini tentang diri saya sendiri karena pada akhirnya mencetak gol adalah hal terpenting dalam sepak bola. Dan semua pujian untuk Bryan karena jika ia tidak memasukkannya ke gawang, rekor saya tidak akan ada. Jadi, rekor-rekor ini hanya tercipta jika rekan-rekan setim Anda melakukan hal-hal dengan benar seperti yang Anda lakukan."
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi pemecah rekor ini?
Setelah mencatatkan namanya dalam sejarah, Fernandes akan mengalihkan fokus utamanya ke Piala Dunia bersama Portugal. Dengan kontraknya di United yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, sang kapten tetap menjadi sosok penting bagi ambisi masa depan klub, dan dilaporkan bahwa ia berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak yang menggiurkan.