Bruno Fernandes lebih penting bagi Man Utd daripada Cristiano Ronaldo di masa jayanya — dan jelas merupakan Pemain Terbaik Liga Premier

"Sang pengemudi harus bekerja lebih keras daripada siapa pun," jelas Candy kepada atlet bobsled Jamaika, Sanka Coffie, dalam film *Cool Runnings*. "Dia yang pertama datang dan yang terakhir pulang. Saat teman-temannya sedang asyik minum bir, dia justru berada di kamarnya mempelajari gambar-gambar tikungan."
Hal itu sama sekali tidak menyiratkan bahwa skuad United terbiasa berpesta dengan minuman beralkohol selama musim, betapapun buruknya performa beberapa individu dalam beberapa tahun terakhir yang penuh gejolak.
Fernandes, bagaimanapun, adalah 'penggerak' tak terbantahkan dari tim ini, dan benar-benar menonjol di antara rekan-rekannya baik dalam hal etos kerja maupun ketelitian. Dia adalah pemenang berulang yang selalu siap secara fisik dan mental untuk bertarung, serta menuntut standar tertinggi dari dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.
Cristiano Ronaldo juga sama persis, terutama selama masa kejayaannya yang dipenuhi trofi di Old Trafford, dan kini Fernandes layak disejajarkan dengan rekan senegaranya asal Portugal itu, meski tanpa koleksi trofi yang sebanding. Ia telah memikul beban United sejak bergabung pada Januari 2020, dan musim ini mungkin menjadi puncak kariernya, dengan nominasi Pemain Terbaik Liga Premier yang pasti akan diraih jika ia mempertahankan level permainannya yang mengagumkan hingga Mei.