Goal.com
Live
Bruno is EPL's POTY.jpg
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Bruno Fernandes lebih penting bagi Man Utd daripada Cristiano Ronaldo di masa jayanya — dan jelas merupakan Pemain Terbaik Liga Premier

Meskipun Olimpiade Musim Dingin 2026 kini telah usai, menyaksikan Bruno Fernandes yang memimpin permainan Manchester United mengingatkan kita pada film paling ikonik yang pernah dibuat tentang ajang tersebut, dan lebih spesifiknya, pada pidato motivasi yang menggetarkan hati dari mendiang John Candy.

"Sang pengemudi harus bekerja lebih keras daripada siapa pun," jelas Candy kepada atlet bobsled Jamaika, Sanka Coffie, dalam film *Cool Runnings*. "Dia yang pertama datang dan yang terakhir pulang. Saat teman-temannya sedang asyik minum bir, dia justru berada di kamarnya mempelajari gambar-gambar tikungan."

Hal itu sama sekali tidak menyiratkan bahwa skuad United terbiasa berpesta dengan minuman beralkohol selama musim, betapapun buruknya performa beberapa individu dalam beberapa tahun terakhir yang penuh gejolak. 

Fernandes, bagaimanapun, adalah 'penggerak' tak terbantahkan dari tim ini, dan benar-benar menonjol di antara rekan-rekannya baik dalam hal etos kerja maupun ketelitian. Dia adalah pemenang berulang yang selalu siap secara fisik dan mental untuk bertarung, serta menuntut standar tertinggi dari dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Cristiano Ronaldo juga sama persis, terutama selama masa kejayaannya yang dipenuhi trofi di Old Trafford, dan kini Fernandes layak disejajarkan dengan rekan senegaranya asal Portugal itu, meski tanpa koleksi trofi yang sebanding. Ia telah memikul beban United sejak bergabung pada Januari 2020, dan musim ini mungkin menjadi puncak kariernya, dengan nominasi Pemain Terbaik Liga Premier yang pasti akan diraih jika ia mempertahankan level permainannya yang mengagumkan hingga Mei. 

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WEST HAMAFP

    Tetap konsisten di tengah gejolak yang terus-menerus

    Ronaldo mencatatkan 218 kontribusi gol yang mengesankan dalam 346 penampilannya bersama Setan Merah, dan di mata banyak orang, ia adalah pemain terhebat yang pernah menghiasi lapangan suci Old Trafford. Oleh karena itu, sungguh aneh bahwa Fernandes tidak dipandang setara dengannya, mengingat ia hanya tertinggal 10 gol dari catatan Ronaldo, padahal ia tampil dalam 27 pertandingan lebih sedikit.

    Tentu saja, tiga gelar Premier League dan kemenangan Liga Champions United antara 2007 dan 2009 memberi Ronaldo keunggulan. Namun, kontribusinya secara keseluruhan tidak melebihi kontribusi yang diberikan oleh pemain seperti Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, atau Edwin van der Sar. 

    Itu adalah tim yang dibangun untuk meraih kesuksesan nyata, dengan harmoni di ruang ganti. Fernandes tidak pernah memiliki kemewahan itu. Ia adalah satu-satunya pemain yang secara konsisten tampil brilian di skuad selama enam tahun terakhir. Bahkan dalam musim kembalinya Ronaldo pada 2021-22, di mana ia menuntut peran striker utama dan pasokan bola yang konstan, Fernandes hanya tertinggal tiga gol dari total gabungan 27 gol dan assist rekan setimnya di timnas.

    United finis di peringkat keenam musim itu, kedelapan pada 2023-24, dan mereka merosot ke posisi terendah yang mengerikan, yaitu peringkat ke-15 musim lalu. Fakta bahwa Fernandes tetap tampil begitu cemerlang meski di tengah gejolak yang terus-menerus sungguh luar biasa. Ronaldo tidak bisa melakukan hal yang sama di tengah kesulitan, seperti yang terbukti ketika ia memaksa hengkang di awal masa kepemimpinan Erik ten Hag yang naas.

  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Posisi tiga besar sudah di depan mata

    Ada lebih banyak rintangan yang harus diatasi Fernandes pada musim 2025-26, namun entah bagaimana ia berhasil meningkatkan permainannya lagi. Pengaruhnya sama sekali tidak berkurang ketika Ruben Amorim, tanpa alasan yang jelas, memindahkannya ke posisi gelandang bertahan, dan ia tampil luar biasa sejak dikembalikan ke posisi favoritnya sebagai nomor 10 oleh Michael Carrick. 

    Aston Villa menjadi tim terbaru yang tak mampu menahan kejeniusan Fernandes, saat mereka menelan kekalahan 3-1 di Old Trafford pada Minggu. Kapten United mencatatkan 71 sentuhan bola, enam umpan kunci, 15 kali membawa bola, dan enam kali merebut bola dalam penampilan penuh aksi yang menjadi penentu kemenangan.

    Umpan sudutnya yang luar biasa untuk Casemiro mencetak gol pembuka memecah kebuntuan dalam pertandingan yang hingga saat itu terasa frustrasi bagi tuan rumah, dan ia memberikan umpan pertama yang sempurna bagi Matheus Cunha untuk menerobos dan mencetak gol kedua United. Hasil akhir ini memastikan tim asuhan Carrick kini memiliki selisih tiga poin di posisi ketiga, dengan kualifikasi Liga Champions dalam jangkauan.

    Dari 54 poin yang telah dikumpulkan United sejauh ini, kontribusi gol Fernandes menyumbang 25 di antaranya. Angka itu sama dengan yang dicapai Ronaldo pada musim 2007-08 saat klub meraih gelar ganda domestik dan Eropa, yang membuatnya meraih Ballon d'Or pertamanya dari lima gelar yang dimilikinya. Dengan delapan pertandingan tersisa di musim ini, Fernandes bahkan mungkin mengincar 38 poin yang dihasilkan dari gol dan assist Robin van Persie selama perburuan trofi Liga Premier terakhir klub 13 tahun lalu, begitu gigihnya ia mengejar keunggulan. 

  • Fernandes-BeckhamGetty/GOAL

    Mengungguli Beckham

    Dua assist Fernandes saat melawan Villa membuat jumlah assistnya musim ini menjadi 16, unggul delapan assist dari pesaing terdekatnya, Rayan Cherki, dan hanya terpaut empat assist dari rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga Premier, yang saat ini dipegang bersama oleh Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Ia juga melampaui rekor klub milik David Beckham yangmencetak 15 assist untuk United pada musim 1999-2000.

    "Ini pencapaian yang sangat bagus. Ini tidak akan mengubah apa pun terkait apa yang saya inginkan, tapi berada di sana bersama nama yang, jelas, merupakan salah satu pemain yang diidolakan semua orang, terutama dalam hal umpan silang dan umpan," kata Fernandes kepada MUTV setelah pertandingan. "Seperti semua orang di halaman belakang rumahnya mencoba menirunya seperti Beckham dan melakukannya, bahkan jika hanya mengayunkan lengan, seperti yang biasa dia lakukan, bukan bola! Saya jelas sangat senang bisa melakukannya [memecahkan rekornya]."

    Teknik Beckham memang istimewa, dan klip-klip terbaiknya sejajar dengan para legenda United. Namun, permainan serba bisa Beckham tidak sebanding dengan Fernandes. Sementara Beckham cenderung membutuhkan banyak ruang untuk mengeksekusi umpan terobosannya yang khas, Fernandes bisa menciptakan umpan-umpan itu dari mana saja di lapangan di bawah tekanan yang intens. Dia mengendalikan pertandingan sendirian dan mencakup setiap jengkal lapangan; tugas Beckham hanyalah memberikan lebar lapangan dan umpan akhir. Meski sangat ahli dalam hal itu, pemain Inggris ini lebih merupakan roda penggerak dalam mesin daripada mesinnya sendiri.

    Untuk lebih menggambarkan dampak Fernandes, dia sekarang menjadi pemain United ketiga yang mencapai 100 gol dan 100 assist di semua kompetisi, setelah Rooney dan Giggs. Dia telah menjadi anggota Hall of Fame meskipun sebagian besar bermain di tim yang tidak layak bersaing untuk trofi paling bergengsi, yang sangat jarang terjadi di klub elit.

  • Fernandes-RiceGetty/GOAL

    Yang terbaik di Liga Premier

    Declan Rice digadang-gadang sebagai favorit untuk meraih gelar Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA di tengah upaya Arsenal merebut gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun, yang memang bisa dimengerti. Keahliannya dalam situasi bola mati sangat penting bagi skema permainan The Gunners yang sering dikritik namun sangat efektif, dan kemampuannya merebut bola telah berperan besar dalam membantu tim ini mencatatkan rekor pertahanan terbaik di liga.

    Namun, akan menjadi ketidakadilan jika ia mengalahkan Fernandes dalam pemungutan suara akhir. Kapten United itu adalah pemain sepak bola yang lebih unggul dalam segala hal, dan angka-angka Rice tidak mendekati miliknya, meskipun keduanya bermain di posisi yang sama pada paruh pertama musim ini.

    Fernandes memiliki 23 keterlibatan gol, hanya kalah dari Erling Haaland (29), mesin pencetak gol Manchester City, sementara Rice hanya mencatatkan 11, meskipun ia tampil dalam tiga pertandingan Premier League lebih banyak daripada bintang United tersebut. Gabriel Magalhaes, Antoine Semenyo, dan Igor Thiago juga menjadi kandidat untuk penghargaan PFA, namun tak satupun dari mereka mampu menandingi Fernandes.

    Ke-16 assist-nya telah menghasilkan 18 poin bagi United musim ini, lebih banyak daripada pemain mana pun dalam sejarah Premier League, sementara ia juga memimpin dalam umpan terobosan pada musim 2025-26 dan berada di peringkat kedua untuk umpan sukses di sepertiga akhir lapangan. Menciptakan peluang adalah inti sepak bola, dan Fernandes adalah ahli yang tak tertandingi. 

    Jika dia tidak ada dalam susunan pemain, United akan jauh lebih lemah, hal yang tidak berlaku bagi pemain lain yang disebutkan di atas bersama tim mereka. Memang, ketika Fernandes absen karena cedera selama periode liburan, mereka kehilangan poin berharga melawan Wolves dan Leeds yang sedang kesulitan, yang pada akhirnya membuat Amorim kehilangan pekerjaannya.

    Jika Fernandes telah hengkang musim panas lalu saat menerima tawaran dari Arab Saudi, Setan Merah tidak akan berada di dekat tiga besar, dan nilai pasar Premier League akan anjlok tanpa sosok maverick sejatinya yang terakhir.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penghargaan Ballon d'Or?

    Yang mengejutkan, Fernandes belum pernah masuk dalam daftar 30 besar nominasi Ballon d'Or dalam empat musim terakhir; satu-satunya nominasi dalam kariernya terjadi pada tahun 2021, di mana ia finis di peringkat ke-21 bersama Lautaro Martinez. Hal itu terjadi berkat penampilan fantastisnya pada musim penuh pertamanya di United, di mana ia mencatatkan 46 kontribusi gol, termasuk 30 di Liga Premier.

    Jika ia melampaui angka kedua tersebut kali ini, sekaligus memecahkan rekor assist De Bruyne dan Henry, nominasi kedua pasti akan menjadi kemungkinan, meskipun France Football tak terhindarkan akan merugikannya karena United tidak berlaga di Eropa. Ada juga kemungkinan kecil bahwa penampilan kuat di Piala Dunia bersama Portugal dapat mengangkatnya ke perbincangan 10 besar, dan di situlah pemain sekelasnya seharusnya berada.

    United gagal memberikan Fernandes platform yang pantas ia dapatkan. Ia telah menunjukkan loyalitas yang tak tergoyahkan, memberikan tahun-tahun terbaiknya untuk klub meskipun keputusan di balik layar yang buruk telah menghalanginya untuk masuk ke jajaran elit resmi. Di usia 31 tahun, waktu kini tidak berpihak padanya untuk mencapai hal itu, dan jika rencana yang solid untuk kesuksesan tidak diajukan musim panas ini, tidak ada yang bisa menyalahkannya jika ia memutuskan untuk hengkang.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick memegang kuncinya

    Jika hal itu terjadi, target United untuk meraih gelar juara Liga Premier pada tahun 2028 akan langsung pupus. Sir Alex Ferguson berhasil membawa dua gelar liga lagi dan kembali melaju ke final Liga Champions setelah Ronaldo hengkang ke Real Madrid pada tahun 2009, namun fondasi tim saat ini jauh dari kata kokoh. Kepergian Fernandes tak terbayangkan menjelang era baru, hal yang setidaknya diakui oleh sosok yang berpotensi memimpin era tersebut.

    "Bruno jelas bukan seseorang yang ingin kami lepaskan, saya bisa mengatakan itu, tetapi untuk musim panas dan seterusnya, sulit bagi saya untuk berspekulasi terlalu jauh mengenai hal itu, namun tentu saja, dia penting bagi kami," kata Carrick pada akhir pekan lalu. United telah memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan sejak Carrick menggantikan Amorim, dan ia telah memaksimalkan potensi Fernandes dengan langsung mendapatkan kepercayaannya. 

    "Michael telah memenangkan segalanya di sini dan dia tahu apa artinya bagi para penggemar, apa artinya bagi klub untuk menang, dan seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk menang di klub sepak bola ini. Saya pikir itu menambahkan sesuatu yang istimewa bagi tim," kata Fernandes kepada TNT Sports pada Februari. "Saya pikir Michael datang dengan ide yang tepat untuk memberikan tanggung jawab kepada para pemain. Dia sangat pandai berbicara. Saya yakin Michael bisa menjadi manajer hebat, dan dia sedang membuktikannya."

    Godaan bagi Fernandes untuk hengkang jika klausul pelepasannya sebesar £57 juta ($76 juta) terpenuhi akan jauh lebih kecil jika Carrick diberi peran manajer permanen. Mantan gelandang United ini mengenal klub ini luar dalam dan memiliki wibawa serta ketenangan yang tidak dimiliki oleh legenda lain, Ole Gunnar Solskjaer, saat dia mendapatkan pekerjaan dalam situasi serupa pada 2019. 

    Memiliki pengaruh nyata atas masa depan Fernandes seharusnya menjadi faktor penentu yang menguntungkan Carrick dibandingkan dengan calon lain yang disebut-sebut seperti Julian Nagelsmann dan Roberto De Zerbi. Dengan beberapa penyesuaian personel lagi, United dapat bangkit kembali sebagai kekuatan yang sesungguhnya musim depan, asalkan maestro Portugal mereka tetap menjadi jantung tim.

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0