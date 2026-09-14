Agbonlahor juga menyoroti performa United, dengan berpendapat bahwa tim asuhan Michael Carrick gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka. Ia menunjukkan bahwa beberapa pemain kunci gagal memenuhi standar yang dibutuhkan untuk laga dengan taruhan setinggi ini. Pundit itu secara khusus mengkritik struktur pertahanan tim dan ketidakmampuan mereka untuk menekan City meski Foden sudah dikirim ke ruang ganti pada awal pertandingan.

"Anda kalah dalam pertandingan ini karena Fernandes tidak tampil, [Matheus] Cunha tidak tampil, [Bryan] Mbeumo tidak tampil," lanjutnya. "[Diogo] Dalot sangat buruk di posisi bek kanan, [Patrick] Dorgu bukan bek kiri. Anda kalah dalam pertandingan ini karena ketika unggul jumlah pemain, selama 70 menit, Anda memutuskan untuk bertahan. Anda memutuskan untuk tidak benar-benar menyerang.

"Bagaimana mungkin Manchester City menjadi tim yang lebih baik dengan 10 pemain? Anda kalah dalam pertandingan ini karena berbagai alasan. Anda tidak tampil, momen itu terlalu membebani banyak pemain, bukan karena gol yang seharusnya tidak disahkan."







