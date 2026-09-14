AFP
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'Bruno Fernandes itu curang!' - Mantan striker Inggris kecam kapten Manchester United dan klaim kekalahan derby dari Manchester City adalah 'karma' atas kartu merah Phil Foden
Agbonlahor kecam aksi teatrikal Fernandes
Derbi Manchester di Old Trafford memanas karena insiden antara Fernandes dan Foden yang membuat bintang Man City itu dikartu merah. Kapten United itu tampak melanggar Foden dua kali saat ia berada di tanah, tetapi reaksi Foden setelahnya yang memicu kartu merah.
"Pada akhirnya, Bruno Fernandes itu penipu," kata Agbonlahor kepada talkSPORT. "Dia pemain luar biasa, tetapi dia penipu. Anda menendang Foden dua kali saat dia tergeletak di lapangan, yang seharusnya membuat Anda mendapat kartu merah. Lalu Foden membalas sedikit sekali dan Anda berguling-guling ketika sebenarnya tidak cedera. Wasit yang benar akan datang dan berkata, 'Kalian berdua, hentikan itu'. Masing-masing satu kartu kuning, lanjutkan permainan. Itu tidak pernah pantas jadi kartu merah."
- Getty Images Sport
'Karma' menghantam Manchester United
Meski bermain melawan sepuluh pemain sepanjang sebagian besar pertandingan, United kalah 1-0 berkat gol Erling Haaland. Gol tersebut diselimuti kontroversi karena Enzo Fernandez tampak berada dalam posisi offside dalam proses terjadinya gol, keputusan yang pada akhirnya ditegaskan VAR meski hakim garis telah mengangkat bendera.
"Itulah kenapa Anda mendapatkan karma," lanjut Agbonlahor. "Mungkin gol Haaland yang seharusnya dianulir itulah karma yang terkadang Anda dapatkan dalam sepak bola atas kartu merah untuk Phil Foden."
Kegagalan taktik di Old Trafford
Agbonlahor juga menyoroti performa United, dengan berpendapat bahwa tim asuhan Michael Carrick gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka. Ia menunjukkan bahwa beberapa pemain kunci gagal memenuhi standar yang dibutuhkan untuk laga dengan taruhan setinggi ini. Pundit itu secara khusus mengkritik struktur pertahanan tim dan ketidakmampuan mereka untuk menekan City meski Foden sudah dikirim ke ruang ganti pada awal pertandingan.
"Anda kalah dalam pertandingan ini karena Fernandes tidak tampil, [Matheus] Cunha tidak tampil, [Bryan] Mbeumo tidak tampil," lanjutnya. "[Diogo] Dalot sangat buruk di posisi bek kanan, [Patrick] Dorgu bukan bek kiri. Anda kalah dalam pertandingan ini karena ketika unggul jumlah pemain, selama 70 menit, Anda memutuskan untuk bertahan. Anda memutuskan untuk tidak benar-benar menyerang.
"Bagaimana mungkin Manchester City menjadi tim yang lebih baik dengan 10 pemain? Anda kalah dalam pertandingan ini karena berbagai alasan. Anda tidak tampil, momen itu terlalu membebani banyak pemain, bukan karena gol yang seharusnya tidak disahkan."
- AFP
Keane mempertanyakan pencoretan Foden
Agbonlahor bukan satu-satunya figur papan atas yang mempertanyakan kepemimpinan wasit dalam derby tersebut. Legenda Manchester United Roy Keane, saat tampil di Sky Sports, juga mengungkapkan ketidakpercayaannya terkait kartu merah yang diberikan kepada Foden. Keane menilai bahwa jika ada pihak yang bersalah atas tindakan kekerasan dalam insiden awal itu, orang tersebut adalah kapten United, bukan winger City, yang menurutnya dihukum secara tidak adil hanya karena reaksi kecil.
"Foden bangkit dan jelas bereaksi, jadi dia pun dikartu merah. Yang aneh adalah, jika Anda melihatnya, Bruno mengenainya, membuat pelanggaran, lalu menendangnya sedikit," jelas Keane dalam analisisnya setelah pertandingan. "Foden dikartu merah dan saya menduga itu dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Bagi saya, Bruno-lah yang melakukan kekerasan di sini. Saya harus mengatakannya."
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