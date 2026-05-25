EPL Team of the Season
Bruno Fernandes, Erling Haaland, dan Tim Terbaik Musim Ini Liga Premier versi GOAL untuk Musim 2025-26

Dan begitulah: musim Liga Premier yang lain telah berakhir. Ini adalah musim yang penuh drama di kedua ujung klasemen, dengan perebutan gelar juara dan pertarungan sengit untuk menghindari degradasi berlangsung hingga detik-detik terakhir, menghadirkan akhir yang menegangkan bagi para penggemar Arsenal, Manchester City, Tottenham, dan West Ham. Pada akhirnya, The Gunners lah yang merasakan kejayaan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun yang panjang, sementara The Hammers harus menelan pil pahit degradasi di hari terakhir.

Seiring dimulainya musim penghargaan, kini saatnya untuk mengevaluasi dan merenungkan siapa saja yang telah menunjukkan performa terbaiknya. Liga utama Inggris adalah maraton yang melelahkan selama sembilan bulan yang benar-benar memisahkan yang terbaik dari yang biasa-biasa saja, dan hanya segelintir pemain elit yang mampu tampil konsisten.

Namun, ada banyak pemain menonjol yang telah menarik perhatian para penulis dan editor GOAL untuk mengklaim tempat mereka di Tim Terbaik Musim Premier League 2025-26, sementara banyak lainnya terlewatkan.

Tahun ini, sebelas pemain tersebut didominasi oleh bintang-bintang Arsenal dan Man City, serta pemain-pemain baru yang cerdas dan pemecah rekor. Mari kita simak...

  West Ham United v Arsenal - Premier League

    Penjaga Gawang: David Raya (Arsenal)

    Di mana posisi Arsenal tanpa David Raya?! Kiper terbaik Liga Premier ini merupakan salah satu faktor utama di balik keberhasilan The Gunners menjadi juara lagi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, dengan melakukan serangkaian penyelamatan yang terbukti menjadi penentu gelar juara sepanjang musim ini.

    Beberapa penyelamatan yang menonjol termasuk penyelamatan dengan ujung jari dalam kemenangan 1-0 atas Manchester United pada bulan Agustus, penyelamatan terbang dalam kemenangan tipis lainnya atas Brighton pada bulan Desember, dua penyelamatan lagi saat The Gunners mengungguli Chelsea pada bulan Maret, dan, tentu saja, penyelamatan ajaib yang menggagalkan upaya Mateus Fernandes dalam kemenangan gemilang atas West Ham menjelang akhir musim.

    Raya telah meraih Golden Glove ketiganya secara berturut-turut setelah mencatatkan 19 clean sheet dari 38 pertandingan, dengan mempertahankan persentase penyelamatan sebesar 70%. Itu berarti ia kini berada di peringkat 10 besar sepanjang masa untuk jumlah clean sheet terbanyak dalam satu musim Liga Premier, yang menempatkannya di jajaran kiper-kiper ternama.

  Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League

    RB: Jurrien Timber (Arsenal)

    Mungkin ini bukan musim yang gemilang bagi para bek kanan, tetapi rekan setim Raya di Arsenal, Jurrien Timber, kini masuk dalam perbincangan sebagai "yang terbaik di dunia di posisinya" setelah membantu timnya meraih gelar liga berkat penampilannya di sisi pertahanan The Gunners.

    Kita sudah tahu sejak lama bahwa pemain asal Belanda ini adalah bek yang tangguh, tetapi ia mampu menambahkan dimensi lain pada permainannya dengan beberapa kontribusi penting dalam serangan pada musim 2025-26. Setelah cedera menghambat musimnya, ia mengakhiri musim dengan delapan keterlibatan gol dalam 30 penampilan di Liga Premier, yang mencerminkan betapa pentingnya perannya di kedua ujung lapangan.

    Catatan tersebut mencakup dua gol dan satu assist saat melawan Leeds di awal musim, serta assist dalam kedua derby London Utara dan gol penentu kemenangan melawan Chelsea pada bulan Maret. Ia telah menjadi pemain andalan dalam pertandingan-pertandingan besar bagi Mikel Arteta.

  Arsenal v Bournemouth - Premier League

    CB: William Saliba (Arsenal)

    Dominasi Arsenal dalam Tim Terbaik Musim Ini berlanjut di posisi bek tengah, di mana William Saliba menempati sisi kanan. Sebagai bek yang sekelas Rolls-Royce, ia dipandang sebagai penerus Virgil van Dijk berkat ketenangannya di bawah tekanan, gerakan yang mulus, serta gaya bertahan yang elegan.

    Pemain asal Prancis ini tampil luar biasa sepanjang musim liga, menjalankan tugasnya dengan tenang sebagai pasangan yang sempurna bagi rekan bek tengahnya yang lebih agresif, Gabriel Magalhaes. Ia berada di peringkat 80 persen teratas dalam hal duel udara yang dimenangkan dan bahkan lebih tinggi dalam hal sentuhan bola, yang mencerminkan betapa nyamannya ia menguasai bola.

    Seperti Timber, ia juga tampil gemilang dalam momen penting di pertandingan besar, dengan satu-satunya golnya sepanjang musim tercipta dalam kemenangan atas rival sekota Chelsea pada bulan Maret.

  Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26

    CB: Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Tentu saja, kita tak bisa membayangkan Saliba tanpa Gabriel. Pemain asal Brasil ini benar-benar menjadi pilar kokoh di lini belakang Arsenal, memberikan kontribusi besar di kedua ujung lapangan untuk membantu mengantarkan tim asuhan Arteta meraih gelar juara. Di mata banyak orang, ia pantas meraih penghargaan Pemain Terbaik Premier League secara keseluruhan, meski para pemain lain dalam skuad ini mungkin punya pendapat berbeda.

    Tak tertandingi dalam hal pertahanan dan menjadi senjata mematikan dari situasi bola mati yang sangat penting di ujung lapangan, Gabriel mencatatkan tujuh kontribusi gol sebagai bek tengah - lebih baik daripada banyak penyerang di liga - termasuk gol-gol penting melawan Newcastle dan Aston Villa.

    Meskipun ia absen dalam sebagian besar musim karena cedera, dalam 26 pertandingan yang ia mainkan bersama Saliba, ia membantu timnya mencatatkan 15 clean sheet - yang berarti satu clean sheet setiap 1,7 pertandingan, menurut Opta. Ia adalah bagian fundamental dari pertahanan terbaik di negara ini.

  Manchester City v Newcastle United - Premier League

    LB: Nico O'Reilly (Manchester City)

    Betapa luar biasanya musim ini bagi Nico O'Reilly, yang akan bertolak ke Piala Dunia musim panas ini sebagai bek kiri utama Inggris—hal yang sangat mengagumkan mengingat ia sebenarnya berposisi sebagai gelandang. Transisi mulusnya ke posisi tersebut tak lepas dari kejeniusan Pep Guardiola.

    Bisa dibilang sebagai bintang yang menonjol di musim Liga Premier 2025-26, pemain berusia 21 tahun ini muncul sebagai arketipe bek sayap modern yang bermain terbalik di bawah asuhan taktik Catalan yang dihormati itu, menjadi sosok kunci bagi Man City baik dalam pertahanan maupun serangan.

    Lulusan akademi ini mencetak total delapan gol dan assist, dengan penampilannya yang ditandai oleh serangan-serangan ke depan lapangan untuk melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan waktu yang tepat saat ia menerobos ke dalam kotak penalti seringkali sangat sempurna. Semua itu membuatnya pantas mendapatkan penghargaan Pemain Muda Terbaik Musim Ini.

  Manchester City v Aston Villa - Premier League

    RM: Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Berkat penampilan gemilangnya yang mencatatkan 21 gol dan assist sepanjang musim di dua klub berbeda, Antoine Semenyo tampak sangat nyaman mengenakan seragam Man City setelah pindah dari Bournemouth pada Januari lalu, hingga seolah-olah ia sudah bermain untuk klub tersebut selama bertahun-tahun, bukan hanya beberapa bulan.

    City-lah yang bergerak cepat untuk mendatangkan sang penyerang pada bursa transfer musim dingin setelah semakin jelas bahwa ia akan mencari tantangan baru, mengalahkan persaingan dari Liverpool dan Manchester United untuk mengontraknya seharga £62,5 juta ($87,5 juta) - yang tampaknya merupakan nilai yang sangat sepadan dalam konteks saat ini.

    Setelah mencetak 10 gol di paruh pertama musim ini untuk The Cherries, ia langsung membalas investasi City dengan awal yang gemilang dalam seragam biru langit, mencetak lima gol dalam delapan penampilan pertamanya di Liga Premier untuk klub barunya. Sudah sulit membayangkan sayap kanan Cityzens tanpa kehadirannya.

  FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSEN

    Kapten: Declan Rice (Arsenal)

    Sebagai salah satu tokoh kunci dalam perjalanan Arsenal meraih gelar juara—tanpa harus selalu mencetak gol atau menjadi kreator utama—Declan Rice memainkan peran besar dalam mengantarkan The Gunners meraih gelar Premier League pertama mereka setelah 22 tahun lamanya, berkat kontribusinya dari lini tengah.

    Pemain internasional Inggris ini benar-benar menjadi 'mesin' di 'ruang mesin' karena ia tidak pernah berhenti berlari sepanjang musim, mengimbangi apa yang mungkin kurang dalam kemampuan teknisnya dengan energi tak terbatas, sekaligus membuktikan sekali lagi bahwa ia adalah sosok yang sangat berpengaruh sebagai pemain box-to-box, bukan sekadar figur berorientasi pertahanan di lini tengah.

    Selain itu, Rice terus menunjukkan kemampuan membaca permainan dan timing yang baik dalam melakukan tekel, melakukan intervensi krusial berkali-kali sepanjang musim untuk menggagalkan serangan lawan, termasuk berbagai tekel penyelamat gol di detik-detik terakhir.


  Bruno Fernandes Manchester United

    CM: Bruno Fernandes (Manchester United)

    Tentu saja, Bruno Fernandes harus mendapat tempat di tim inti kami setelah ia berhasil mengalahkan pesaing seperti Gabriel dan Rice untuk meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier. Ia mungkin sosok yang kontroversial, tetapi tak dapat disangkal bahwa pemain Portugal yang penuh energi ini menampilkan performa individu yang gemilang bersama Manchester United.

    Yang paling menonjol, tentu saja, adalah fakta bahwa ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne untuk assist terbanyak dalam satu musim di liga utama Inggris (21), sehingga mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda Premier League. Fernandes berulang kali tampil gemilang dalam peran No.10 untuk membantu mengantarkan Setan Merah kembali ke Liga Champions.

    Seperti banyak rekan setimnya, Fernandes tampil sangat gemilang setelah Michael Carrick mengambil alih sebagai pelatih sementara pada Januari, mencatatkan 14 assist dalam 18 pertandingan liga sejak awal tahun, dan secara luar biasa mencetak rekor assist baru dalam kemenangan atas Brighton pada hari terakhir.

  Burnley v Manchester City - Premier League

    LM: Rayan Cherki (Manchester City)

    Bisa dibilang sebagai rekrutan terbaik musim ini di Liga Premier, Rayan Cherki telah membuktikan bahwa transfer senilai £34 juta ($46 juta) yang dianggap berisiko pada musim panas lalu itu sangatlah sepadan, di tengah keraguan mengenai sikap dan dedikasi mantan bintang Lyon tersebut.

    Dia telah membungkam keraguan tersebut dalam musim debutnya di Inggris sebagai pemain yang menghibur di tim asuhan Guardiola. Cherki berada di urutan kedua setelah Fernandes dalam hal assist (12), sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dan paling tak terduga untuk ditonton di seluruh divisi dengan gerakan kakinya yang memukau, trik-triknya, dan visinya.

    Memang, pemain bernomor punggung 10 ini perlu menambah jumlah golnya, tetapi pemain seperti Cherki adalah sosok yang langka dan merupakan salah satu alasan utama mengapa orang-orang rela membayar mahal untuk menonton pertandingan sepak bola. Di usianya yang baru 22 tahun, ia tampak seperti calon bintang besar Liga Premier dalam jangka panjang.

  Haaland Manchester City

    FW: Erling Haaland (Manchester City)

    Musim ini memang jauh dari kata gemilang bagi Erling Haaland, namun penyerang andalan Man City ini tetap masuk ke dalam Tim Terbaik Musim Ini setelah sekali lagi menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Premier—dan dengan selisih yang cukup jauh—saat ia merebut kembali Sepatu Emas dari Mohamed Salah.

    Pemain asal Norwegia ini melanjutkan kebiasaannya yang menakutkan dengan menghilang selama pertandingan sebelum muncul entah dari mana untuk mencetak gol, mengumpulkan 27 gol liga dalam musim yang dimulai dan diakhiri dengan produktivitas tinggi. Ia juga menambah jumlah assist dalam permainannya, menyumbang delapan assist saat ia menunjukkan peningkatan dalam permainannya di dalam dan di sekitar kotak penalti.

    Angka-angka Haaland bisa saja jauh lebih luar biasa jika bukan karena beberapa periode mandul yang tidak biasa, yang menunjukkan betapa kita menganggap remeh gol-golnya setelah empat musim di kasta tertinggi Inggris.

  Newcastle United v Brentford - Premier League

    FW: Igor Thiago (Brentford)

    Musim ini benar-benar mengubah hidup Igor Thiago, yang secara mengejutkan akan berangkat ke Piala Dunia sebagai bagian dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti, berkat penampilannya yang membuatnya bersaing ketat dengan Haaland dalam perebutan Sepatu Emas.

    Penyerang Brentford ini mengakhiri musim dengan 22 gol di Liga Premier, seolah-olah ia ingin menebus waktu yang hilang setelah absen hampir sepanjang musim sebelumnya akibat cedera lutut serius, padahal ia didatangkan sebagai pengganti Ivan Toney.

    Thiago telah menunjukkan ketenangan yang luar biasa di depan gawang dan terbukti sangat akurat dari titik penalti saat ia mengantarkan The Bees ke kompetisi Eropa yang tak terduga di musim di mana mereka secara luas diperkirakan akan terdegradasi, dengan sorotan utama berupa hat-trick dalam kemenangan 4-2 atas Everton pada bulan Januari. Brentford akan beruntung jika dapat mempertahankannya musim panas ini.