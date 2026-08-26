Tidak ada yang meragukan nilai Fernandes bagi kepentingan kolektif di Manchester, tetapi sejumlah karakter tertentu, seperti kecenderungannya melakukan teatrikal di lapangan, sempat menuai kritik. Dengan itu dalam benak, apakah dia kandidat yang tepat untuk menjadi kapten Manchester United?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Bruce, sosok yang memimpin United meraih tiga gelar Premier League, dalam kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik di Inggris, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya sudah ditanyai pertanyaan ini sejak lama. Siapa lagi yang akan Anda berikan ban kapten itu?

“Anda tidak bisa kembali ke masa saya. Maksud saya, di tim tempat saya bermain, Anda juga bisa memasukkan Mark Hughes ke sana, saya bisa memasukkan Roy, Robbo, berapa banyak? Dia adalah pemain paling menonjol dan apa yang dia menangkan tadi malam, Players' Player of the Year, menunjukkan kepada Anda juga apa yang dipikirkan para profesional tentang dirinya.

“Saya tidak menyadarinya sampai baru saja mendengar bahwa ulang tahunnya berikutnya adalah yang ke-32 [pada 8 September]. Dia sangat luar biasa untuk Man U selama lima tahun terakhir. Angkanya ada dan bisa dilihat semua orang.

“Lihat, dia bermain dengan semua yang dia miliki. Tentu saja, ada sedikit sikap kekanak-kanakan sesekali, tetapi anak ini adalah pesepakbola yang luar biasa dan dia tampil di panggung terbesar dalam tim yang sudah kesulitan untuk sementara waktu. Anak ini, menurut pendapat saya, adalah pemain paling menonjol untuk Man U dalam empat atau lima tahun terakhir.”