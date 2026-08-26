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Bruno Fernandes bukan Roy Keane atau Bryan Robson, tetapi kapten legendaris Man Utd Steve Bruce menjelaskan mengapa pemain Portugal yang "kekanak-kanakan" itu tetap menjadi opsi kapten terbaik
Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA, Fernandes, telah menorehkan sejarah di Premier League
Situasi itu sudah terjadi sejak transfer senilai £47 juta ($64 juta) dari Sporting rampung pada Januari 2020. Fernandes langsung nyetel di sepakbola Inggris dan tidak pernah menoleh ke belakang. Ia mewarisi ban kapten dari Harry Maguire pada 2023.
Gelandang enigmatik itu telah mencatatkan 328 penampilan untuk United, dengan torehan 107 gol dalam prosesnya. Musim 2025-26 membuatnya menorehkan sejarah ketika membukukan 21 assist dalam satu musim Premier League, menggeser Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dari puncak daftar tersebut. Setelah itu, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA dan FWA.
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Apakah Fernandes pilihan yang tepat untuk menjadi kapten Manchester United?
Tidak ada yang meragukan nilai Fernandes bagi kepentingan kolektif di Manchester, tetapi sejumlah karakter tertentu, seperti kecenderungannya melakukan teatrikal di lapangan, sempat menuai kritik. Dengan itu dalam benak, apakah dia kandidat yang tepat untuk menjadi kapten Manchester United?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Bruce, sosok yang memimpin United meraih tiga gelar Premier League, dalam kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik di Inggris, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya sudah ditanyai pertanyaan ini sejak lama. Siapa lagi yang akan Anda berikan ban kapten itu?
“Anda tidak bisa kembali ke masa saya. Maksud saya, di tim tempat saya bermain, Anda juga bisa memasukkan Mark Hughes ke sana, saya bisa memasukkan Roy, Robbo, berapa banyak? Dia adalah pemain paling menonjol dan apa yang dia menangkan tadi malam, Players' Player of the Year, menunjukkan kepada Anda juga apa yang dipikirkan para profesional tentang dirinya.
“Saya tidak menyadarinya sampai baru saja mendengar bahwa ulang tahunnya berikutnya adalah yang ke-32 [pada 8 September]. Dia sangat luar biasa untuk Man U selama lima tahun terakhir. Angkanya ada dan bisa dilihat semua orang.
“Lihat, dia bermain dengan semua yang dia miliki. Tentu saja, ada sedikit sikap kekanak-kanakan sesekali, tetapi anak ini adalah pesepakbola yang luar biasa dan dia tampil di panggung terbesar dalam tim yang sudah kesulitan untuk sementara waktu. Anak ini, menurut pendapat saya, adalah pemain paling menonjol untuk Man U dalam empat atau lima tahun terakhir.”
Kapten berikutnya: Siapa yang akan mewarisi ban kapten dari Fernandes?
Untuk saat ini, Fernandes masih akan terus memimpin jalan, tetapi akan tiba saatnya ketika ucapan perpisahan terakhir disampaikan kepada apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’. Seorang kapten baru harus ditemukan pada tahap itu.
Mantan bintang Manchester United peraih gelar lainnya, Lee Sharpe, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya siapa yang bisa mengikuti jejak para pendahulu hebat: “Kapten? Saya pikir Harry Maguire telah menjalankan tugas itu dengan cukup baik pada masa-masa sebelumnya. Saya yakin Anda bisa mengandalkannya. [Lisandro] Martinez di lini belakang, saya pikir dia mungkin punya kapasitas sebagai kapten.
“Saya pikir jika dia bisa tetap bugar dan bermain seperti yang dia lakukan pada musim-musim sebelumnya, Mason Mount, dengan pengalamannya, akan selalu punya peluang. Saya pikir dia tidak harus memimpin dengan rasa takut, tetapi memimpin lewat teladan. Saya pikir ada beberapa nama di sana.
“Saya tidak tahu apakah Kobbie [Mainoo] banyak bicara di dalam dan sekitar ruang ganti, tetapi jelas ada beberapa nama. Saya tidak tahu, mungkin jika Bruno memang pergi dalam beberapa musim ke depan, maka seseorang mungkin akan datang yang juga akan dipandang sebagai kapten.”
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Manchester United ingin kapten Bruno Fernandes menandatangani kontrak baru
Untuk saat ini, United lebih fokus pada mengikat Fernandes dengan kontrak baru. Kontraknya saat ini, yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan, akan berakhir pada musim panas 2027.
Michael Owen termasuk di antara mereka yang telah mengatakan kepada GOAL bahwa Manchester United harus “melanggar aturan” dalam upaya membuat kapten mereka itu tetap bertahan, dan menakutkan untuk membayangkan, setelah awal musim baru yang mengecewakan usai kekalahan mengejutkan di Hull City, bagaimana nasib raksasa Premier League itu tanpa dirinya.
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