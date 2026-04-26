Bruno Fernandes bertekad memenangkan Piala Dunia untuk kapten Portugal, Cristiano Ronaldo, sebagai bentuk penghargaan atas 'segala yang telah ia berikan kepada sepak bola'

Fernandes memiliki misi untuk memastikan karier internasional Ronaldo berakhir dengan catatan terbaik. Dengan ikon Al-Nassr berusia 41 tahun itu kemungkinan akan menghadapi turnamen besar terakhirnya, Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan terakhir bagi pemenang Ballon d'Or lima kali itu untuk merebut satu-satunya trofi yang belum pernah ia raih sepanjang perjalanan kariernya yang memecahkan rekor.

Berbicara kepada Wayne Rooney dalam wawancara BBC, Fernandes menegaskan niatnya terkait kapten timnasnya. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat negara saya bangga. Menutup Piala Dunia terakhir ini bersama Cristiano (Ronaldo), memenangkannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa," kata Fernandes. "Saya benar-benar berharap kita bisa mewujudkannya, tidak hanya untuk Portugal, tetapi juga untuk segala yang telah Cristiano berikan kepada sepak bola dan dunia."