AFP
Bruno Fernandes bertekad memenangkan Piala Dunia untuk kapten Portugal, Cristiano Ronaldo, sebagai bentuk penghargaan atas 'segala yang telah ia berikan kepada sepak bola'
Perpisahan yang legendaris bagi CR7
Fernandes memiliki misi untuk memastikan karier internasional Ronaldo berakhir dengan catatan terbaik. Dengan ikon Al-Nassr berusia 41 tahun itu kemungkinan akan menghadapi turnamen besar terakhirnya, Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan terakhir bagi pemenang Ballon d'Or lima kali itu untuk merebut satu-satunya trofi yang belum pernah ia raih sepanjang perjalanan kariernya yang memecahkan rekor.
Berbicara kepada Wayne Rooney dalam wawancara BBC, Fernandes menegaskan niatnya terkait kapten timnasnya. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat negara saya bangga. Menutup Piala Dunia terakhir ini bersama Cristiano (Ronaldo), memenangkannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa," kata Fernandes. "Saya benar-benar berharap kita bisa mewujudkannya, tidak hanya untuk Portugal, tetapi juga untuk segala yang telah Cristiano berikan kepada sepak bola dan dunia."
Semangat juang Ronaldo yang tak pernah padam
Meskipun usianya yang semakin bertambah, Ronaldo tetap menjadi pilar utama tim asuhan Roberto Martinez. Penyerang Al-Nassr ini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional dengan 143 gol dan tak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan posisinya. Martinez telah secara terbuka membahas ketahanan karier sang striker, menegaskan bahwa ketangguhan mental sang veteranlah yang membuatnya tetap bersaing di level tertinggi sementara pemain lain mungkin sudah pensiun. Pelatih Portugal itu mengatakan: “Saya selalu berpikir bahwa tubuhlah yang memaksa seorang pemain pensiun, tapi sebenarnya adalah pikiran. Pikiran Cristiano belum mengambil keputusan itu di usia 40, 41. Seorang pemain elit bukanlah soal bakat, melainkan mentalitas dan ketangguhan.”
Fernandes tetap menjadi pemain kunci Manchester United
Meskipun Fernandes sedang fokus mengejar prestasi di level internasional, masa depannya di Old Trafford juga menjadi topik hangat. Terlepas dari rumor sebelumnya mengenai kemungkinan kepindahan yang menggiurkan ke Liga Pro Arab Saudi, Manchester United dilaporkan telah memberi tahu sang gelandang bahwa ia tidak akan dijual dalam keadaan apa pun pada musim panas ini. Sikap tegas ini diambil setelah sang kapten mencatatkan 18 assist dalam musim Liga Premier yang sensasional.
Di bawah bimbingan Michael Carrick, Fernandes telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin tak terbantahkan di ruang ganti. Komitmennya terhadap United tetap teguh, dengan jajaran petinggi klub memandangnya sebagai batu penjuru proyek mereka untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa di samping tugasnya bersama tim nasional.
Jalan menuju kejayaan Piala Dunia
Portugal harus menghadapi jalan yang penuh tantangan jika ingin mewujudkan impian Fernandes akan akhir yang indah bagi Ronaldo. Mereka tergabung di Grup K dan akan memulai kampanye mereka pada 17 Juni melawan Republik Demokratik Kongo di Houston. Pertandingan ini akan dilanjutkan dengan laga melawan Uzbekistan pada 23 Juni, sebelum pertandingan terakhir fase grup melawan Kolombia di Miami. Turnamen ini, yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim, akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dengan skuad yang diperkuat kapten-kapten dari klub-klub top Eropa, termasuk Fernandes dan Bernardo Silva, bakat mereka tak terbantahkan. Namun, tujuan utamanya tetap jelas: memastikan salah satu pemain terbaik dalam sejarah mereka membawa pulang trofi terbesar pada 19 Juli.