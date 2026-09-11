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Bruno Fernandes berikutnya? Kualitas spesial Morgan Gibbs-White disorot mantan penyerang Nottingham Forest saat Manchester United mulai menyusun rencana suksesi playmaker
Fernandes belum menandatangani kontrak baru di Manchester United
Superstar Portugal Fernandes nyaris seorang diri mengangkat United melewati masa-masa sulit. Ia mendekati tujuh tahun pengabdian setia di apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’ dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di usia 32 tahun.
Musim lalu ia mencetak sejarah Premier League ketika menorehkan 21 assist dalam satu musim kasta tertinggi dan musim ini sudah mencatatkan hat-trick atas namanya. Nilainya bagi kepentingan kolektif mustahil diabaikan, tetapi hingga saat ini belum ada perpanjangan kontrak yang ditandatangani.
United tetap berhasrat merampungkan kesepakatan baru dengan kapten andalan mereka, tetapi menyadari bahwa pada satu titik ia akan pergi. Pewaris yang tepat untuk mahkota playmaker itu perlu ditemukan, dengan Gibbs-White menjadi nama yang banyak disebut.
Bintang Inggris berusia 26 tahun itu tumbuh sebagai pendukung Manchester United. Ia mungkin akan kesulitan menolak pendekatan dari klub idolanya sejak kecil, meski kerap mengenakan ban kapten di Forest dan menjadi favorit suporter di tepi Sungai Trent.
- Getty
Apakah Gibbs-White akan menjadi pengganti yang solid untuk Fernandes?
Saat ditanya apakah ia bisa melihat MGW mengikuti jejak Fernandes, Cole, yang berbicara dalam kerja sama dengan kasino online Unibet, mengatakan kepada GOAL: "Bisa kah saya? Yah, untuk pertanyaan itu Anda harus berbicara dengan petinggi di Manchester United.
"Saya rasa pada musim lalu, saya pikir dia brilian untuk Nottingham Forest. Saya rasa dia juga bisa pindah musim lalu. Dia bisa pergi ke Tottenham, dan itu tidak terwujud.
"Pada akhirnya, jika Anda terus menundukkan kepala, Anda terus menampilkan performa, saya rasa Anda tidak perlu khawatir klub mana yang akan tertarik kepadanya. Sejujurnya, saya rasa Nottingham Forest tidak ingin menjualnya, karena dia adalah komponen yang sangat penting bagi mereka."
Bagaimana Gibbs-White meningkatkan permainannya di Forest
Cole, yang merupakan putra asli Nottingham, mengakhiri kariernya di City Ground setelah sebelumnya menikmati kejayaan Treble bersama Manchester United pada 1999. Ia terus memantau perkembangan Gibbs-White di East Midlands.
Tentang gelandang lincah itu yang telah berkembang jauh setelah transfernya dari Wolves ke Forest pada 2022, ia berkata: “Dia memang sudah berkembang. Ketika Anda berada di posisi itu, Anda harus sangat kreatif. Saya pikir dia sangat kreatif.
“Dia juga mulai mencetak gol menjelang akhir musim lalu, yang membantu Nottingham Forest bertahan di Premier League. Saya pikir dia punya kualitas itu. Dia selalu berusaha mendapatkan bola, dia selalu berusaha menciptakan peluang, dia selalu berusaha masuk ke kotak penalti dan mencetak gol. Ketika Anda bermain di posisi itu, itulah yang seharusnya Anda lakukan.
“Seperti yang saya katakan, di akhir musim lalu, saya pikir dia bermain sangat, sangat baik. Semoga itu terus berlanjut untuknya. Terus bekerja keras, terus bermain baik. Saya tahu dia sangat tidak beruntung, menurut saya pribadi, tidak masuk skuad England, melihat performa yang dia tunjukkan pada akhir musim lalu.”
- Getty
Gibbs-White adalah sosok jimat di City Ground
Gibbs-White tak dipanggil untuk tugas Piala Dunia 2026 oleh Thomas Tuchel. Ia kembali mencetak gol musim ini, di tim Forest dengan wajah baru yang bekerja di bawah arahan Oliver Glasner.
Nottingham Forest memiliki ambisi besar, dengan pemilik miliarder Yunani Evangelos Marinakis sebagai sosok di balik kendali, tetapi apakah itu cukup untuk mempertahankan aset berharganya di Nottingham, terutama jika panggilan dari Manchester datang, masih harus ditentukan.
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