Superstar Portugal Fernandes nyaris seorang diri mengangkat United melewati masa-masa sulit. Ia mendekati tujuh tahun pengabdian setia di apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’ dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di usia 32 tahun.

Musim lalu ia mencetak sejarah Premier League ketika menorehkan 21 assist dalam satu musim kasta tertinggi dan musim ini sudah mencatatkan hat-trick atas namanya. Nilainya bagi kepentingan kolektif mustahil diabaikan, tetapi hingga saat ini belum ada perpanjangan kontrak yang ditandatangani.

United tetap berhasrat merampungkan kesepakatan baru dengan kapten andalan mereka, tetapi menyadari bahwa pada satu titik ia akan pergi. Pewaris yang tepat untuk mahkota playmaker itu perlu ditemukan, dengan Gibbs-White menjadi nama yang banyak disebut.

Bintang Inggris berusia 26 tahun itu tumbuh sebagai pendukung Manchester United. Ia mungkin akan kesulitan menolak pendekatan dari klub idolanya sejak kecil, meski kerap mengenakan ban kapten di Forest dan menjadi favorit suporter di tepi Sungai Trent.