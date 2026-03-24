Bruno ditukar! Bisakah Man Utd menggantikan Fernandes dengan Guimaraes? Michael Owen memberikan saran terkait bursa transfer kepada Setan Merah & Newcastle
Rumor transfer: Fernandes jadi sorotan setelah mencetak 100 gol dan assist untuk Man Utd
Fernandes telah mengabdi selama enam tahun di Manchester, dengan total 320 penampilan. Ia telah mencetak angka tiga digit baik dalam hal gol maupun assist, dan berhasil mencapai angka 100 di kedua kategori tersebut dalam waktu yang memecahkan rekor.
Ban kapten telah diembannya sejak menggantikan Harry Maguire dalam peran tersebut, dengan tanggung jawab sebagai pemimpin di lapangan yang membantu memaksimalkan potensi bakat yang dinamis. Fernandes telah membantu membawa United melewati masa-masa sulit.
Namun, ia kini berusia 31 tahun dan terus menarik minat dari Liga Pro Saudi - dengan kontrak menggiurkan yang tersedia di Timur Tengah. Fernandes telah menyatakan bahwa United terbuka untuk penjualan pada 2025. Tawaran mungkin akan diterima kembali sekitar 12 bulan ke depan.
Jika Fernandes hengkang, ditambah dengan pengumuman bahwa Casemiro akan pergi sebagai pemain bebas transfer, maka penguatan lini tengah akan dibutuhkan pada jendela transfer berikutnya. Dikabarkan bahwa bintang Brasil Guimaraes masuk dalam radar perekrutan Old Trafford.
Tetap atau pergi: Haruskah Man Utd membiarkan Fernandes hengkang?
Newcastle dengan cepat membantah spekulasi tersebut, namun rumor jarang mereda dengan cepat. Dengan mempertimbangkan hal itu, mungkinkah dua pemain bernama Bruno menjadi bagian dari pergerakan pemain di dua klub United pada musim panas 2026?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, sang pemenang gelar Liga Premier - yang berbicara secara eksklusif dengan GOAL sebagai duta resmi Inggris untuk Casino.org, sebuah situs perbandingan tepercaya yang menyoroti kasino online terbaik bagi para pemain di Inggris - mengatakan: “Ini benar-benar menarik terkait Bruno Fernandes di Manchester United karena Anda sampai pada tahap dalam kariernya di mana ia mungkin masih bisa meminta bayaran yang sangat tinggi, tetapi ia bukan lagi pemain muda, bukan? Namun, dia begitu hebat sehingga bagian dari diri Anda, jika saya berada di jajaran manajemen Manchester United, akan berpikir: ‘Tahukah Anda, ya, kita bisa mendapatkan kembali X juta poundsterling, tapi dia begitu hebat dan sangat penting bagi kita’.
“Dan sekarang, di fase ini di mana Manchester United terlihat seperti sedang bangkit kembali dan Anda mungkin berpikir bahwa momentum ini hanya akan terus tumbuh, saya mungkin akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya dan membiarkannya menghabiskan sisa kariernya dengan seragam merah.
“Dia sebagus apa pun di Premier League, menurut saya. Dia jauh lebih unggul dari setiap pemain Manchester United selama bertahun-tahun. Dan itu saat tim sedang kesulitan—bagaimana dia tetap mempertahankan levelnya. Tapi sekarang tim sedang bermain sangat baik. Dia bahkan bermain lebih baik lagi. Dan saya hanya berpikir tanpa dia, Anda tidak kembali ke titik nol, tapi tanpa dia, Anda sangat merugikan tim.
“Seseorang seperti Casemiro akan pergi dan Anda akan kesulitan menggantikan pemain seperti itu. Akan ada yang lain yang pergi, tapi mereka bisa digantikan. Saya hanya tidak berpikir Bruno Fernandes bisa digantikan.
“Saya sangat mengagumi Bruno Guimaraes, tapi Fernandes berbeda. Fernandes, kamu tidak akan menemukannya di dunia sepak bola. Ini keputusan besar bagi Manchester United. Ini keputusan besar bagi Bruno sendiri. Jangan hanya berpikir bahwa klub yang memiliki semua kuasa di sini. Tapi jika itu saya, saya mungkin akan mengambil risiko. Saya pikir lupakan nilai transfernya sekarang, nilai yang dia berikan bagi kami dan tim selama tiga atau empat tahun ke depan jauh lebih besar daripada mendapatkan 100 juta. Saya mungkin akan mempertahankannya.”
Saran dari Magpies: Newcastle didesak untuk mempertahankan Guimaraes & Howe
Owen menambahkan mengenai pertandingan di St James’ Park: “Bruno Guimaraes, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jelas, mereka memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Situasi di kompetisi Eropa tampak sedikit genting bagi Newcastle, jadi Newcastle akan menjadi klub yang menarik untuk diperhatikan selama musim panas ini. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi.
“Saya sangat yakin bahwa Eddie Howe adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Bagi siapa pun yang mulai mempertanyakan posisinya dan hal-hal semacam itu, berhati-hatilah dengan apa yang Anda inginkan, karena dia akan pindah ke klub yang sama bagusnya dengan Newcastle, jika tidak lebih baik, dan akan sangat menyakitkan bagi Newcastle jika dia pergi dan segala hal lainnya.
“Ini adalah manajer yang memenangkan trofi pertamanya, membawa mereka ke Liga Champions, dan berbicara tentang patung dan gelar ksatria hanya beberapa bulan yang lalu.
“Mereka masih dalam jangkauan tempat Eropa. Setuju, ini bukan musim yang bagus, tapi Manchester United dan Tottenham dulu berada di peringkat kelima dan keempat dari bawah, atau keenam dan kelima dari bawah, atau semacam itu. Tottenham kembali ke sana. Itu bisa terjadi.
“Liga Premier saat ini sangat ketat, jadi klub ini sangat menarik saat ini. Saya akan sangat, sangat, sangat berhati-hati dalam melakukan perubahan besar. Jika saya Newcastle, saya akan berusaha mempertahankan semua pemain, mempertahankan manajer, dan menganggap ini hanya sebagai musim yang tenang.”
Perjuangan di Eropa: Man Utd & Newcastle membidik tiket lolos
Newcastle saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen Liga Premier, tertinggal empat poin dari Brentford yang berada di posisi ketujuh. Sementara itu, Manchester United telah naik ke peringkat ketiga dan tampaknya berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memastikan tiket kembali ke kompetisi Liga Champions.
Hal itu bisa membantu mempertahankan Fernandes, saat ia mempertimbangkan opsi-opsinya, sementara kompetisi Eropa level elit juga akan menarik bagi Guimaraes. Pemain asal Amerika Selatan berusia 28 tahun itu terikat kontrak di Tyneside hingga 2028.