Bruno ditukar! Bisakah Man Utd menggantikan Fernandes dengan Guimaraes? Michael Owen memberikan saran terkait bursa transfer kepada Setan Merah & Newcastle

Newcastle dengan cepat membantah spekulasi tersebut, namun rumor jarang mereda dengan cepat. Dengan mempertimbangkan hal itu, mungkinkah dua pemain bernama Bruno menjadi bagian dari pergerakan pemain di dua klub United pada musim panas 2026?

"Ini benar-benar menarik terkait Bruno Fernandes di Manchester United karena Anda sampai pada tahap dalam kariernya di mana ia mungkin masih bisa meminta bayaran yang sangat tinggi, tetapi ia bukan lagi pemain muda, bukan? Namun, dia begitu hebat sehingga bagian dari diri Anda, jika saya berada di jajaran manajemen Manchester United, akan berpikir: 'Tahukah Anda, ya, kita bisa mendapatkan kembali X juta poundsterling, tapi dia begitu hebat dan sangat penting bagi kita'.

“Dan sekarang, di fase ini di mana Manchester United terlihat seperti sedang bangkit kembali dan Anda mungkin berpikir bahwa momentum ini hanya akan terus tumbuh, saya mungkin akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya dan membiarkannya menghabiskan sisa kariernya dengan seragam merah.

“Dia sebagus apa pun di Premier League, menurut saya. Dia jauh lebih unggul dari setiap pemain Manchester United selama bertahun-tahun. Dan itu saat tim sedang kesulitan—bagaimana dia tetap mempertahankan levelnya. Tapi sekarang tim sedang bermain sangat baik. Dia bahkan bermain lebih baik lagi. Dan saya hanya berpikir tanpa dia, Anda tidak kembali ke titik nol, tapi tanpa dia, Anda sangat merugikan tim.

“Seseorang seperti Casemiro akan pergi dan Anda akan kesulitan menggantikan pemain seperti itu. Akan ada yang lain yang pergi, tapi mereka bisa digantikan. Saya hanya tidak berpikir Bruno Fernandes bisa digantikan.

“Saya sangat mengagumi Bruno Guimaraes, tapi Fernandes berbeda. Fernandes, kamu tidak akan menemukannya di dunia sepak bola. Ini keputusan besar bagi Manchester United. Ini keputusan besar bagi Bruno sendiri. Jangan hanya berpikir bahwa klub yang memiliki semua kuasa di sini. Tapi jika itu saya, saya mungkin akan mengambil risiko. Saya pikir lupakan nilai transfernya sekarang, nilai yang dia berikan bagi kami dan tim selama tiga atau empat tahun ke depan jauh lebih besar daripada mendapatkan 100 juta. Saya mungkin akan mempertahankannya.”