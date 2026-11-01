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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Bruno di garis depan: bayang-bayang kepergian mengancam 4 nama besar di Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
B. Fernandes
H. Maguire
M. Rashford
L. Shaw
L. Martinez
Inggris
Portugal
Argentina

Kemungkinan Perubahan pada 2027, Peringatan akan Tugas Berat

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Manchester United bersiap melakukan perombakan besar dalam skuadnya selama beberapa bulan mendatang, yang kemungkinan mencakup kepergian empat pemain terkemuka di tengah awal musim yang katastrofe pada musim 2026-2027.

United tengah menjalani masa sulit di bawah kepemimpinan Michael Carrick, setelah rentetan laga tanpa kemenangan mereka memanjang menjadi 9 pertandingan di seluruh ajang, sehingga menempati peringkat ketujuh belas di Liga Primer Inggris, di tengah tekanan yang kian meningkat terhadap sang pelatih dan masa depannya di Old Trafford.

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  • Kepergian para pemimpin: Peringatan akan tugas yang berat

    Berdasarkan laporan dari situs "Football Insider", Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw, dan Marcus Rashford menjadi kandidat untuk pergi dalam beberapa bulan mendatang, sebagai bagian dari gelombang perubahan besar yang mungkin dialami klub pada tahun 2027.

    Masa depan Fernandes tampaknya terbuka untuk segala kemungkinan, terutama karena ia memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, sementara pakar keuangan sepak bola Stefan Borson menyebutkan bahwa kepergian sejumlah pemain bergaji tinggi bisa memberi klub kesempatan untuk meringankan beban finansialnya.

    Borson mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip "Football Insider": "Ada kemungkinan Bruno Fernandes (33 tahun) pergi di akhir musim, dan Luke Shaw, Harry Maguire, serta Marcus Rashford juga bisa saja pergi. Hal itu akan menjadi sesuatu yang positif bagi beban gaji, dari segi pemangkasan pengeluaran".

    Namun ia memperingatkan bahwa kepergian sejumlah pemain ini akan menempatkan klub pada tugas berat untuk menggantikan mereka, seraya menjelaskan bahwa para pemain terbaik di pasaran kini harganya mencapai 100 juta pound sterling, dan bahwa menghindari masuk ke pasar seperti ini membutuhkan kerja luar biasa dalam memilih transfer.

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Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier League

08 Nov 2026

CHE

CHE