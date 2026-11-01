Berdasarkan laporan dari situs "Football Insider", Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw, dan Marcus Rashford menjadi kandidat untuk pergi dalam beberapa bulan mendatang, sebagai bagian dari gelombang perubahan besar yang mungkin dialami klub pada tahun 2027.

Masa depan Fernandes tampaknya terbuka untuk segala kemungkinan, terutama karena ia memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, sementara pakar keuangan sepak bola Stefan Borson menyebutkan bahwa kepergian sejumlah pemain bergaji tinggi bisa memberi klub kesempatan untuk meringankan beban finansialnya.

Borson mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip "Football Insider": "Ada kemungkinan Bruno Fernandes (33 tahun) pergi di akhir musim, dan Luke Shaw, Harry Maguire, serta Marcus Rashford juga bisa saja pergi. Hal itu akan menjadi sesuatu yang positif bagi beban gaji, dari segi pemangkasan pengeluaran".

Namun ia memperingatkan bahwa kepergian sejumlah pemain ini akan menempatkan klub pada tugas berat untuk menggantikan mereka, seraya menjelaskan bahwa para pemain terbaik di pasaran kini harganya mencapai 100 juta pound sterling, dan bahwa menghindari masuk ke pasar seperti ini membutuhkan kerja luar biasa dalam memilih transfer.

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