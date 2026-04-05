Brocchi: "Saat ini sedang terjadi persaingan sengit dengan Bastoni, tetapi dia harus dilindungi dan dibantu karena dia adalah salah satu dari sedikit pemain hebat di Serie A"

Pada hari Minggu Paskah, sorotan tertuju pada laga Inter vs Roma, salah satu dari dua pertandingan besar pada pekan ke-31 liga bersama dengan laga tunda hari ini antara Napoli dan Milan. Dalam kemenangan Nerazzurri 5-2, Cristian Chivu kembali mempercayakan Alessandro Bastoni sebagai bek tengah,dan saat susunan pemain diumumkan, sorakan meriah pun menggema dari para pendukung yang hadir di San Siro. Ini menjadi tanda dukungan yang jelas bagi bek kelahiran 1999 tersebut yang sedang menghadapi masa sulit dan dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan karena penampilannya di tim nasional. Kemudian, ketika Chivu menggantikannya pada menit ke-58 saat skor 4-1 untuk Inter dengan memasukkan Darmian, terjadi standing ovation dari San Siro dengan para suporter menyanyikan yel-yel "Alessandro Bastoni olé".



