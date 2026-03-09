Brits Abroad: Trent Alexander-Arnold dan Marcus Rashford keduanya dikritik habis-habisan oleh media Spanyol, sementara Fikayo Tomori bersinar dalam kemenangan AC Milan di derby

Real Madrid bangkit dari dua kekalahan beruntun di La Liga dengan mengalahkan Celta Vigo 2-1 di kandang lawan pada Jumat, sekaligus menjaga persaingan gelar tetap terbuka. Namun, malam itu sama sekali tidak mudah bagi tim Alvaro Arbeloa, karena mereka hanya berhasil menang berkat gol Federico Valverde pada menit kelima tambahan waktu babak kedua, dan mendapat keberuntungan besar karena tendangan pemain Uruguay itu masuk ke gawang melalui pantulan yang tidak terduga.

Celta pantas mendapatkan satu poin, karena Madrid kembali kesulitan menemukan kohesi yang sesungguhnya, terutama di lini belakang. Gol Borja Iglesias pada menit ke-25 yang membatalkan gol pembuka Aurelien Tchouameni adalah contohnya, karena Trent Alexander-Arnold dengan mudah dilewati dalam proses serangan.

Williot Swedberg mengungguli pemain internasional Inggris itu untuk menerima umpan panjang di sayap kiri, sebelum memotong ke kaki kanan dan mengirim umpan silang rendah yang diselesaikan dengan tenang oleh Iglesias. Pertahanan Alexander-Arnold terlalu santai, untuk tidak mengatakan lebih, dan tidak hanya dalam satu situasi; dia hanya melakukan satu tekel sepanjang pertandingan.

Bek sayap mantan Liverpool ini terus terlihat seperti ikan di luar air di Madrid, seperti yang dicatat oleh media Spanyol. Marca dalam penilaian tajamnya tentang penampilannya terbaru mengatakan: "Dia berkontribusi banyak dalam serangan tetapi juga merugikan dalam pertahanan. Dia sangat lemah dalam gol penyama Celta."

Diario Sport bahkan lebih jauh: "Situasi Trent sangat mengkhawatirkan. Pemain Inggris ini menjadi masalah di pertahanan Real Madrid, seperti yang ditunjukkan oleh gol pertama Celta. Dia sangat lemah secara defensif dan kalah telak dalam setiap aspek permainan. Yang lebih buruk lagi, dia kehilangan kontribusinya di serangan. Jika [Dani] Carvajal pulih sedikit, dia akan kembali ke starting line-up."

Jika Alexander-Arnold tidak meningkatkan permainannya secara signifikan dalam beberapa minggu ke depan, dia pasti juga akan tereliminasi dari persaingan untuk tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.