Brits Abroad GFXGetty/GOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Brits Abroad: Trent Alexander-Arnold dan Marcus Rashford keduanya dikritik habis-habisan oleh media Spanyol, sementara Fikayo Tomori bersinar dalam kemenangan AC Milan di derby

GOAL menyoroti para pemain Inggris yang mencari nafkah di luar negeri, dengan semakin banyak bintang yang memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman mereka demi mencari kehidupan sepak bola yang lebih baik di tempat lain. Liga Premier tetap menjadi salah satu divisi paling menarik di dunia, dan Liga Championship dapat menjadi tempat yang fantastis untuk pengembangan, tetapi ada lebih banyak pilihan di luar sana.

Dengan kapten Inggris Harry Kane absen karena cedera pekan ini, ada kesempatan bagi sejumlah pemain Inggris lainnya untuk mencuri sorotan di liga-liga besar Eropa. Sayangnya, dua di antaranya gagal di La Liga, menarik perhatian media yang buruk dalam prosesnya, dan yang lain mengalami hari yang buruk di Belanda - namun seorang pemain internasional Inggris dengan lima caps berhasil menikmati kemenangan derby di Italia.

Setiap Senin musim ini, GOAL menghadirkan kabar terbaru tentang bintang-bintang Inggris di luar negeri, apa yang mereka lakukan, siapa yang mencapai puncak karier, dan siapa yang perlu pulang. Mari kita simak ulasan pekan ini...

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent masih mengalami kesulitan.

    Real Madrid bangkit dari dua kekalahan beruntun di La Liga dengan mengalahkan Celta Vigo 2-1 di kandang lawan pada Jumat, sekaligus menjaga persaingan gelar tetap terbuka. Namun, malam itu sama sekali tidak mudah bagi tim Alvaro Arbeloa, karena mereka hanya berhasil menang berkat gol Federico Valverde pada menit kelima tambahan waktu babak kedua, dan mendapat keberuntungan besar karena tendangan pemain Uruguay itu masuk ke gawang melalui pantulan yang tidak terduga.

    Celta pantas mendapatkan satu poin, karena Madrid kembali kesulitan menemukan kohesi yang sesungguhnya, terutama di lini belakang. Gol Borja Iglesias pada menit ke-25 yang membatalkan gol pembuka Aurelien Tchouameni adalah contohnya, karena Trent Alexander-Arnold dengan mudah dilewati dalam proses serangan. 

    Williot Swedberg mengungguli pemain internasional Inggris itu untuk menerima umpan panjang di sayap kiri, sebelum memotong ke kaki kanan dan mengirim umpan silang rendah yang diselesaikan dengan tenang oleh Iglesias. Pertahanan Alexander-Arnold terlalu santai, untuk tidak mengatakan lebih, dan tidak hanya dalam satu situasi; dia hanya melakukan satu tekel sepanjang pertandingan.

    Bek sayap mantan Liverpool ini terus terlihat seperti ikan di luar air di Madrid, seperti yang dicatat oleh media Spanyol. Marca dalam penilaian tajamnya tentang penampilannya terbaru mengatakan: "Dia berkontribusi banyak dalam serangan tetapi juga merugikan dalam pertahanan. Dia sangat lemah dalam gol penyama Celta."

    Diario Sport bahkan lebih jauh: "Situasi Trent sangat mengkhawatirkan. Pemain Inggris ini menjadi masalah di pertahanan Real Madrid, seperti yang ditunjukkan oleh gol pertama Celta. Dia sangat lemah secara defensif dan kalah telak dalam setiap aspek permainan. Yang lebih buruk lagi, dia kehilangan kontribusinya di serangan. Jika [Dani] Carvajal pulih sedikit, dia akan kembali ke starting line-up."

    Jika Alexander-Arnold tidak meningkatkan permainannya secara signifikan dalam beberapa minggu ke depan, dia pasti juga akan tereliminasi dari persaingan untuk tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penampilan Rashford yang mengerikan

    Musim pertama Marcus Rashford di La Liga lebih menjanjikan daripada Alexander-Arnold, dengan pemain pinjaman Manchester United tersebut mencatatkan total 23 gol dan assist dalam seragam Barcelona. Namun, ia tidak mencetak gol atau assist dalam empat penampilan terakhirnya di La Liga, dan hanya bermain selama 62 menit sebelum diganti dalam laga domestik terbaru Blaugrana.

    Lamine Yamal menjadi pahlawandengangol penentu kemenangan 1-0 Barcelona atas Athletic Club, mencetak tendangan spektakuler ke pojok atas gawang pada menit ke-68 yang mempertahankan keunggulan empat poin tim di puncak klasemen. Namun, penampilan kolektif tim terlihat kurang rapi, dan Rashford menjadi pemain yang paling disalahkan karena terus-menerus membuang peluang untuk memberikan momentum bagi tim tamu.

    Pemain berusia 28 tahun itu kehilangan penguasaan bola 13 kali dan hanya memberikan dua umpan silang akurat dalam pertandingan, sering berlari ke arah yang salah daripada mengangkat kepalanya. Tidak mengherankan ketika namanya disebut untuk digantikan oleh Raphinha saat skor masih 0-0, dan Barcelona bermain lebih baik setelah dia ditarik keluar.

    Seperti Alexander-Arnold, Rashford juga menjadi sorotan utama di media besar Spanyol. Diario AS menggambarkan penampilan winger Inggris itu sebagai "bencana", sementara Sport menulis: "Pemain Inggris itu tampil lesu, tidak pernah berhasil melewati bek lawan, sering kehilangan bola, dan terlihat tidak nyaman. Sebuah kesempatan yang terbuang dalam pertandingan di mana dia sama sekali tidak menonjol."

    Barca belum mengonfirmasi apakah mereka akan menggunakan opsi pembelian Rashford, dan penampilannya pada Sabtu lalu tidak banyak meyakinkan dewan direksi. Meskipun statistiknya terlihat bagus, dia sebenarnya menjadi titik lemah di lini depan Hansi Flick dan belum menjadi starter yang pasti.

    Rashford memiliki peluang lebih besar untuk masuk skuad Piala Dunia daripada Alexander-Arnold karena Inggris memiliki opsi terbatas di sayap kiri, tetapi berdasarkan performa saat ini, Anthony Gordon dari Newcastle lebih layak mendapatkan tempat di starting XI Thomas Tuchel.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Tomori merebut kemenangan dalam derby.

    Pertandingan Derby della Madonnina antara AC Milan dan Inter pada Minggu tidak menimbulkan antusiasme pra-pertandingan seperti biasanya, sebagian besar karena Inter memimpin dengan selisih 10 poin atas rival lokal mereka di puncak klasemen Serie A. Inter juga penuh percaya diri setelah meraih delapan kemenangan beruntun di liga, dan bisa saja mengakhiri persaingan gelar dengan kemenangan lain.

    Namun, Milan enggan menyerah kepada juara yang akan datang. Tim asuhan Massimiliano Allegri membalikkan skenario untuk meraih kemenangan 1-0 berkat gol pertama Pervis Estupinan untuk Rossoneri, mengakhiri puasa kemenangan liga atas Inter selama 15 tahun.

    Inter berusaha keras setelah tertinggal di akhir babak pertama, namun mereka ditahan oleh barisan pertahanan Milan yang tangguh. Mereka hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran, dengan Koni De Winter tampil gemilang di jantung pertahanan.

    Fikayo Tomori juga tampil maksimal di sisi kanan pertahanan tiga orang, berhasil menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh Francesco Pio Esposito dan Federico Dimarco. Tomori, mantan pemain Chelsea yang kini memasuki musim kelimanya di Milan, mencatat empat kemenangan duel di tanah, empat sapuan, dan tingkat keberhasilan umpan 83 persen dalam penampilan yang meyakinkan, yang bisa menjadi modal besar baginya untuk menjadi kuda hitam dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia.

    Ia juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa, terus bermain selama 90 menit penuh meskipun mengalami cedera otot di awal pertandingan.

    "Kami banyak bekerja untuk tetap kompak. Bermain melawan Inter dan menjaga gawang tetap bersih tidak mudah, jadi saya pikir ini menunjukkan kerja keras yang telah kami lakukan," kata Tomori setelah pertandingan. "Derby selalu menjadi pertandingan spesial dan selalu sulit. Kami senang dengan kemenangan ini, sekarang kami akan menikmati malam ini dan fokus untuk mengakhiri musim dengan kuat."

    Milan hanya memiliki 10 pertandingan tersisa untuk mengejar ketertinggalan tujuh poin dari Inter, tetapi harapan telah pulih. Comeback di akhir musim tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan, terutama jika Tomori terus membantu memberikan fondasi yang kokoh.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Greenwood meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan.

    Marseille tersingkir dari Coupe de France oleh Toulouse pada babak perempat final pekan lalu, kalah dalam adu penalti setelah imbang 2-2 di Orange Velodrome. Mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam secara langsung pada akhir pekan, ketika mereka bertandang ke Stadium de Toulouse pada Sabtu, di mana mereka menampilkan performa yang jauh lebih terkontrol untuk meraih kemenangan.

    Tak mengherankan, Mason Greenwood lah yang mencetak gol penentu dengan waktu tersisa 18 menit. Igor Paixao berlari mengejar umpan terobosan di sisi kiri dan mengembalikan bola kepada Greenwood yang berlari kencang, yang kemudian melepaskan tendangan pertama yang luar biasa melewati kiper Toulouse, Guillaume Restes, yang tak berdaya.

    Itu adalah gol ke-25 Greenwood musim ini, dan ke-15 di Ligue 1, yang sekali lagi menjadikannya favorit untuk menjadi top scorer. Hal itu juga memastikan Marseille kembali naik ke peringkat ketiga di atas Lyon, dengan kualifikasi Liga Champions masih dalam jangkauan.

    Namun, sore itu tidak sepenuhnya sukses bagi Greenwood. Manajer baru OM, Habib Beye, menimbulkan kebingungan saat mengganti pemain berusia 24 tahun itu setelah menit ke-60, dan terpaksa menjelaskan keputusannya dalam konferensi pers pasca-pertandingan.

    "Ada insiden di mana dia mendapat kartu kuning, dan karena Mason adalah pemain yang bertindak secara instingtif, saya tidak ingin tim kami bermain dengan 10 orang dalam pertandingan itu," kata Beye. Dia menambahkan: "Saya menempatkan Mason sebagai penyerang, tetapi saya ingin dia datang dan mengawal bek tengah kiri dan [Dayann] Methalie, untuk memberi ruang bagi Quinten Timber dan Timothy Weah. Saya tahu Mason bukan pemain yang bertahan di area tengah." 

    Greenwood sering dikritik karena kurangnya kontribusi defensifnya oleh pendahulu Beye, Roberto De Zerbi, dan sepertinya dia belum belajar dari kesalahannya. Meskipun memiliki kualitas yang tak terbantahkan di sepertiga akhir lapangan, pemain internasional Inggris yang baru sekali tampil ini masih terlalu individualis, dan hal itu mungkin menghalanginya untuk mendapatkan kesempatan lagi di salah satu klub elit Eropa.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    Wawancara canggung Sterling

    Raheem Sterling mengalami awal yang sulit di Feyenoord, yang mungkin tidak mengherankan mengingat mantan bintang Chelsea itu bergabung dengan klub pada Februari tanpa pernah bermain dalam pertandingan kompetitif sejak Mei tahun lalu. Robin van Persie kemudian memberikan Sterling penampilan pengganti di babak kedua dalam kemenangan 2-1 atas Telstar dan kekalahan 2-0 dari Twente di Eredivisie, dan dia hampir tidak memberikan dampak apa pun dalam kedua pertandingan tersebut.

    Meskipun hal itu bisa dimaklumi karena ia sedang berusaha mendapatkan kebugaran pertandingan yang optimal, beberapa tanda peringatan mungkin akan berbunyi bagi Van Persie setelah debut penuh Sterling melawan NAC pada Minggu. Sterling hanya mencetak 0,16 untuk gol yang diharapkan dan 0,03 untuk assist yang diharapkan dalam 63 menit bermainnya, melewatkan satu peluang besar sambil gagal menyelesaikan satu umpan silang pun.

    Dia bukan satu-satunya yang harus disalahkan atas hasil imbang 3-3 Feyenoord yang membuat mereka terancam disalip di posisi kedua oleh pemimpin klasemen PSV, tetapi Sterling tidak memberikan kontribusi yang cukup di sisi kiri serangan. Untuk memperburuk keadaan, dia juga terlibat dalam wawancara yang canggung dengan ESPN setelah peluit akhir.

    Reporter televisi tampak tertawa saat bertanya kepada mantan bintang Manchester City apakah dia seharusnya memanfaatkan peluang mencetak golnya, membuatnya menjawab: "Kamu tidak boleh tertawa, kawan!"

    Sterling kemudian mengakui: "Tapi ya, itu adalah momen di mana, aku bilang, [aku perlu] menghilangkan debu. Aku punya kesempatan dan itu adalah sesuatu, dengan standar aku, yang ingin aku ambil dan itu juga akan menjadi penentu pertandingan."

    Jika Sterling tidak segera menghilangkan debu itu, masa depannya bisa kembali dipertanyakan. Feyenoord hanya menandatangani kontrak dengannya hingga akhir musim, dan sejauh ini, sedikit bukti bahwa dia berpotensi menjadi aset jangka panjang yang berguna. Meskipun demikian, tim Van Persie masih memiliki 14 pertandingan liga tersisa untuk dimainkan, dan Sterling setidaknya memiliki mentalitas yang tepat untuk membalikkan keadaan, seperti yang dia simpulkan: "Aku ingin kembali ke level lamaku. Ini adalah langkah baik lainnya."

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Surridge memimpin Messi dalam peringkat MLS.

    Di Amerika Serikat, Lionel Messi biasanya mendominasi headline MLS akhir pekan setelah mencetak gol kemenangan Inter Miami melawan D.C. United. Itu adalah tiga gol dalam tiga pertandingan untuk membuka musim 2026 bagi pemenang Ballon d'Or delapan kali, yang sedang mengejar gelar MVP MLS ketiga berturut-turut dan Sepatu Emas berturut-turut.

    Namun, ia mungkin menghadapi persaingan ketat untuk gelar terakhir tersebut dari bintang Nashville, Sam Surridge. Mantan pemain timnas Inggris U21 ini mencetak dua gol dalam kemenangan 3-1 timnya atas Minnesota pada Minggu, menjadikannya pencetak gol terbanyak bersama Joao Klauss dari LA Galaxy dengan empat gol. 

    Surridge memecahkan kebuntuan dengan mengarahkan tembakan Patrick Yazbek ke gawang, dan mencetak gol ketiga yang krusial bagi Nashville, menunjukkan gerakan kaki yang lincah di kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras.

    "Dengar, Sam mencetak gol. Itulah yang dia lakukan," kata pelatih kepala Nashville, BJ Callaghan, kepada wartawan. "Dia membuat perbedaan dalam pertandingan."

    Penampilan Surridge semakin luar biasa karena dia absen dalam pertandingan sebelumnya Nashville, imbang 0-0 melawan Dallas, karena sakit. Callaghan melanjutkan: "Kita harus memberi dia banyak pujian. Maksudku, ini adalah pemain yang sakit dan terbaring lemah selama empat atau lima hari. Semangat dan keberanian yang luar biasa, serta mentalitas yang tak kenal lelah."

    Untuk lebih menonjolkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik MLS, Surridge kini telah mencetak 17 gol terbanyak di kandang sejak awal 2025. Lulusan akademi Bournemouth ini telah tampil gemilang sejak meninggalkan Nottingham Forest untuk mengejar mimpi Amerika, dan sedikit yang akan bertaruh melawan dia membawa Nashville kembali ke playoff MLS.

