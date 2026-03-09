Brits Abroad: Trent Alexander-Arnold dan Marcus Rashford keduanya dikritik habis-habisan oleh media Spanyol, sementara Fikayo Tomori bersinar dalam kemenangan AC Milan di derby

Marseille tersingkir dari Coupe de France oleh Toulouse pada babak perempat final pekan lalu, kalah dalam adu penalti setelah imbang 2-2 di Orange Velodrome. Mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam secara langsung pada akhir pekan, ketika mereka bertandang ke Stadium de Toulouse pada Sabtu, di mana mereka menampilkan performa yang jauh lebih terkontrol untuk meraih kemenangan.
Tak mengherankan, Mason Greenwood lah yang mencetak gol penentu dengan waktu tersisa 18 menit. Igor Paixao berlari mengejar umpan terobosan di sisi kiri dan mengembalikan bola kepada Greenwood yang berlari kencang, yang kemudian melepaskan tendangan pertama yang luar biasa melewati kiper Toulouse, Guillaume Restes, yang tak berdaya.
Itu adalah gol ke-25 Greenwood musim ini, dan ke-15 di Ligue 1, yang sekali lagi menjadikannya favorit untuk menjadi top scorer. Hal itu juga memastikan Marseille kembali naik ke peringkat ketiga di atas Lyon, dengan kualifikasi Liga Champions masih dalam jangkauan.
Namun, sore itu tidak sepenuhnya sukses bagi Greenwood. Manajer baru OM, Habib Beye, menimbulkan kebingungan saat mengganti pemain berusia 24 tahun itu setelah menit ke-60, dan terpaksa menjelaskan keputusannya dalam konferensi pers pasca-pertandingan.
"Ada insiden di mana dia mendapat kartu kuning, dan karena Mason adalah pemain yang bertindak secara instingtif, saya tidak ingin tim kami bermain dengan 10 orang dalam pertandingan itu," kata Beye. Dia menambahkan: "Saya menempatkan Mason sebagai penyerang, tetapi saya ingin dia datang dan mengawal bek tengah kiri dan [Dayann] Methalie, untuk memberi ruang bagi Quinten Timber dan Timothy Weah. Saya tahu Mason bukan pemain yang bertahan di area tengah."
Greenwood sering dikritik karena kurangnya kontribusi defensifnya oleh pendahulu Beye, Roberto De Zerbi, dan sepertinya dia belum belajar dari kesalahannya. Meskipun memiliki kualitas yang tak terbantahkan di sepertiga akhir lapangan, pemain internasional Inggris yang baru sekali tampil ini masih terlalu individualis, dan hal itu mungkin menghalanginya untuk mendapatkan kesempatan lagi di salah satu klub elit Eropa.