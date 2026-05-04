Brighton resmi memperpanjang kontrak Fabian Hurzeler setelah pelatih Seagulls itu menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang di tengah persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa
Komitmen terhadap proyek Hurzeler
Menurut Sky Sport, Brighton telah berhasil menegosiasikan kontrak jangka panjang baru untuk Hurzeler, yang menegaskan komitmen klub terhadap proyek di Amex Stadium. Kesepakatan ini merupakan penghargaan bagi manajer muda tersebut atas stabilitas dan identitas taktis yang telah ia bawa ke klub.
Mantan bos St. Pauli ini tiba pada musim panas 2024 dengan reputasi sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa. Dengan kontraknya saat ini yang semula akan berakhir pada 2027, perpanjangan dini ini merupakan bentuk dukungan yang jelas dari petinggi Brighton karena mereka ingin mempertahankan kesinambungan di bawah kepemimpinannya.
Pembicaraan tersebut berakhir dengan cepat
Meskipun para raksasa Eropa lainnya sering kali menunjukkan minat terhadap talenta Brighton—baik di dalam maupun di luar lapangan—klub tersebut bertindak cepat untuk menghilangkan segala ketidakpastian. Segala sesuatunya telah dinegosiasikan antara Hurzeler dan klub Liga Premier tersebut, dengan penandatanganan resmi diperkirakan akan segera dilakukan untuk meresmikan kesepakatan tersebut.
Kecepatan negosiasi ini mencerminkan rasa saling menghormati di antara kedua belah pihak. Hurzeler telah menemukan lingkungan yang sesuai dengan gaya permainannya yang progresif, sementara pimpinan Brighton melihat pelatih asal Jerman ini sebagai figur ideal untuk mempertahankan status mereka sebagai salah satu klub sepak bola yang dikelola paling efisien di Inggris.
Berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa
Kabar perpanjangan kontrak ini muncul di tengah-tengah momen krusial musim ini. Brighton saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen Liga Premier setelah 35 pertandingan, dan tengah berjuang keras untuk memperebutkan satu tempat di kompetisi Eropa musim depan. Memastikan masa depan Hurzeler dipandang sebagai dorongan strategis bagi para pemain dan suporter menjelang fase akhir musim.
Sejak menggantikan Roberto De Zerbi, Hurzeler berhasil menjaga The Seagulls tetap kompetitif di paruh atas klasemen meskipun persaingan di Liga Premier sangat ketat. Kemampuannya untuk mengintegrasikan talenta muda sambil mempertahankan filosofi taktis yang konsisten telah menjadi ciri khas masa jabatannya sejauh ini.
Manajer PL tetap termuda
Di usianya yang baru 33 tahun, Hurzeler tetap menjadi pelatih kepala tetap termuda dalam sejarah Liga Premier. Kariernya melesat dengan sangat pesat, setelah berhasil melompat dari divisi dua Jerman ke liga yang paling banyak ditonton di dunia dengan transisi yang mulus dan kedewasaan taktis.
Dengan mengikat Hurzeler dalam kontrak yang lebih panjang, Brighton melindungi diri dari klub-klub lain yang berminat sekaligus memberikan manajer tersebut platform untuk membangun warisan yang abadi. Dengan pengumuman resmi yang semakin dekat, fokus kini kembali ke lapangan saat The Seagulls berupaya mengamankan petualangan Eropa yang gemilang lainnya.