Brighton resmi memperpanjang kontrak Fabian Hurzeler setelah pelatih Seagulls itu menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang di tengah persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa

Menurut Sky Sport, Brighton telah berhasil menegosiasikan kontrak jangka panjang baru untuk Hurzeler, yang menegaskan komitmen klub terhadap proyek di Amex Stadium. Kesepakatan ini merupakan penghargaan bagi manajer muda tersebut atas stabilitas dan identitas taktis yang telah ia bawa ke klub.

Mantan bos St. Pauli ini tiba pada musim panas 2024 dengan reputasi sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa. Dengan kontraknya saat ini yang semula akan berakhir pada 2027, perpanjangan dini ini merupakan bentuk dukungan yang jelas dari petinggi Brighton karena mereka ingin mempertahankan kesinambungan di bawah kepemimpinannya.