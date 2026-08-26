Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1080657817.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Brighton merampungkan perekrutan bek kiri 'modern' Jaouen Hadjam dari Young Boys senilai £9,5 juta

Transfers
J. Hadjam
Brighton & Hove Albion
Premier League
Young Boys
Super League

Brighton & Hove Albion telah merampungkan perekrutan bek kiri Aljazair Jaouen Hadjam senilai £9,5 juta dari klub Swiss Young Boys dengan kontrak lima tahun. Pemain berusia 23 tahun itu datang untuk memperkuat lini belakang asuhan Fabian Hurzeler setelah menjalani periode yang impresif di Swiss, sekaligus memberi kedalaman taktis tambahan dan persaingan di sisi kiri bagi Brighton musim ini.

  • Albion perkuat lini pertahanan

    Klub Pantai Selatan itu telah mengamankan Hadjam dengan kontrak lima tahun setelah menyepakati biaya transfer di kisaran £9,5 juta. Bek berusia 23 tahun itu awalnya pindah ke Swiss pada Januari 2024, dengan mencatatkan 98 penampilan kompetitif untuk Young Boys. Dalam 73 pertandingan kasta tertinggi Swiss Super League, ia berkontribusi langsung terhadap 13 gol, dengan mencetak enam gol dan menyumbang tujuh assist.


    • Iklan
  • imago-sport-1078932644.jpgGEPA pictures

    "Ia adalah bek kiri modern"

    Direktur teknik Brighton Mike Cave menyuarakan antusiasmenya terkait kedatangan bek tersebut, dengan menyoroti kecocokan taktisnya untuk sistem permainan Brighton.

    Membahas kepindahan pemain Aljazair itu ke Stadion Amex, Cave berkata: "Kami yakin Jaouen akan menjadi tambahan yang hebat untuk skuad ini, menambah opsi kami yang sudah kuat di lini pertahanan. Ia adalah bek kiri modern yang dikenal karena kecepatannya, kontribusi menyerangnya, dan kemampuan teknisnya, yang sangat cocok dengan gaya bermain kami. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang serbabisa di Swiss, dan kami menantikan untuk bekerja dengannya."

  • Pengalaman internasional memperkuat kedalaman

    Di level internasional, Hadjam mewakili Prancis di kelompok usia sebelum mengikat masa depan karier internasional seniornya dengan Aljazair pada 2023. Bek sayap itu telah mengoleksi 21 caps senior dan tampil di Piala Dunia tahun ini, saat Aljazair tersingkir oleh Swiss di babak 32 besar. Kedatangannya di Sussex memperketat persaingan di sisi kiri pertahanan, tempat ia akan bersaing untuk tempat starter melawan Maxim De Cuyper dan Ferdi Kadioglu.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1080248037.jpgPius Koller

    Hadjam menargetkan adaptasi cepat

    Hadjam kini akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk berlatih bersama tim utama saat ia berupaya cepat beradaptasi dengan tuntutan fisik sepak bola Inggris. Staf pelatih ingin memanfaatkan ketajaman bertanding dan rekam jejak internasionalnya dalam rangkaian laga Premier League dan piala yang berat. Membangun persaingan yang sehat di sisi lapangan dipandang sebagai kunci untuk mendorong performa yang konsisten sepanjang periode awal kampanye.

Conference League Qualification
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Tromsoe crest
Tromsoe
TRO
Super League
Young Boys crest
Young Boys
YB
Basel crest
Basel
BAS