Sports Press Photo
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Brighton merampungkan perekrutan bek kiri 'modern' Jaouen Hadjam dari Young Boys senilai £9,5 juta
Albion perkuat lini pertahanan
Klub Pantai Selatan itu telah mengamankan Hadjam dengan kontrak lima tahun setelah menyepakati biaya transfer di kisaran £9,5 juta. Bek berusia 23 tahun itu awalnya pindah ke Swiss pada Januari 2024, dengan mencatatkan 98 penampilan kompetitif untuk Young Boys. Dalam 73 pertandingan kasta tertinggi Swiss Super League, ia berkontribusi langsung terhadap 13 gol, dengan mencetak enam gol dan menyumbang tujuh assist.
- GEPA pictures
"Ia adalah bek kiri modern"
Direktur teknik Brighton Mike Cave menyuarakan antusiasmenya terkait kedatangan bek tersebut, dengan menyoroti kecocokan taktisnya untuk sistem permainan Brighton.
Membahas kepindahan pemain Aljazair itu ke Stadion Amex, Cave berkata: "Kami yakin Jaouen akan menjadi tambahan yang hebat untuk skuad ini, menambah opsi kami yang sudah kuat di lini pertahanan. Ia adalah bek kiri modern yang dikenal karena kecepatannya, kontribusi menyerangnya, dan kemampuan teknisnya, yang sangat cocok dengan gaya bermain kami. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang serbabisa di Swiss, dan kami menantikan untuk bekerja dengannya."
Pengalaman internasional memperkuat kedalaman
Di level internasional, Hadjam mewakili Prancis di kelompok usia sebelum mengikat masa depan karier internasional seniornya dengan Aljazair pada 2023. Bek sayap itu telah mengoleksi 21 caps senior dan tampil di Piala Dunia tahun ini, saat Aljazair tersingkir oleh Swiss di babak 32 besar. Kedatangannya di Sussex memperketat persaingan di sisi kiri pertahanan, tempat ia akan bersaing untuk tempat starter melawan Maxim De Cuyper dan Ferdi Kadioglu.
- Pius Koller
Hadjam menargetkan adaptasi cepat
Hadjam kini akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk berlatih bersama tim utama saat ia berupaya cepat beradaptasi dengan tuntutan fisik sepak bola Inggris. Staf pelatih ingin memanfaatkan ketajaman bertanding dan rekam jejak internasionalnya dalam rangkaian laga Premier League dan piala yang berat. Membangun persaingan yang sehat di sisi lapangan dipandang sebagai kunci untuk mendorong performa yang konsisten sepanjang periode awal kampanye.
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