Direktur teknik Brighton Mike Cave menyuarakan antusiasmenya terkait kedatangan bek tersebut, dengan menyoroti kecocokan taktisnya untuk sistem permainan Brighton.

Membahas kepindahan pemain Aljazair itu ke Stadion Amex, Cave berkata: "Kami yakin Jaouen akan menjadi tambahan yang hebat untuk skuad ini, menambah opsi kami yang sudah kuat di lini pertahanan. Ia adalah bek kiri modern yang dikenal karena kecepatannya, kontribusi menyerangnya, dan kemampuan teknisnya, yang sangat cocok dengan gaya bermain kami. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang serbabisa di Swiss, dan kami menantikan untuk bekerja dengannya."