Menurut The Athletic, Brighton & Hove Albion telah mengirim pesan yang jelas kepada Liverpool dengan menolak tawaran £50 juta untuk Minteh. Pemain berusia 22 tahun itu, yang tampil 36 kali di semua kompetisi untuk Brighton musim lalu, mencetak tiga gol dan menyumbang empat assist, telah muncul sebagai target utama tim rekrutmen di Anfield, yang sedang berupaya membangun ulang lini depan mereka.

Penyerang internasional Gambia itu saat ini masih menepi setelah menjalani operasi akibat cedera kaki kanan yang dialaminya saat menang 3-0 dalam laga persahabatan melawan Roma awal bulan ini. Meski Minteh diperkirakan masih akan absen selama delapan pekan lagi, status cederanya tidak menghalangi Liverpool untuk bergerak.