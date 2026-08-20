AFP
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Brighton menolak tawaran Liverpool senilai £50 juta untuk Yankuba Minteh saat Liverpool membidik pemain sayap
Brighton tetap kukuh dengan valuasi Minteh
Menurut The Athletic, Brighton & Hove Albion telah mengirim pesan yang jelas kepada Liverpool dengan menolak tawaran £50 juta untuk Minteh. Pemain berusia 22 tahun itu, yang tampil 36 kali di semua kompetisi untuk Brighton musim lalu, mencetak tiga gol dan menyumbang empat assist, telah muncul sebagai target utama tim rekrutmen di Anfield, yang sedang berupaya membangun ulang lini depan mereka.
Penyerang internasional Gambia itu saat ini masih menepi setelah menjalani operasi akibat cedera kaki kanan yang dialaminya saat menang 3-0 dalam laga persahabatan melawan Roma awal bulan ini. Meski Minteh diperkirakan masih akan absen selama delapan pekan lagi, status cederanya tidak menghalangi Liverpool untuk bergerak.
- Getty Images Sport
Mencari penerus Salah
Perburuan Liverpool terhadap Minteh terjadi di tengah masa transisi di lini serang klub. Setelah kepergian Mohamed Salah ke Trabzonspor, Liverpool memprioritaskan penambahan kedalaman dan kualitas pada opsi sayap mereka, setelah sejauh musim panas ini hanya merekrut Victor Munoz dari Osasuna sebagai satu-satunya tambahan di sektor serang.
Selama waktunya di Amex Stadium, Minteh terbukti menjadi aset yang produktif, dengan kontribusi sembilan gol dan delapan assist dalam 66 penampilan di Premier League. Meski ia terutama bermain di sisi kanan, fleksibilitasnya menjadi nilai tambah besar bagi Brighton; ia kerap mengisi posisi di sayap kiri saat pemain internasional Jepang Kaoru Mitoma tidak tersedia.
Brighton menghadapi dua serbuan transfer
Ketertarikan pada Minteh bukan satu-satunya sakit kepala yang dihadapi petinggi Brighton pekan ini. Tawaran Liverpool datang bersamaan dengan Manchester United yang kembali menunjukkan minat untuk merekrut gelandang Kamerun Carlos Baleba. Brighton saat ini menghadapi tekanan besar terkait dua aset muda paling berharga mereka, ketika klub-klub tradisional 'Big Six' kembali berupaya mengeruk kumpulan talenta klub pesisir selatan itu.
Laporan menunjukkan bahwa klub-klub tersebut hampir mencapai kesepakatan untuk Baleba, meski persetujuan final belum tercapai. Manchester United telah mengajukan tawaran sekitar £60 juta ditambah £5 juta dalam bentuk bonus untuk sang gelandang, yang saat ini dinilai masih di bawah harga yang diminta Brighton.
- Getty Images Sport
Keamanan jangka panjang bagi Brighton & Hove Albion
Satu keuntungan besar yang dimiliki Brighton dalam negosiasi ini adalah status kontrak para bintang mereka. Minteh saat ini terikat kontrak hingga 2029, yang berarti tidak ada tekanan langsung untuk menjualnya dengan harga diskon. Klub sangat menyadari bahwa nilainya bisa terus meningkat begitu ia kembali dari absennya saat ini karena cedera, saat Brighton bersiap memulai musim baru Premier League mereka dengan menjamu Aston Villa pada hari Minggu.
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