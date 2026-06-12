(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Brighton mengajukan tawaran sebesar £30 juta untuk bek Tottenham yang sangat diincar itu, setelah menolak dua tawaran Spurs untuk bek tengah Jan Paul van Hecke
Brighton memperkuat upaya mereka untuk merekrut Vuskovic
Brighton dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi senilai £30 juta untuk mendatangkan bek Tottenham, Vuskovic, menurut The Athletic. Bek tengah asal Kroasia berusia 19 tahun itu telah menjadi incaran utama Fabian Hurzeler seiring upaya The Seagulls memperkuat skuad mereka setelah lolos ke kompetisi Eropa.
Vuskovic semakin mengukuhkan reputasinya selama masa peminjaman di Hamburg, di mana ia tampil mengesankan dan mencetak enam gol dalam 28 penampilan di Bundesliga. Bek tersebut dilaporkan tertarik untuk pindah ke Brighton, karena meyakini klub tersebut akan memberikan lingkungan yang ideal bagi perkembangannya.
- Getty Images Sport
Brighton mengonfirmasi ketertarikan Spurs terhadap Van Hecke
Langkah ini juga menambah dimensi baru pada spekulasi transfer yang sedang berlangsung antara Brighton dan Tottenham, di mana kedua klub tengah melakukan pembicaraan terkait perkuatan lini belakang. Direktur Eksekutif Brighton, Paul Barber, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Tottenham telah melakukan pendekatan terhadap Van Hecke. Menurut Barber, Brighton menolak bukan hanya satu, melainkan dua tawaran dari Spurs untuk pemain internasional Belanda tersebut.
The Seagulls tetap bertekad untuk mempertahankan sang bek dan dikabarkan menilai nilainya sebesar £70 juta. Brighton juga sadar akan pentingnya mempertahankan kedalaman skuad yang memadai saat mereka bersiap untuk bersaing di berbagai kompetisi musim depan.
Spurs dihadapkan pada keputusan yang sulit
Ketertarikan Tottenham terhadap Van Hecke muncul setelah musim yang mengecewakan, di mana masalah pertahanan menjadi perhatian utama. Klub ini sangat ingin memperkuat lini belakang, namun sikap Brighton telah mempersulit rencana mereka.
Di saat yang sama, Spurs harus memutuskan seberapa tinggi mereka menilai potensi jangka panjang Vuskovic. Pemain remaja ini dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di dunia sepak bola meskipun belum pernah tampil dalam pertandingan resmi tim utama klub. Situasi ini semakin rumit karena ketidakpastian seputar masa depan Micky van de Ven dan Cristian Romero, yang dikabarkan akan hengkang.
- getty
Vuskovic mempertimbangkan masa depannya
Vuskovic saat ini sedang bertugas bersama timnas Kroasia di Piala Dunia 2026 dan diperkirakan akan menunda keputusan akhir mengenai masa depannya hingga setelah turnamen tersebut. Minat dari berbagai klub di Eropa tetap tinggi, namun Brighton dilaporkan memimpin dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya.
Bagi Tottenham, beberapa pekan ke depan bisa menjadi krusial. Keputusan apa pun terkait Vuskovic dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengejar Van Hecke, sementara klub terus menyeimbangkan kebutuhan pertahanan jangka pendek dengan perencanaan jangka panjang mereka.