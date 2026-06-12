Brighton mengajukan tawaran sebesar £30 juta untuk bek Tottenham yang sangat diincar itu, setelah menolak dua tawaran Spurs untuk bek tengah Jan Paul van Hecke

Brighton dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi senilai £30 juta untuk mendatangkan bek Tottenham, Vuskovic, menurut The Athletic. Bek tengah asal Kroasia berusia 19 tahun itu telah menjadi incaran utama Fabian Hurzeler seiring upaya The Seagulls memperkuat skuad mereka setelah lolos ke kompetisi Eropa.

Vuskovic semakin mengukuhkan reputasinya selama masa peminjaman di Hamburg, di mana ia tampil mengesankan dan mencetak enam gol dalam 28 penampilan di Bundesliga. Bek tersebut dilaporkan tertarik untuk pindah ke Brighton, karena meyakini klub tersebut akan memberikan lingkungan yang ideal bagi perkembangannya.