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Brighton hampir merampungkan kesepakatan enam digit untuk merekrut bek Manchester United Gabby George
Brighton bidik bek United George
Menurut BBC Sport, Brighton kian dekat untuk menuntaskan transfer enam digit bagi bek United, George, jelang kampanye baru Women's Super League. Pemain berusia 29 tahun itu masih memiliki sisa kontrak satu tahun setelah United mengaktifkan opsi perpanjangan pada Januari. Selama tiga tahun membela Manchester United, ia mencatatkan lebih dari 50 penampilan dan membantu klub itu menjuarai Women's FA Cup pada 2024.
- Getty Images Sport
Vidosic melanjutkan penguatan skuad musim panas
Keinginan George untuk mendapatkan waktu bermain reguler menjadi dorongan besar bagi skuad Brighton yang ambisius di bawah Dario Vidosic. Sebelum bergabung dengan United pada 2023, George berkembang melalui akademi Everton, memainkan lebih dari 100 pertandingan dan mencatatkan tiga penampilan untuk England. Pengalamannya yang luas melengkapi rekrutan musim panas Brighton, termasuk kapten Swiss Lia Walti dan gelandang Hammarby Emilie Joramo.
Manchester United mencari manajer baru
Persetujuan United terhadap kepergian George bertepatan dengan transisi manajerial penting setelah kepergian Marc Skinner. Klub mengonfirmasi pada Senin bahwa Skinner meninggalkan jabatannya atas kesepakatan bersama, dengan para petinggi secara aktif menyeleksi kandidat pengganti. Penjualan ini memberikan dana tambahan saat United merombak skuad mereka dalam pencarian manajer baru agar tetap kompetitif di papan atas WSL.
- Getty Images Sport
Ujian Arsenal menanti pada laga pembuka musim
Brighton akan menghadapi tantangan besar saat mereka menjamu Arsenal pada laga pembuka WSL pada Minggu, 6 September. Laga kandang itu menjadi tolok ukur penting bagi tim asuhan Vidosic setelah finis di peringkat ketujuh musim lalu. Sementara itu, George berharap dapat segera menuntaskan kepindahannya agar bisa masuk ke dalam rencana taktik jelang jadwal domestik yang berat.
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