Brighton akan menghadapi tantangan besar saat mereka menjamu Arsenal pada laga pembuka WSL pada Minggu, 6 September. Laga kandang itu menjadi tolok ukur penting bagi tim asuhan Vidosic setelah finis di peringkat ketujuh musim lalu. Sementara itu, George berharap dapat segera menuntaskan kepindahannya agar bisa masuk ke dalam rencana taktik jelang jadwal domestik yang berat.