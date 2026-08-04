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Manchester United Women v Liverpool Women - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Brighton hampir merampungkan kesepakatan enam digit untuk merekrut bek Manchester United Gabby George

G. George
Brighton & Hove Albion Women
Manchester United Women
WSL

Brighton and Hove Albion hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut bek Manchester United, Gabby George, dengan biaya transfer enam digit menjelang kampanye baru Women's Super League. Pemain berusia 29 tahun itu memasuki tahun terakhir kontraknya setelah United mengaktifkan klausul perpanjangan pada Januari, dengan bek sayap serbabisa tersebut ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama.

  • Brighton bidik bek United George

    Menurut BBC Sport, Brighton kian dekat untuk menuntaskan transfer enam digit bagi bek United, George, jelang kampanye baru Women's Super League. Pemain berusia 29 tahun itu masih memiliki sisa kontrak satu tahun setelah United mengaktifkan opsi perpanjangan pada Januari. Selama tiga tahun membela Manchester United, ia mencatatkan lebih dari 50 penampilan dan membantu klub itu menjuarai Women's FA Cup pada 2024.



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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Vidosic melanjutkan penguatan skuad musim panas

    Keinginan George untuk mendapatkan waktu bermain reguler menjadi dorongan besar bagi skuad Brighton yang ambisius di bawah Dario Vidosic. Sebelum bergabung dengan United pada 2023, George berkembang melalui akademi Everton, memainkan lebih dari 100 pertandingan dan mencatatkan tiga penampilan untuk England. Pengalamannya yang luas melengkapi rekrutan musim panas Brighton, termasuk kapten Swiss Lia Walti dan gelandang Hammarby Emilie Joramo.

  • Manchester United mencari manajer baru

    Persetujuan United terhadap kepergian George bertepatan dengan transisi manajerial penting setelah kepergian Marc Skinner. Klub mengonfirmasi pada Senin bahwa Skinner meninggalkan jabatannya atas kesepakatan bersama, dengan para petinggi secara aktif menyeleksi kandidat pengganti. Penjualan ini memberikan dana tambahan saat United merombak skuad mereka dalam pencarian manajer baru agar tetap kompetitif di papan atas WSL.

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  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ujian Arsenal menanti pada laga pembuka musim

    Brighton akan menghadapi tantangan besar saat mereka menjamu Arsenal pada laga pembuka WSL pada Minggu, 6 September. Laga kandang itu menjadi tolok ukur penting bagi tim asuhan Vidosic setelah finis di peringkat ketujuh musim lalu. Sementara itu, George berharap dapat segera menuntaskan kepindahannya agar bisa masuk ke dalam rencana taktik jelang jadwal domestik yang berat.