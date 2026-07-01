Brighton dan Tottenham menyepakati kesepakatan senilai £50 juta untuk bek Luka Vuskovic, sementara Spurs mempertahankan klausul bagi hasil penjualan

Menurut The Athletic, Brighton telah bergerak agresif untuk mengamankan salah satu talenta pertahanan paling menjanjikan di Eropa, dengan menyepakati biaya transfer yang signifikan bersama Tottenham untuk Vuskovic. Kesepakatan tersebut dirancang mencakup pembayaran awal sebesar £46 juta, dengan bonus tambahan yang berpotensi menaikkan total nilai kesepakatan hingga mencapai angka £50 juta. Pemain remaja tersebut saat ini sedang bertugas bersama tim nasional Kroasia di Piala Dunia, di mana ia sedang mempersiapkan diri untuk laga krusial melawan Portugal.

Meskipun Brighton melakukan investasi besar-besaran, Tottenham telah memastikan bahwa mereka melindungi kepentingan jangka panjang mereka terhadap sang pemain. Klub asal London utara ini akan mempertahankan klausul 20 persen dari hasil penjualan, di samping hak penyeimbangan untuk setiap potensi penjualan di masa depan. Vuskovic akan menjalani pemeriksaan medis resmi begitu kampanye Kroasia di turnamen ini berakhir, yang akan memfinalisasi kepindahannya yang menandai keuntungan besar bagi Spurs atas seorang pemain yang belum pernah tampil di tim senior klub tersebut.



