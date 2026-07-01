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Brighton dan Tottenham menyepakati kesepakatan senilai £50 juta untuk bek Luka Vuskovic, sementara Spurs mempertahankan klausul bagi hasil penjualan
Bakat luar biasa itu akan bergabung dengan Brighton
Menurut The Athletic, Brighton telah bergerak agresif untuk mengamankan salah satu talenta pertahanan paling menjanjikan di Eropa, dengan menyepakati biaya transfer yang signifikan bersama Tottenham untuk Vuskovic. Kesepakatan tersebut dirancang mencakup pembayaran awal sebesar £46 juta, dengan bonus tambahan yang berpotensi menaikkan total nilai kesepakatan hingga mencapai angka £50 juta. Pemain remaja tersebut saat ini sedang bertugas bersama tim nasional Kroasia di Piala Dunia, di mana ia sedang mempersiapkan diri untuk laga krusial melawan Portugal.
Meskipun Brighton melakukan investasi besar-besaran, Tottenham telah memastikan bahwa mereka melindungi kepentingan jangka panjang mereka terhadap sang pemain. Klub asal London utara ini akan mempertahankan klausul 20 persen dari hasil penjualan, di samping hak penyeimbangan untuk setiap potensi penjualan di masa depan. Vuskovic akan menjalani pemeriksaan medis resmi begitu kampanye Kroasia di turnamen ini berakhir, yang akan memfinalisasi kepindahannya yang menandai keuntungan besar bagi Spurs atas seorang pemain yang belum pernah tampil di tim senior klub tersebut.
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Kerja sama strategis antara rival di Liga Premier
Transfer Vuskovic bukanlah transaksi pertama yang dilakukan antara Tottenham dan Brighton selama jendela transfer ini. Kedua klub baru-baru ini menegosiasikan kesepakatan senilai £52 juta yang membuat Jan Paul van Hecke pindah ke arah sebaliknya, meninggalkan pantai selatan menuju London utara. Kesepakatan terbaru ini merupakan kelanjutan dari hubungan bisnis antara kedua tim Liga Premier tersebut saat mereka merombak skuad masing-masing menjelang musim yang akan datang.
Bagi Brighton, akuisisi ini menyusul kedatangan Pascal Struijk dari Leeds United, yang menandakan perombakan total pada lini pertahanan mereka. The Seagulls sebelumnya pernah mengalami penolakan atas tawaran sebesar £30 juta pada awal Juni, namun tetap gigih dalam upaya mereka. Kesediaan mereka untuk menaikkan tawaran menjadi £50 juta menunjukkan betapa tinggi penilaian mereka terhadap potensi pemain muda timnas Kroasia tersebut dalam sistem permainan bola yang mereka terapkan.
Alasan Tottenham di balik penjualan tersebut
Meskipun Vuskovic dianggap sebagai bek dengan potensi besar, keputusan Tottenham untuk menyetujui penjualan tersebut didorong oleh kedalaman skuad mereka saat ini. Spurs saat ini memiliki barisan bek tengah yang padat, yang terdiri dari Micky van de Ven, Cristian Romero, Radu Dragusin, Kevin Danso, dan Marco Senesi. Setelah kedatangan Van Hecke, klub merasa tidak dapat memberikan Vuskovic menit bermain reguler di tim utama yang ia butuhkan pada tahap perkembangannya saat ini.
Vuskovic awalnya setuju untuk bergabung dengan Tottenham dari Hajduk Split dengan nilai transfer sebesar £12 juta pada September 2023, meskipun kepindahannya baru resmi setelah ia genap berusia 18 tahun. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Bundesliga bersama Hamburg, di mana ia tampil mengesankan dengan mencatatkan 30 penampilan dan mencetak enam gol, nilainya pun meningkat secara signifikan. Penjualan ini merupakan keuntungan finansial yang besar bagi Spurs, yang secara efektif melipatgandakan investasi awal mereka hingga empat kali lipat.
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Era baru bagi barisan pertahanan Brighton
Kedatangan Vuskovic diharapkan dapat memberikan Brighton kehadiran yang modern dan dominan secara fisik di lini belakang untuk tahun-tahun mendatang. Dikenal karena keahliannya dalam duel udara dan kemampuannya mencetak gol dari situasi bola mati, ia sesuai dengan profil bek-bek berbakat secara teknis yang telah berhasil dikembangkan klub dalam beberapa musim terakhir. Setelah finis di peringkat kedelapan di Liga Premier musim lalu, Brighton akan berlaga di Liga Konferensi UEFA musim depan, sehingga kedatangan Vuskovic menjadi sangat penting bagi kampanye Eropa mereka. Dengan kesepakatan yang kini telah tercapai, fokus kini beralih ke penampilannya di panggung dunia sebelum ia bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk latihan pramusim.