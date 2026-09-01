Brighton capai kesepakatan cepat pada hari terakhir bursa transfer untuk merekrut mantan gelandang Real Madrid Chema Andrés

Menurut Sky Sport Germany, Brighton & Hove Albion telah mencapai kesepakatan dengan Stuttgart untuk merekrut Andrés. Transfer ini akan menelan biaya hingga €23 juta bagi klub Premier League tersebut, termasuk berbagai bonus tambahan dan klausul penjualan kembali. Negosiasi berjalan sangat cepat hari ini, mengejutkan banyak pihak pada hari terakhir bursa transfer.

Andrés kini sudah bersiap menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang. Gelandang itu awalnya bergabung dengan Stuttgart dari Real Madrid Castilla pada musim panas tahun lalu dengan biaya hanya €3 juta, yang berarti klub Bundesliga tersebut akan meraup keuntungan signifikan dari investasi awal mereka setelah hanya satu musim penuh.



