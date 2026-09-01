Getty Images Sport
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Brighton capai kesepakatan cepat pada hari terakhir bursa transfer untuk merekrut mantan gelandang Real Madrid Chema Andrés
Brighton amankan transfer pada menit-menit akhir
Menurut Sky Sport Germany, Brighton & Hove Albion telah mencapai kesepakatan dengan Stuttgart untuk merekrut Andrés. Transfer ini akan menelan biaya hingga €23 juta bagi klub Premier League tersebut, termasuk berbagai bonus tambahan dan klausul penjualan kembali. Negosiasi berjalan sangat cepat hari ini, mengejutkan banyak pihak pada hari terakhir bursa transfer.
Andrés kini sudah bersiap menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang. Gelandang itu awalnya bergabung dengan Stuttgart dari Real Madrid Castilla pada musim panas tahun lalu dengan biaya hanya €3 juta, yang berarti klub Bundesliga tersebut akan meraup keuntungan signifikan dari investasi awal mereka setelah hanya satu musim penuh.
- AFP
Real Madrid menolak klausul pembelian kembali
Real Madrid memiliki kesempatan untuk merekrut kembali Andrés dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai €15 juta. Namun, raksasa Spanyol itu memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut pada jendela transfer ini, sehingga Brighton memiliki jalan yang jelas untuk mengamankan tanda tangannya.
Meski menghadapi persaingan ketat di lini tengah dari Atakan Karazor, Andrés mencatatkan 25 penampilan di Bundesliga musim lalu dan mencetak tiga gol. Perkembangan pesatnya di bawah manajer Sebastian Hoeneß menarik perhatian sejumlah klub top di seluruh Eropa.
Pelatih Real Madrid Jose Mourinho terus memantau Andrés dengan cermat, tetapi klub pada akhirnya memutuskan bahwa mereka membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang yang lebih mendesak, sehingga melewatkan kesempatan untuk membawa sang pemain kembali ke Santiago Bernabeu.
Andres membahas opsi masa depan
Sebelum transfer ke Brighton terwujud, Andrés kerap ditanya mengenai masa depannya dalam jangka panjang dan potensi kembali ke Madrid. Menanggapi spekulasi yang terus beredar seputar kariernya, Andrés tetap bersikap profesional terkait opsi yang dimilikinya.
"Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan klub; saya akan sangat senang untuk kembali ke Madrid, tetapi untuk saat ini saya tidak khawatir soal itu. Saya sangat bahagia di Stuttgart. Saya sudah memberi tahu agen saya bahwa saya tidak ingin tahu apa pun tentang itu. Ketika waktunya tiba, kami akan berbicara dan melihat opsi apa yang kami miliki," kata Andrés. Opsi-opsi itu kini membawanya menjauh dari Jerman dan Spanyol, saat ia bersiap menguji dirinya di lingkungan Premier League yang menantang.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Brighton dan Andrés?
Brighton kini harus bergerak cepat untuk menuntaskan dokumen yang diperlukan serta tes medis sebelum tenggat waktu transfer berakhir. Setelah perekrutan itu resmi dikonfirmasi, pelatih kepala Fabian Hürzeler akan berupaya segera mengintegrasikan Andrés ke tim utama. Madrid akan terus memantau perkembangannya di Inggris, karena mereka dikabarkan masih memiliki kesempatan lain untuk mengaktifkan opsi pembelian kembali pada musim panas mendatang.
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