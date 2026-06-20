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Brighton akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai €6 juta untuk bek tengah tersebut setelah ia memimpin tim Italia itu meraih promosi ke Serie A
Brighton bergerak cepat untuk mendatangkan bek asal Austria
Menurut Gianluca Di Marzio, Brighton telah mengidentifikasi Svoboda sebagai target utama di lini pertahanan dan siap menuntaskan kesepakatan untuk kapten yang membawa timnya promosi tersebut. The Seagulls siap membayar klausul pelepasan sebesar €6 juta untuk mendapatkan jasa pemain berusia 27 tahun itu.
Svoboda menjalani musim yang sangat produktif musim lalu, dengan tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi serta mencetak tiga gol dan memberikan dua assist. Kontribusinya sangat penting dalam mengantarkan timnya finis di posisi pertama Serie B, memastikan promosi cepat kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia setelah kekecewaan akibat degradasi dari Serie A pada musim 2024–25.
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Venezia kehilangan pemimpin klasemen promosi mereka
Kepergian Svoboda merupakan pukulan telak bagi Venezia. Sebagai pilar pertahanan dan pemimpin di ruang ganti, ketidakhadirannya akan meninggalkan kekosongan dalam skuad asuhan Giovanni Stroppa saat mereka bersiap menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola kasta tertinggi Italia.
Arancioneroverdi diperkirakan akan segera bergerak aktif di bursa transfer untuk mencari pengganti kapten mereka yang hengkang. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub tersebut sudah merencanakan serangkaian perekrutan baru mulai Senin depan guna memastikan skuad mereka cukup diperkuat setelah kepergian yang menjadi sorotan ini.
Svoboda memilih petualangan di Liga Premier
Daya tarik sepak bola Inggris terbukti terlalu kuat bagi Svoboda, yang tak kekurangan peminat setelah penampilannya di Serie B. Pemain timnas Austria itu dilaporkan menarik minat dari Bundesliga, namun keinginannya untuk menguji kemampuannya di liga yang paling banyak ditonton di dunia membuat Brighton menjadi pilihan utamanya.
Ia juga menjadi incaran klub-klub pesaing seperti Hamburger dan Borussia Mönchengladbach, namun proyek di Amex Stadium dianggap sebagai pilihan yang paling menarik.
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Brighton memperkuat skuadnya menjelang kompetisi Eropa
Brighton bertekad untuk semakin memperkuat skuad mereka setelah finis di peringkat kedelapan pada musim lalu. Posisi ini berhasil mengamankan tempat mereka di UEFA Conference League untuk musim mendatang, seiring upaya klub untuk memperkuat kedalaman skuad guna menghadapi kompetisi domestik dan kontinental.
Ini akan menjadi penampilan kedua The Seagulls di kompetisi Eropa, setelah debut mereka di Liga Europa musim 2023–24. Pada musim tersebut, Brighton berhasil melewati babak penyisihan grup dengan impresif sebelum akhirnya tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Roma.