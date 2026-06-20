Brighton akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai €6 juta untuk bek tengah tersebut setelah ia memimpin tim Italia itu meraih promosi ke Serie A

Menurut Gianluca Di Marzio, Brighton telah mengidentifikasi Svoboda sebagai target utama di lini pertahanan dan siap menuntaskan kesepakatan untuk kapten yang membawa timnya promosi tersebut. The Seagulls siap membayar klausul pelepasan sebesar €6 juta untuk mendapatkan jasa pemain berusia 27 tahun itu.

Svoboda menjalani musim yang sangat produktif musim lalu, dengan tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi serta mencetak tiga gol dan memberikan dua assist. Kontribusinya sangat penting dalam mengantarkan timnya finis di posisi pertama Serie B, memastikan promosi cepat kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia setelah kekecewaan akibat degradasi dari Serie A pada musim 2024–25.