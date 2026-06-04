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Brentford mengalahkan rival-rivalnya di Liga Premier untuk merekrut bintang baru Bundesliga setelah tawaran senilai €50 juta diterima
Kesepakatan yang memecahkan rekor untuk bintang muda Koln
Brentford hampir menyelesaikan transfer sensasional untuk pemain berusia 20 tahun tersebut setelah mengajukan tawaran yang jauh lebih tinggi. Menurut laporan dari Bild, direktur olahraga Thomas Kessler siap menerima tawaran terbaru dari klub Liga Premier tersebut, yang mencakup paket total senilai hingga €50 juta. Struktur kesepakatan tersebut mencakup biaya dasar terjamin sebesar €45 juta, ditambah dengan bonus berbasis performa yang mudah dicapai.
Transfer ini akan memecahkan rekor sebelumnya Koln untuk penjualan pemain, melampaui biaya €29 juta yang diterima untuk Anthony Modeste saat ia pindah ke Tianjin Quanjian pada 2018. Meskipun Kessler masih perlu mendapatkan persetujuan resmi dari dewan klub, besarnya tawaran tersebut membuat persetujuan tersebut hanyalah formalitas belaka. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan kembali sebesar 15%, memastikan klub Jerman tersebut mendapat keuntungan dari potensi kesuksesan El Mala di masa depan di Liga Premier dan di luar itu.
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Tantangan terakhir dalam negosiasi El Mala
Meskipun kedua klub telah mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer, masih ada satu langkah terakhir yang harus dilalui sebelum pemain berusia 19 tahun itu secara resmi diperkenalkan di Gtech Community Stadium. Ibu El Mala, yang bertindak sebagai penasihat dan perwakilan utamanya, telah memainkan peran sentral dalam pembicaraan tersebut dan diperkirakan akan memberikan persetujuan akhirnya pada hari Jumat. Brentford telah menetapkan batas waktu untuk tawaran mereka saat ini guna memastikan kesepakatan ini diselesaikan dengan cepat sebelum klub-klub besar Eropa lainnya dapat menggagalkan transfer ini.
Pemain itu sendiri telah menunjukkan niatnya untuk bergabung dengan The Bees, setelah hanya menghabiskan satu musim di tim utama Koln. Untuk memikat pemain muda ini ke London, Brentford telah menyusun paket kontrak yang menggiurkan. El Mala dilaporkan akan mendapatkan gaji tetap tahunan lebih dari empat juta euro, yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu prospek penyerang paling menjanjikan di Eropa.
Hubungan dengan Jerman di London
Kedatangan El Mala bisa jadi menandai lahirnya duet sayap asal Jerman yang tangguh bagi Brentford. Ia bergabung dengan rekan senegaranya, Kevin Schade—yang telah lima kali membela timnas Jerman—di lini serang The Bees. Latar belakang kebangsaan yang sama ini diharapkan dapat membantu sang remaja beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Inggris, sekaligus menghadirkan wajah yang akrab di ruang ganti yang dikenal akan keragaman internasionalnya.
Meskipun baik Schade maupun El Mala tidak terpilih untuk Piala Dunia baru-baru ini, kemitraan mereka mewakili masa depan jangka panjang lini serang Brentford. Strategi perekrutan klub terus berfokus pada talenta-talenta berbakat dari Bundesliga, sebuah pasar di mana mereka telah meraih kesuksesan yang cukup besar dalam jendela transfer terakhir.
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Penjualan terbesar dalam sejarah Köln
Bagi Koln, kepergian El Mala merupakan momen yang pahit manis yang menyoroti kemampuan mereka dalam mengembangkan talenta kelas atas, namun juga hierarki finansial dalam sepak bola modern. Biaya transfer awal sebesar €45 juta—yang dibenarkan oleh penampilannya yang gemilang pada musim 2025–26, di mana ia mencetak 13 gol dan memberikan lima assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi—sepenuhnya mengubah standar finansial klub terkait penjualan pemain. Selain El Mala dan Modeste yang disebutkan di atas, daftar pemain dengan nilai transfer tertinggi yang pernah dilepas klub ini mencakup Lukas Podolski dan Jhon Cordoba.