Brentford mengalahkan rival-rivalnya di Liga Premier untuk merekrut bintang baru Bundesliga setelah tawaran senilai €50 juta diterima

Brentford hampir menyelesaikan transfer sensasional untuk pemain berusia 20 tahun tersebut setelah mengajukan tawaran yang jauh lebih tinggi. Menurut laporan dari Bild, direktur olahraga Thomas Kessler siap menerima tawaran terbaru dari klub Liga Premier tersebut, yang mencakup paket total senilai hingga €50 juta. Struktur kesepakatan tersebut mencakup biaya dasar terjamin sebesar €45 juta, ditambah dengan bonus berbasis performa yang mudah dicapai.

Transfer ini akan memecahkan rekor sebelumnya Koln untuk penjualan pemain, melampaui biaya €29 juta yang diterima untuk Anthony Modeste saat ia pindah ke Tianjin Quanjian pada 2018. Meskipun Kessler masih perlu mendapatkan persetujuan resmi dari dewan klub, besarnya tawaran tersebut membuat persetujuan tersebut hanyalah formalitas belaka. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan kembali sebesar 15%, memastikan klub Jerman tersebut mendapat keuntungan dari potensi kesuksesan El Mala di masa depan di Liga Premier dan di luar itu.