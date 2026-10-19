Getty Images Sport
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Brentford hubungi polisi setelah aksi berbahaya menggunakan bola rugbi saat laga Liga Primer Inggris melawan Liverpool
Video viral memicu tindakan polisi
Brentford telah menghubungi polisi setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan bola rugbi ditendang dari sebuah apartemen di gedung bertingkat tinggi hingga masuk ke stadion mereka. Insiden itu terjadi saat Brentford kalah 1-2 dari Liverpool pada Sabtu.
Bola itu awalnya tampak mengenai atap Tribun Timur sebelum memantul ke arah lapangan, tempat seorang pelatih kemudian terlihat menyingkirkannya. Klub tersebut segera mengecam aksi sembrono itu dan menyebut tindakan orang yang terlibat sangat berbahaya serta berpotensi mencederai orang-orang di dalam stadion.
Brentford merilis pernyataan resmi
Brentford telah mengeluarkan pernyataan tegas terkait insiden tersebut. "Brentford Football Club mengetahui adanya insiden ketika sebuah benda ditendang dari ketinggian ke arah lapangan pertandingan saat laga melawan Liverpool pada Sabtu," kata klub tersebut.
"Perilaku seperti itu berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Perkara ini telah diserahkan kepada polisi dan klub mendukung pihak berwenang terkait dalam penyelidikan mereka untuk membantu mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan mengambil tindakan yang sesuai, yang dapat berujung pada tuntutan pidana. Keselamatan suporter, staf, pemain, dan ofisial pada hari pertandingan adalah hal yang sangat penting, dan klub akan mendukung semua upaya untuk memastikan tindakan diambil."
Area sekitar stadion dan hasil pertandingan
Gtech Community Stadium merupakan bagian dari proyek pengembangan kawasan yang lebih luas dan dikelilingi blok-blok apartemen. Dalam pertandingan tersebut, Keane Lewis-Potter membawa Brentford unggul lebih dulu, tetapi gol Victor Munoz menyamakan kedudukan.
Alexander Isak kemudian mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan tandang penting bagi Liverpool. Hasil itu membuat Liverpool naik ke peringkat kelima klasemen Liga Primer Inggris, melampaui Brentford yang kini berada satu posisi di bawah mereka setelah pertandingan sore yang berlangsung penuh dinamika.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya bagi Brentford?
Polisi kini akan melanjutkan penyelidikan untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas tindakan berbahaya tersebut. Sementara itu, Brentford harus kembali fokus di lapangan dan berupaya bangkit dari kekalahan mengecewakan saat menghadapi Hull City Minggu depan. Klub berharap bisa meraih hasil positif sekaligus memastikan protokol keselamatan yang ketat pada hari pertandingan tetap diterapkan.
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