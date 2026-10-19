Brentford telah menghubungi polisi setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan bola rugbi ditendang dari sebuah apartemen di gedung bertingkat tinggi hingga masuk ke stadion mereka. Insiden itu terjadi saat Brentford kalah 1-2 dari Liverpool pada Sabtu.

Bola itu awalnya tampak mengenai atap Tribun Timur sebelum memantul ke arah lapangan, tempat seorang pelatih kemudian terlihat menyingkirkannya. Klub tersebut segera mengecam aksi sembrono itu dan menyebut tindakan orang yang terlibat sangat berbahaya serta berpotensi mencederai orang-orang di dalam stadion.



