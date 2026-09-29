Sports Press Photo
Diterjemahkan oleh
Breno Bidon mengungkap inspirasi dari Bruno Guimaraes setelah panggilan mengejutkan ke timnas Brasil untuk wonderkid Corinthians
- Avalon.red
Gelandang yang sedang menanjak mengamankan pengakuan di level senior
Pemanggilan perdana yang mengejutkan ke level tim nasional senior menjadi pengakuan penting atas performa konsisten gelandang muda itu di sepak bola Amerika Selatan. Setelah mendapatkan pengalaman turnamen yang berharga bersama tim U-20, Bidon dengan cepat memantapkan dirinya sebagai sosok yang tak tergantikan di lini tengah Corinthians, dengan mencatatkan lebih dari 100 penampilan senior sejak 2024. Bekerja bersama para bintang internasional yang sudah mapan di pemusatan latihan memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi talenta yang sedang berkembang itu saat ia berusaha membuktikan bahwa dirinya pantas mengenakan seragam Brasil.
"Saya mewujudkan mimpi masa kecil"
Merefleksikan terobosan di level internasional yang datang lebih cepat dari perkiraan, Bidon berbicara dengan terbuka tentang kebanggaannya dalam wawancara resmi dengan saluran media CBF. Mengungkapkan kegembiraannya karena mencapai puncak sepak bola Brasil, Bidon berkata: "Perasaannya adalah yang terbaik. Saya sedang mewujudkan mimpi masa kecil."
Bertekad menyerap setiap pelajaran selama waktunya bersama skuad senior, gelandang itu menambahkan: "Saya tidak pernah membayangkan akan mengalami momen ini secepat ini. Saya yakin akan memanfaatkan sebaik mungkin semua yang bisa saya dapatkan di sini. Ini adalah pengalaman yang sangat besar, jadi saya yakin momen ini akan sangat penting bagi saya. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak hal."
- Sports Press Photo
'Guimaraes adalah sosok yang saya ikuti dari dekat'
Berbagi ruang ganti dengan para pemain yang sudah mapan dan rutin tampil di Eropa memberi Bidon kesempatan untuk mengamati Guimaraes dari dekat, setelah lama mengagumi penampilan gelandang Arsenal itu di panggung terbesar. Menegaskan apresiasinya terhadap otoritas kompatriotnya di lini tengah, Bidon menjelaskan: "Dari generasi saat ini, Bruno Guimaraes adalah sosok yang saya ikuti dengan saksama. Dia menjalani Piala Dunia yang sangat bagus dan mampu tampil menonjol."
Interaksi langsung dalam latihan semakin menegaskan alasan dia memandang mantan pemain Lyon itu sebagai tolok ukur karier: "Dia adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam sepak bola. Dia memulai lebih awal di Brasil dan merupakan sosok yang sangat saya kagumi. Dari kebersamaan saya dengannya, dia punya mentalitas hebat untuk menang. Dan di lapangan, sudah jelas dia bermain sangat baik."
Pemain debutan bidik potensi debut internasional
Bidon bisa meraih penampilan senior pertamanya saat tim asuhan Carlo Ancelotti menghadapi Australia dalam laga persahabatan pada Selasa ini. Skuad yang berangkat kemudian akan menuju India untuk laga ekshibisi kedua pada 3 Oktober guna menutup tur internasional mereka. Potensi rotasi skuad di dua pertandingan tersebut memberi peluang tepat waktu bagi pemain muda itu untuk mengesankan staf pelatih dan mengamankan tempat reguler di skuad-skuad mendatang.
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