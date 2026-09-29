Merefleksikan terobosan di level internasional yang datang lebih cepat dari perkiraan, Bidon berbicara dengan terbuka tentang kebanggaannya dalam wawancara resmi dengan saluran media CBF. Mengungkapkan kegembiraannya karena mencapai puncak sepak bola Brasil, Bidon berkata: "Perasaannya adalah yang terbaik. Saya sedang mewujudkan mimpi masa kecil."

Bertekad menyerap setiap pelajaran selama waktunya bersama skuad senior, gelandang itu menambahkan: "Saya tidak pernah membayangkan akan mengalami momen ini secepat ini. Saya yakin akan memanfaatkan sebaik mungkin semua yang bisa saya dapatkan di sini. Ini adalah pengalaman yang sangat besar, jadi saya yakin momen ini akan sangat penting bagi saya. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak hal."