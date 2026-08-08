Bremer buka suara soal masa depannya di Juventus di tengah minat Tottenham dan Bayern Munich

Bremer sebelumnya mengungkapkan frustrasinya atas merosotnya standar Juventus, dengan menegaskan bahwa klub sebesar Juventus seharusnya tidak puas hanya bersaing untuk finis di empat besar Serie A. Namun, bek asal Brasil itu, yang sejauh ini baru meraih satu-satunya trofi bersama klub di Turin berupa Coppa Italia 2023-24, menegaskan bahwa kritiknya semata-mata lahir dari keinginan untuk mengembalikan klub ke kejayaannya dahulu.

Menjelaskan motivasi di balik komentarnya, Bremer menegaskan: "Saya tidak mengatakan hal-hal itu karena saya mencari alasan untuk pergi. Kalau pun ada, saya sedang berusaha mengungkapkan ambisi saya; saya tidak puas mengakhiri karier saya hanya dengan satu Coppa Italia di lemari trofi.

"Saya ingin lebih, dan saya ingin Juventus kembali ke level yang memang menjadi tempat mereka. Seperti yang dikatakan Spalletti, kami masih sedikit tertinggal, tetapi kami sedang meletakkan fondasi penting, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Dan saya bertaruh pada teman saya Douglas Luiz, yang punya kualitas berlimpah dan akan menunjukkannya."