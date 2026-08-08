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Bremer buka suara soal masa depannya di Juventus di tengah minat Tottenham dan Bayern Munich
Bremer berkomitmen kepada Juventus
Bek tengah Juventus, Bremer, dengan tegas menepis rumor kepindahan dari Turin pada musim panas ini di tengah minat dari Tottenham, Bayern, dan Inter Milan. Bek timnas Brasil berusia 29 tahun itu telah mencatatkan 122 penampilan untuk Juventus sejak pindah dari Torino, sesama klub sekota, pada 2022. Dalam kampanye 2025-26 di bawah Luciano Spalletti, Bremer menjadi jangkar pertahanan dengan membukukan catatan kedua terbanyak di skuad untuk duel udara yang dimenangkan (79) dan sapuan (113), meski klub hanya finis di posisi keenam Serie A.
- Getty Images Sport
Bek tolak rumor hengkang
Menanggapi spekulasi yang mengaitkannya dengan klub-klub papan atas di seluruh Eropa, Bremer menegaskan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk tetap bertahan di Allianz Stadium. Berbicara tentang masa depannya bersama Juventus, Bremer mengatakan kepada La Gazzetta dello Sport: "Saya tidak meminta Juventus untuk menjual saya. Terutama di momen sulit, bagi klub maupun bagi saya, hal itu tidak pernah terlintas di pikiran saya; itu akan seperti melarikan diri. Jika suatu hari saya berpisah dengan Juventus, mungkin saat saya lebih tua, saya akan keluar lewat pintu depan dengan kepala tegak."
Pemain Brasil menuntut standar yang lebih tinggi
Bremer sebelumnya mengungkapkan frustrasinya atas merosotnya standar Juventus, dengan menegaskan bahwa klub sebesar Juventus seharusnya tidak puas hanya bersaing untuk finis di empat besar Serie A. Namun, bek asal Brasil itu, yang sejauh ini baru meraih satu-satunya trofi bersama klub di Turin berupa Coppa Italia 2023-24, menegaskan bahwa kritiknya semata-mata lahir dari keinginan untuk mengembalikan klub ke kejayaannya dahulu.
Menjelaskan motivasi di balik komentarnya, Bremer menegaskan: "Saya tidak mengatakan hal-hal itu karena saya mencari alasan untuk pergi. Kalau pun ada, saya sedang berusaha mengungkapkan ambisi saya; saya tidak puas mengakhiri karier saya hanya dengan satu Coppa Italia di lemari trofi.
"Saya ingin lebih, dan saya ingin Juventus kembali ke level yang memang menjadi tempat mereka. Seperti yang dikatakan Spalletti, kami masih sedikit tertinggal, tetapi kami sedang meletakkan fondasi penting, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Dan saya bertaruh pada teman saya Douglas Luiz, yang punya kualitas berlimpah dan akan menunjukkannya."
- AFP
Persiapan pramusim memegang kunci
Juventus masih memiliki tiga laga uji coba pramusim tersisa untuk menyempurnakan sistem taktik Spalletti sebelum memulai kampanye Serie A melawan Frosinone pada 23 Agustus. Integrasi pemain-pemain baru seperti Kolo Muani dan Alajbegovic diharapkan dapat memperkuat dorongan skuad untuk mengamankan kembali tempat di zona Liga Champions. Laga-laga yang akan datang ini akan memberikan indikasi yang jelas tentang kesiapan Juventus untuk melancarkan tantangan serius pada musim mendatang.
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