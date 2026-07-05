Brasil vs Norwegia, penilaian CM: Nyland dan Haaland tampil luar biasa, Schjelderup menjadi penentu pertandingan. Bruno Guimaraes dan Endrick tampil mengecewakan

NYLAND 9: tampil heroik setidaknya dalam tiga kesempatan di babak pertama, terutama saat ia mengganggu konsentrasi Bruno Guimaraes, membuatnya kehilangan titik acuan, dan menggagalkan tendangan penaltinya. Ia kembali tampil gemilang saat menangkis tendangan silang berbahaya dari sisi kiri oleh Martinelli serta tendangan diagonal dari jarak dekat oleh Vinicius. Di awal babak kedua, ia kembali tampil gemilang saat menangkis tendangan keras Ryan dari tepi kotak penalti, lalu juga saat menggagalkan upaya Bruno Guimaraes yang tampaknya pasti masuk (namun dalam posisi offside). Gerakan refleksnya pada menit ke-85 saat menangkis tendangan Danilo Santos yang melambung akibat defleksi Ajer terasa tidak perlu. Ia hanya kebobolan oleh tendangan penalti Neymar.
RYERSON 5: Ia mampu menahan serangan-serangan Vinicius yang tidak langsung tampil inspiratif seperti pada hari-hari terbaiknya, selama sebagian besar babak pertama. Tugas utamanya adalah menjaga zona tanggung jawabnya dan tidak lebih dari itu; memang, di wilayah pertahanan Brasil, dia hampir tidak pernah terlihat. Namun, ketika bintang Seleção itu mulai bersinar, situasinya menjadi sulit baginya, dan memang, setelah sedikit lebih dari satu jam, Solbakken menggantikannya.
(mulai menit ke-63 AURSNES 6: membawa energi pada momen krusial pertandingan dan sama sekali tidak kalah saing saat berhadapan dengan para penyerang Brasil. Masuknya sangat berharga).
HEGGEM 7: luar biasa dalam mengejar Cunha yang melaju ke gawang Nyland setelah Nusa kehilangan bola di lini tengah. Sejak awal, ia tampak sebagai elemen paling andal di lini pertahanan Norwegia, sosok yang mampu memimpin dan menutupi kelemahan rekan-rekannya di lini belakang. Kokoh.
AJER 5: Berisiko merusak penampilannya dan penampilan Norwegia secara permanen akibat tekel meluncur yang ceroboh, yang menjatuhkan Cunha di kotak penaltinya alih-alih mengarahkannya ke luar, seperti yang seharusnya. Terus-menerus tertekan, pada babak pertama ia kehilangan pengawalan terhadap Martinelli, yang nyaris mencetak gol sundulan karena selisih beberapa sentimeter. Ia sedikit pulih seiring berjalannya waktu; pada menit ke-65, ia nyaris memberikan umpan assist untuk gol pembuka Haaland berkat pergerakan yang sangat baik.
(mulai menit ke-95 OSTIGARD 5,5: kurang beruntung. Dalam beberapa menit yang dimilikinya, ia melakukan pelanggaran yang berujung penalti, yang memberi Brasil kesempatan untuk kembali ke dalam permainan.)
MOLLER WOLFE 6,5: Duelnya dengan Rayan merupakan salah satu yang paling menarik dalam pertandingan ini, namun pada dasarnya berakhir imbang. Jika pada babak pertama ia harus menahan serangan Rayan untuk melindungi punggung Nusa, dengan masuknya Schjelderup ia mendapat lebih banyak peluang untuk berkolaborasi dan menunjukkan diri. Sebuah umpan silangnya dari sisi kiri nyaris menghasilkan sesuatu yang bagus, dibantu oleh keluarnya Alisson yang kurang sempurna. Ia menutup pertandingan dengan performa yang terus meningkat.
ODEGAARD 7: Peluang gol terbaik Norwegia di babak pertama berasal darinya, saat Haaland memberinya ruang untuk menendang sendirian di hadapan Alisson, namun ia terhipnotis oleh kiper nomor satu Brasil tersebut. Kehilangan penguasaan bola di area pertahanannya yang fatal menciptakan peluang penting bagi Vinicius. Ia tampil dominan di babak kedua saat menjadi pemain serba bisa di lini tengah, sangat berharga baik saat turun ke dekat Berge untuk membantu timnya keluar dari tekanan, maupun sebagai gelandang serang yang masuk ke ruang kosong dan mengatur serangan di 30 meter terakhir.
BERGE 6: penampilan klasik yang tidak menonjol namun juga tidak mengecewakan. Sebagai penyeimbang di depan pertahanan untuk mencoba menahan serangan para pemain Brasil, ia puas dengan pengaturan permainan yang standar, sering berduet dengan Odegaard, yang sering turun ke posisinya.
BERG 7: Baru 4 menit berlalu, teriakannya tertahan di tenggorokan saat tendangannya—berkat umpan Sorloth—mengalahkan Alisson, namun keputusan offside terhadap penyerang Atletico Madrid itu menggagalkan segalanya. Ia hampir tidak pernah menembus lini tengah, hanya membatasi diri untuk merebut beberapa bola di area tengah dan membiarkan Odegaard—yang lebih berkualitas—mengambil alih peran di lini tengah. Namun, ia menempuh jarak yang tak terkira, terutama saat pertandingan memasuki fase krusial dan menentukan. Pertandingan yang penuh pengorbanan.
NUSA 5: babak pertama yang seperti mimpi buruk bagi salah satu senjata paling efektif Solbakken. Di atas kertas, kecepatannya seharusnya bisa membuat kekacauan saat berhadapan dengan pemain yang lebih berpengalaman namun juga lebih berpengalaman secara fisik seperti mantan pemain Juventus, Danilo. Bukan hanya dia tidak pernah berhasil melewatinya, tetapi dia juga kehilangan beberapa bola yang memicu peluang bagi Brasil, dimulai dari peluang penalti yang kemudian gagal dieksekusi oleh Bruno Guimaraes. Solbakken tanpa ampun menggantinya setelah 45 menit pertama.
(mulai menit ke-46 SCHJELDERUP 7,5: Dibandingkan dengan Nusa, ia kurang agresif, lebih cenderung membangun kombinasi dengan Moller Wolfe, dan secara umum lebih mampu menghubungkan lini-lini tim. Dari sisi itu, Norwegia menyerang dengan lebih konsisten dan efektif sejak ia masuk, dan tiba-tiba bersinar pada menit ke-75 ketika tendangan kanannya di dekat tiang dekat memaksa Alisson bekerja keras. Ia juga memberikan umpan matang untuk sundulan penentu kemenangan Haaland
HAALAND 9: seorang monster. Cukup setengah bola (dalam hal ini dua) baginya untuk menentukan hasil pertandingan, dan pertandingan yang luar biasa. Ia hampir tak terlihat selama setengah jam pertama, dikawal ketat oleh duet Marquinhos-Gabriel, tetapi terutama karena rekan-rekannya tak pernah memberinya umpan yang tepat. Nusa tidak dalam performa terbaiknya, Sorloth tidak banyak berkontribusi dari sayap kanan karena sering offside, namun ia tetap berkontribusi bagi tim dengan meregangkan barisan pertahanan hijau-emas dan mulai semakin sering memenangkan duel-duel atas umpan-umpan panjang yang dikirimkan oleh lini belakang. Dia nyaris mencetak gol di awal babak kedua berkat inisiatif apik dari Ajer; meski gagal mencapainya hanya selisih beberapa sentimeter, gerakannya saat melepaskan diri dari penjagaan Gabriel sungguh luar biasa. Dia melompat tinggi untuk menyambut umpan silang Schjelderup dan melepaskan tendangan dengan kekuatan yang tak terlukiskan ke gawang Alisson. Kemudian, ia kembali menciptakan “tendangan keras” dari situasi yang tampaknya mustahil untuk mengunci kemenangan, menyamai Messi dan Mbappé di puncak daftar pencetak gol terbanyak.
SORLOTH 5: hanya satu momen cemerlang, yang penting, dalam penampilan di mana posisinya sebagai sayap kanan terlalu mengorbankan kualitas terbaiknya. Dia mengejutkan Douglas Santos di awal pertandingan dan memberikan assist untuk gol 1-0 yang seharusnya dicetak oleh Berg, tetapi keputusan offside yang diberikan oleh hakim garis sejak awal menggagalkan semuanya. Kemudian dia menghilang dari lapangan tanpa meninggalkan jejak. (mulai menit ke-46 BOBB 6: ia membawa kelincahan di ruang sempit, termasuk untuk memicu pergerakan ke dalam dari Berg, Odegaard, atau Aursnes—sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh seorang penyerang tengah yang ditempatkan di sayap seperti Sorloth)
Pelatih SOLBAKKEN 8: keberuntungan memihak yang berani, namun tim Norwegia ini sangat kuat, mungkin yang terkuat sepanjang sejarah negara ini. Nasib turut membantu pada momen-momen krusial, saat Brasil membuang penalti dan peluang emas saat skor 0-0 melalui Endrick. Namun, saat Brasil mengambil jalan yang salah di persimpangan, Norwegia tetap tenang, selalu fokus secara mental dalam pertandingan, dan—juga berkat keputusan tepat dari bangku cadangan pelatihnya—memenangkan pertandingan dengan hanya dua tembakan ke gawang dari penyerang tengah yang, bersama Kane, menjadi penentu kemenangan hari ini seperti tak ada yang lain di dunia.