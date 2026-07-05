Brasil vs Norwegia, penilaian CM: Nyland dan Haaland tampil luar biasa, Schjelderup menjadi penentu pertandingan. Bruno Guimaraes dan Endrick tampil mengecewakan

ALISSON 6: Luar biasa di akhir babak pertama saat menggagalkan tembakan Odegaard dari posisi yang sangat menguntungkan. Ia sempat membuat penonton deg-degan karena nyaris gagal menyentuh bola saat menerima umpan silang dari sisi kiri oleh Moller Wolfe, namun tak bisa berbuat apa-apa saat Haaland mulai menampilkan pertunjukan pribadinya.



DANILO 5: Di babak pertama, ia tampil cukup baik, berkat penampilan Nusa yang buruk. Di babak kedua, situasinya berubah dengan Schjelderup yang jauh lebih dinamis dan tak terduga, yang membuatnya terpaksa keluar dari posisinya sambil memanfaatkan pergerakan Moller Wolfe dan Berg.



MARQUINHOS 5,5: Penampilan sang pilar pertahanan Brasil ini sulit untuk dikomentari. Ia mengendalikan permainan tanpa mengambil risiko selama sebagian besar pertandingan, namun pada babak kedua ia kewalahan menghadapi amukan Haaland. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya kekalahan berulang kali di Piala Dunia dari tim yang kini hanyalah kenangan jauh dari Seleçao yang sesungguhnya.



GABRIEL MAGALHAES 5: Pertandingan yang relatif tanpa masalah untuk sebagian besar waktu, karena Norwegia jarang membangun serangan terutama di babak pertama dan karena rival bebuyutannya, Haaland, tidak pernah benar-benar menemukan ritme permainannya. Ia hanya melakukan satu kesalahan sepanjang pertandingan, namun kesalahan itulah yang sangat merugikan tim asuhan Ancelotti ketika mereka benar-benar kehilangan pengawalan terhadap Haaland. Ia juga hanya bisa menonton saat pemain fenomenal Manchester City itu mencetak gol kedua.

DOUGLAS SANTOS 5,5: langsung terkejut oleh Sorloth, yang memanfaatkan kelalaiannya dan memberikan umpan kepada Berg untuk keunggulan instan Norwegia, namun untungnya ada offside. Ia bermain dengan sangat hati-hati, tanpa penampilan menonjol, mungkin juga untuk memberikan perlindungan kepada Vinicius. Terlalu minim.



CASEMIRO 5,5: Bermain dengan tempo yang santai namun selalu memiliki kesadaran posisi dan kemampuan untuk melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Ia adalah pengatur permainan Brasil yang dengan bijak menentukan kapan saatnya meningkatkan intensitas. Umpan imajinatif yang, pada serangan terakhir di babak pertama, nyaris menjadi assist untuk gol pembuka Martinelli. Performanya menurun drastis di babak kedua dan ia memiliki peluang besar untuk memberikan assist demi menyamakan kedudukan 1-1, namun ia benar-benar salah mengukur jarak umpan terakhirnya kepada Neymar atau Endrick.



BRUNO GUIMARAES 4,5: Ia adalah pemain yang ditunjuk Ancelotti untuk mengatur ritme tekanan terhadap pemain Norwegia yang menguasai bola dan memicu serangan balik yang dipercayakan kepada empat penyerang yang diturunkan di lini depan. Sejauh ini, ia adalah pemain Brasil terbaik dalam hal konsistensi, namun ia tampak ragu-ragu saat mengeksekusi tendangan penalti yang seharusnya bisa langsung mengubah arah pertandingan. Ia tidak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan, meskipun berperan penting dalam merebut kembali bola dan nyaris mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Nyland, namun semuanya sia-sia karena offside

(mulai menit ke-79 EDERSON sv)



RAYAN 6: Ia mulai menjadi kartu as Ancelotti di Piala Dunia ini. Awal yang dinamis di sayap kanan, membuat Moller Wolfe terus waspada, namun ia juga disiplin secara taktis dan rela berkorban agar formasi Brasil tidak terganggu. Ia memaksa Nyland melakukan penyelamatan yang tidak mudah pada pertengahan babak kedua.

(mulai menit ke-68 DANILO SANTOS 5,5: ia memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan, namun tendangannya yang dibelokkan oleh Ajer berhasil dihalau dari gawang oleh Nyland yang tampil gemilang. Selain itu, ia hampir tidak berkontribusi apa-apa dan tidak meninggalkan jejak berarti dalam pertandingan ini)



CUNHA 6: Pertandingannya dimulai dengan gemilang, melalui aksi cerdik dan layaknya penyerang sejati yang, berkat kerja sama dengan Ajer, berhasil mendapatkan tendangan penalti yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Ia memiliki peluang lain, namun Heggem berhasil mengejarnya saat ia sedang maju, kemudian ia bekerja keras dalam tugas taktis yang penting dan berharga, meski tidak terlalu mencolok.

(mulai menit ke-58 ENDRICK 4: masuk sebagai pengganti dan setelah satu menit ia menyia-nyiakan peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan Nyland karena salah mengontrol bola sebelum menendang. Aksi itulah yang membelah pertandingan menjadi dua, secara negatif, dan secara definitif memutar arah pertandingan ke pihak Norwegia yang dipimpin oleh Haaland yang tak kenal ampun).



GABRIEL MARTINELLI 6,5: senjata taktis kejutan yang dipilih Ancelotti untuk mengoyak pertahanan kokoh Norwegia mulai membuahkan hasil sejak babak pertama. Dalam formasi 4-2-3-1 yang belum pernah digunakan sebelumnya yang diterapkan oleh pelatih asal Italia itu, ia ditugaskan untuk bergerak di antara lini, sekaligus berkolaborasi di sisi kiri dengan Vinicius atau secara pribadi menyelesaikan serangan di kotak penalti. Penampilannya menurun di babak kedua, sehingga Ancelotti menariknya keluar sebelum serangan akhir

(mulai menit ke-68 NEYMAR 5,5: pemanggilannya dan keputusan untuk tidak memainkan pemain yang jauh lebih bugar serta memiliki potensi yang jauh lebih berguna seperti Joao Pedro akan menjadi topik yang akan terus menghantui Ancelotti bahkan dalam proses yang tak terhindarkan yang akan muncul akibat tersingkirnya tim ini secara prematur. Ia tidak dalam kondisi untuk berbuat lebih banyak; ia masuk untuk mencoba menyalakan semangat dan mengembalikan tenaga pada tim yang secara fisik sedang mengalami penurunan. Ia meraih sedikit penghiburan dengan mencetak gol kesembilannya di Piala Dunia saat waktu sudah habis, namun gambar air matanya saat peluit akhir berbunyi menjadi potret sedih dari perpisahannya).



VINICIUS 7: Ia tidak langsung masuk ke dalam alur permainan, dikawal ketat oleh Ryerson yang secara eksplisit ditugaskan untuk tidak terlalu menekan agar bisa fokus mengantisipasi akselerasi bintang Real Madrid tersebut. Pada paruh kedua babak pertama, penampilannya mulai meningkat, juga berkat ruang yang diciptakan Martinelli dengan menarik lebih banyak perhatian lawan kepadanya. Nyland bereaksi cepat untuk menggagalkan gol yang berpotensi membuat skor menjadi 1-0 menjelang akhir babak pertama. Ia kembali membuktikan diri sebagai pemimpin emosional dan teknis tim, memimpin timnya sejak awal babak kedua. Umpan trivela-nya sangat cemerlang, namun sayangnya disia-siakan oleh Endrick.



Pelatih ANCELOTTI 5: Keputusan berani untuk menurunkan empat penyerang sekaligus membuahkan hasil. Hal ini memungkinkan tim Brasil asuhannya memanfaatkan permainan Norwegia yang kaku untuk mengejutkan mereka dengan perubahan tempo dan pergerakan terus-menerus dari para pemainnya yang berkualitas tinggi. Pertandingan dan lolosnya tim ini bergantung pada dua insiden luar biasa: penalti yang gagal dieksekusi oleh Bruno Guimaraes dan kesalahan Endrick saat berhadapan satu lawan satu dengan Nyland. Namun, hal ini juga terkait dengan manajemen pergantian pemain yang tidak sepenuhnya meyakinkan: ketika skor masih 0-0, ia mengganggu keseimbangan tim dengan memasukkan pemain seperti Neymar dan Endrick yang, selain kurang berkontribusi di lini depan, juga tidak pernah membantu saat tim tidak menguasai bola. Kemudian Haaland masuk dan menghancurkan keyakinan rapuh tim yang, dari segi kualitas teknis, sudah terlalu lama tidak lagi menjadi Brasil yang sesungguhnya. Brasil belum pernah tersingkir sedini ini dari Piala Dunia sejak edisi 1990 di Italia. Kegagalan ini juga menjadi tanggung jawabnya.