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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Brasil vs Norwegia, penilaian CM: Nyland dan Haaland tampil luar biasa, Schjelderup menjadi penentu pertandingan. Bruno Guimaraes dan Endrick tampil mengecewakan

Brazil vs Norway
World Cup
Brazil
Norway

Daftar pemain yang lolos dan yang tersingkir di babak 16 besar yang membuat tim asuhan Solbakken melaju ke babak berikutnya

Norwegia kembali membuktikan diri sebagai momok bagi Brasil — yang belum pernah menang dalam pertemuan langsung melawan tim nasional Skandinavia tersebut — dan menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia pada babak 16 besar. Sebuah kegagalan bersejarah bagi tim asuhan Carlo Ancelotti, yang belum pernah tersingkir sedini ini sejak Piala Dunia Italia '90. Di hari peringatan hat-trick Paolo Rossi yang membuat Seleçao menangis di Piala Dunia Spanyol '82, seorang penyerang hebat lainnya mencuri perhatian - Haaland - dan menghadirkan kejutan besar kedua di babak gugur ini setelah kekalahan telak Jerman melawan Paraguay.


Berikut ini penilaian kami untuk pertandingan Brasil vs Norwegia

  • NILAI PEMAIN BRASIL

    ALISSON 6: Luar biasa di akhir babak pertama saat menggagalkan tembakan Odegaard dari posisi yang sangat menguntungkan. Ia sempat membuat penonton deg-degan karena nyaris gagal menyentuh bola saat menerima umpan silang dari sisi kiri oleh Moller Wolfe, namun tak bisa berbuat apa-apa saat Haaland mulai menampilkan pertunjukan pribadinya.


    DANILO 5: Di babak pertama, ia tampil cukup baik, berkat penampilan Nusa yang buruk. Di babak kedua, situasinya berubah dengan Schjelderup yang jauh lebih dinamis dan tak terduga, yang membuatnya terpaksa keluar dari posisinya sambil memanfaatkan pergerakan Moller Wolfe dan Berg.


    MARQUINHOS 5,5: Penampilan sang pilar pertahanan Brasil ini sulit untuk dikomentari. Ia mengendalikan permainan tanpa mengambil risiko selama sebagian besar pertandingan, namun pada babak kedua ia kewalahan menghadapi amukan Haaland. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya kekalahan berulang kali di Piala Dunia dari tim yang kini hanyalah kenangan jauh dari Seleçao yang sesungguhnya.


    GABRIEL MAGALHAES 5: Pertandingan yang relatif tanpa masalah untuk sebagian besar waktu, karena Norwegia jarang membangun serangan terutama di babak pertama dan karena rival bebuyutannya, Haaland, tidak pernah benar-benar menemukan ritme permainannya. Ia hanya melakukan satu kesalahan sepanjang pertandingan, namun kesalahan itulah yang sangat merugikan tim asuhan Ancelotti ketika mereka benar-benar kehilangan pengawalan terhadap Haaland. Ia juga hanya bisa menonton saat pemain fenomenal Manchester City itu mencetak gol kedua.

    DOUGLAS SANTOS 5,5: langsung terkejut oleh Sorloth, yang memanfaatkan kelalaiannya dan memberikan umpan kepada Berg untuk keunggulan instan Norwegia, namun untungnya ada offside. Ia bermain dengan sangat hati-hati, tanpa penampilan menonjol, mungkin juga untuk memberikan perlindungan kepada Vinicius. Terlalu minim.


    CASEMIRO 5,5: Bermain dengan tempo yang santai namun selalu memiliki kesadaran posisi dan kemampuan untuk melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Ia adalah pengatur permainan Brasil yang dengan bijak menentukan kapan saatnya meningkatkan intensitas. Umpan imajinatif yang, pada serangan terakhir di babak pertama, nyaris menjadi assist untuk gol pembuka Martinelli. Performanya menurun drastis di babak kedua dan ia memiliki peluang besar untuk memberikan assist demi menyamakan kedudukan 1-1, namun ia benar-benar salah mengukur jarak umpan terakhirnya kepada Neymar atau Endrick.


    BRUNO GUIMARAES 4,5: Ia adalah pemain yang ditunjuk Ancelotti untuk mengatur ritme tekanan terhadap pemain Norwegia yang menguasai bola dan memicu serangan balik yang dipercayakan kepada empat penyerang yang diturunkan di lini depan. Sejauh ini, ia adalah pemain Brasil terbaik dalam hal konsistensi, namun ia tampak ragu-ragu saat mengeksekusi tendangan penalti yang seharusnya bisa langsung mengubah arah pertandingan. Ia tidak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan, meskipun berperan penting dalam merebut kembali bola dan nyaris mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Nyland, namun semuanya sia-sia karena offside

    (mulai menit ke-79 EDERSON sv)


    RAYAN 6: Ia mulai menjadi kartu as Ancelotti di Piala Dunia ini. Awal yang dinamis di sayap kanan, membuat Moller Wolfe terus waspada, namun ia juga disiplin secara taktis dan rela berkorban agar formasi Brasil tidak terganggu. Ia memaksa Nyland melakukan penyelamatan yang tidak mudah pada pertengahan babak kedua.

    (mulai menit ke-68 DANILO SANTOS 5,5: ia memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan, namun tendangannya yang dibelokkan oleh Ajer berhasil dihalau dari gawang oleh Nyland yang tampil gemilang. Selain itu, ia hampir tidak berkontribusi apa-apa dan tidak meninggalkan jejak berarti dalam pertandingan ini)


    CUNHA 6: Pertandingannya dimulai dengan gemilang, melalui aksi cerdik dan layaknya penyerang sejati yang, berkat kerja sama dengan Ajer, berhasil mendapatkan tendangan penalti yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Ia memiliki peluang lain, namun Heggem berhasil mengejarnya saat ia sedang maju, kemudian ia bekerja keras dalam tugas taktis yang penting dan berharga, meski tidak terlalu mencolok.

    (mulai menit ke-58 ENDRICK 4: masuk sebagai pengganti dan setelah satu menit ia menyia-nyiakan peluang emas saat berhadapan satu lawan satu dengan Nyland karena salah mengontrol bola sebelum menendang. Aksi itulah yang membelah pertandingan menjadi dua, secara negatif, dan secara definitif memutar arah pertandingan ke pihak Norwegia yang dipimpin oleh Haaland yang tak kenal ampun).


    GABRIEL MARTINELLI 6,5: senjata taktis kejutan yang dipilih Ancelotti untuk mengoyak pertahanan kokoh Norwegia mulai membuahkan hasil sejak babak pertama. Dalam formasi 4-2-3-1 yang belum pernah digunakan sebelumnya yang diterapkan oleh pelatih asal Italia itu, ia ditugaskan untuk bergerak di antara lini, sekaligus berkolaborasi di sisi kiri dengan Vinicius atau secara pribadi menyelesaikan serangan di kotak penalti. Penampilannya menurun di babak kedua, sehingga Ancelotti menariknya keluar sebelum serangan akhir

    (mulai menit ke-68 NEYMAR 5,5: pemanggilannya dan keputusan untuk tidak memainkan pemain yang jauh lebih bugar serta memiliki potensi yang jauh lebih berguna seperti Joao Pedro akan menjadi topik yang akan terus menghantui Ancelotti bahkan dalam proses yang tak terhindarkan yang akan muncul akibat tersingkirnya tim ini secara prematur. Ia tidak dalam kondisi untuk berbuat lebih banyak; ia masuk untuk mencoba menyalakan semangat dan mengembalikan tenaga pada tim yang secara fisik sedang mengalami penurunan. Ia meraih sedikit penghiburan dengan mencetak gol kesembilannya di Piala Dunia saat waktu sudah habis, namun gambar air matanya saat peluit akhir berbunyi menjadi potret sedih dari perpisahannya).


    VINICIUS 7: Ia tidak langsung masuk ke dalam alur permainan, dikawal ketat oleh Ryerson yang secara eksplisit ditugaskan untuk tidak terlalu menekan agar bisa fokus mengantisipasi akselerasi bintang Real Madrid tersebut. Pada paruh kedua babak pertama, penampilannya mulai meningkat, juga berkat ruang yang diciptakan Martinelli dengan menarik lebih banyak perhatian lawan kepadanya. Nyland bereaksi cepat untuk menggagalkan gol yang berpotensi membuat skor menjadi 1-0 menjelang akhir babak pertama. Ia kembali membuktikan diri sebagai pemimpin emosional dan teknis tim, memimpin timnya sejak awal babak kedua. Umpan trivela-nya sangat cemerlang, namun sayangnya disia-siakan oleh Endrick.


    Pelatih ANCELOTTI 5: Keputusan berani untuk menurunkan empat penyerang sekaligus membuahkan hasil. Hal ini memungkinkan tim Brasil asuhannya memanfaatkan permainan Norwegia yang kaku untuk mengejutkan mereka dengan perubahan tempo dan pergerakan terus-menerus dari para pemainnya yang berkualitas tinggi. Pertandingan dan lolosnya tim ini bergantung pada dua insiden luar biasa: penalti yang gagal dieksekusi oleh Bruno Guimaraes dan kesalahan Endrick saat berhadapan satu lawan satu dengan Nyland. Namun, hal ini juga terkait dengan manajemen pergantian pemain yang tidak sepenuhnya meyakinkan: ketika skor masih 0-0, ia mengganggu keseimbangan tim dengan memasukkan pemain seperti Neymar dan Endrick yang, selain kurang berkontribusi di lini depan, juga tidak pernah membantu saat tim tidak menguasai bola. Kemudian Haaland masuk dan menghancurkan keyakinan rapuh tim yang, dari segi kualitas teknis, sudah terlalu lama tidak lagi menjadi Brasil yang sesungguhnya. Brasil belum pernah tersingkir sedini ini dari Piala Dunia sejak edisi 1990 di Italia. Kegagalan ini juga menjadi tanggung jawabnya.

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  • NILAI PEMAIN NORWEGIA

    NYLAND 9: tampil heroik setidaknya dalam tiga kesempatan di babak pertama, terutama saat ia mengganggu konsentrasi Bruno Guimaraes, membuatnya kehilangan titik acuan, dan menggagalkan tendangan penaltinya. Ia kembali tampil gemilang saat menangkis tendangan silang berbahaya dari sisi kiri oleh Martinelli serta tendangan diagonal dari jarak dekat oleh Vinicius. Di awal babak kedua, ia kembali tampil gemilang saat menangkis tendangan keras Ryan dari tepi kotak penalti, lalu juga saat menggagalkan upaya Bruno Guimaraes yang tampaknya pasti masuk (namun dalam posisi offside). Gerakan refleksnya pada menit ke-85 saat menangkis tendangan Danilo Santos yang melambung akibat defleksi Ajer terasa tidak perlu. Ia hanya kebobolan oleh tendangan penalti Neymar.


    RYERSON 5: Ia mampu menahan serangan-serangan Vinicius yang tidak langsung tampil inspiratif seperti pada hari-hari terbaiknya, selama sebagian besar babak pertama. Tugas utamanya adalah menjaga zona tanggung jawabnya dan tidak lebih dari itu; memang, di wilayah pertahanan Brasil, dia hampir tidak pernah terlihat. Namun, ketika bintang Seleção itu mulai bersinar, situasinya menjadi sulit baginya, dan memang, setelah sedikit lebih dari satu jam, Solbakken menggantikannya.

    (mulai menit ke-63 AURSNES 6: membawa energi pada momen krusial pertandingan dan sama sekali tidak kalah saing saat berhadapan dengan para penyerang Brasil. Masuknya sangat berharga).


    HEGGEM 7: luar biasa dalam mengejar Cunha yang melaju ke gawang Nyland setelah Nusa kehilangan bola di lini tengah. Sejak awal, ia tampak sebagai elemen paling andal di lini pertahanan Norwegia, sosok yang mampu memimpin dan menutupi kelemahan rekan-rekannya di lini belakang. Kokoh.


    AJER 5: Berisiko merusak penampilannya dan penampilan Norwegia secara permanen akibat tekel meluncur yang ceroboh, yang menjatuhkan Cunha di kotak penaltinya alih-alih mengarahkannya ke luar, seperti yang seharusnya. Terus-menerus tertekan, pada babak pertama ia kehilangan pengawalan terhadap Martinelli, yang nyaris mencetak gol sundulan karena selisih beberapa sentimeter. Ia sedikit pulih seiring berjalannya waktu; pada menit ke-65, ia nyaris memberikan umpan assist untuk gol pembuka Haaland berkat pergerakan yang sangat baik.

    (mulai menit ke-95 OSTIGARD 5,5: kurang beruntung. Dalam beberapa menit yang dimilikinya, ia melakukan pelanggaran yang berujung penalti, yang memberi Brasil kesempatan untuk kembali ke dalam permainan.)


    MOLLER WOLFE 6,5: Duelnya dengan Rayan merupakan salah satu yang paling menarik dalam pertandingan ini, namun pada dasarnya berakhir imbang. Jika pada babak pertama ia harus menahan serangan Rayan untuk melindungi punggung Nusa, dengan masuknya Schjelderup ia mendapat lebih banyak peluang untuk berkolaborasi dan menunjukkan diri. Sebuah umpan silangnya dari sisi kiri nyaris menghasilkan sesuatu yang bagus, dibantu oleh keluarnya Alisson yang kurang sempurna. Ia menutup pertandingan dengan performa yang terus meningkat.


    ODEGAARD 7: Peluang gol terbaik Norwegia di babak pertama berasal darinya, saat Haaland memberinya ruang untuk menendang sendirian di hadapan Alisson, namun ia terhipnotis oleh kiper nomor satu Brasil tersebut. Kehilangan penguasaan bola di area pertahanannya yang fatal menciptakan peluang penting bagi Vinicius. Ia tampil dominan di babak kedua saat menjadi pemain serba bisa di lini tengah, sangat berharga baik saat turun ke dekat Berge untuk membantu timnya keluar dari tekanan, maupun sebagai gelandang serang yang masuk ke ruang kosong dan mengatur serangan di 30 meter terakhir.


    BERGE 6: penampilan klasik yang tidak menonjol namun juga tidak mengecewakan. Sebagai penyeimbang di depan pertahanan untuk mencoba menahan serangan para pemain Brasil, ia puas dengan pengaturan permainan yang standar, sering berduet dengan Odegaard, yang sering turun ke posisinya.


    BERG 7: Baru 4 menit berlalu, teriakannya tertahan di tenggorokan saat tendangannya—berkat umpan Sorloth—mengalahkan Alisson, namun keputusan offside terhadap penyerang Atletico Madrid itu menggagalkan segalanya. Ia hampir tidak pernah menembus lini tengah, hanya membatasi diri untuk merebut beberapa bola di area tengah dan membiarkan Odegaard—yang lebih berkualitas—mengambil alih peran di lini tengah. Namun, ia menempuh jarak yang tak terkira, terutama saat pertandingan memasuki fase krusial dan menentukan. Pertandingan yang penuh pengorbanan.


    NUSA 5: babak pertama yang seperti mimpi buruk bagi salah satu senjata paling efektif Solbakken. Di atas kertas, kecepatannya seharusnya bisa membuat kekacauan saat berhadapan dengan pemain yang lebih berpengalaman namun juga lebih berpengalaman secara fisik seperti mantan pemain Juventus, Danilo. Bukan hanya dia tidak pernah berhasil melewatinya, tetapi dia juga kehilangan beberapa bola yang memicu peluang bagi Brasil, dimulai dari peluang penalti yang kemudian gagal dieksekusi oleh Bruno Guimaraes. Solbakken tanpa ampun menggantinya setelah 45 menit pertama.

    (mulai menit ke-46 SCHJELDERUP 7,5: Dibandingkan dengan Nusa, ia kurang agresif, lebih cenderung membangun kombinasi dengan Moller Wolfe, dan secara umum lebih mampu menghubungkan lini-lini tim. Dari sisi itu, Norwegia menyerang dengan lebih konsisten dan efektif sejak ia masuk, dan tiba-tiba bersinar pada menit ke-75 ketika tendangan kanannya di dekat tiang dekat memaksa Alisson bekerja keras. Ia juga memberikan umpan matang untuk sundulan penentu kemenangan Haaland

    HAALAND 9: seorang monster. Cukup setengah bola (dalam hal ini dua) baginya untuk menentukan hasil pertandingan, dan pertandingan yang luar biasa. Ia hampir tak terlihat selama setengah jam pertama, dikawal ketat oleh duet Marquinhos-Gabriel, tetapi terutama karena rekan-rekannya tak pernah memberinya umpan yang tepat. Nusa tidak dalam performa terbaiknya, Sorloth tidak banyak berkontribusi dari sayap kanan karena sering offside, namun ia tetap berkontribusi bagi tim dengan meregangkan barisan pertahanan hijau-emas dan mulai semakin sering memenangkan duel-duel atas umpan-umpan panjang yang dikirimkan oleh lini belakang. Dia nyaris mencetak gol di awal babak kedua berkat inisiatif apik dari Ajer; meski gagal mencapainya hanya selisih beberapa sentimeter, gerakannya saat melepaskan diri dari penjagaan Gabriel sungguh luar biasa. Dia melompat tinggi untuk menyambut umpan silang Schjelderup dan melepaskan tendangan dengan kekuatan yang tak terlukiskan ke gawang Alisson. Kemudian, ia kembali menciptakan “tendangan keras” dari situasi yang tampaknya mustahil untuk mengunci kemenangan, menyamai Messi dan Mbappé di puncak daftar pencetak gol terbanyak.


    SORLOTH 5: hanya satu momen cemerlang, yang penting, dalam penampilan di mana posisinya sebagai sayap kanan terlalu mengorbankan kualitas terbaiknya. Dia mengejutkan Douglas Santos di awal pertandingan dan memberikan assist untuk gol 1-0 yang seharusnya dicetak oleh Berg, tetapi keputusan offside yang diberikan oleh hakim garis sejak awal menggagalkan semuanya. Kemudian dia menghilang dari lapangan tanpa meninggalkan jejak. (mulai menit ke-46 BOBB 6: ia membawa kelincahan di ruang sempit, termasuk untuk memicu pergerakan ke dalam dari Berg, Odegaard, atau Aursnes—sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh seorang penyerang tengah yang ditempatkan di sayap seperti Sorloth)


    Pelatih SOLBAKKEN 8: keberuntungan memihak yang berani, namun tim Norwegia ini sangat kuat, mungkin yang terkuat sepanjang sejarah negara ini. Nasib turut membantu pada momen-momen krusial, saat Brasil membuang penalti dan peluang emas saat skor 0-0 melalui Endrick. Namun, saat Brasil mengambil jalan yang salah di persimpangan, Norwegia tetap tenang, selalu fokus secara mental dalam pertandingan, dan—juga berkat keputusan tepat dari bangku cadangan pelatihnya—memenangkan pertandingan dengan hanya dua tembakan ke gawang dari penyerang tengah yang, bersama Kane, menjadi penentu kemenangan hari ini seperti tak ada yang lain di dunia.

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