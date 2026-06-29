Brasil vs Jepang, penilaian CM: Tanaka tak termaafkan, Danilo tampil buruk, Suzuki luar biasa, Bruno Guimaraes bersinar

Alisson Becker 6: terlambat mengantisipasi tendangan Sano, namun berhasil menyelamatkan timnya di babak kedua dengan menepis tendangan Ueda.

Danilo 5: bek sayap yang lebih fokus pada posisi daripada menyerang, melakukan kesalahan dalam umpan dasar yang berujung pada gol pembuka Jepang.

Marquinhos 6: tidak banyak memberi ruang kepada Ueda, dan berhasil menangkis serangan-serangan langka dari Jepang.

Gabriel 6,5: tidak ada yang bisa melewati area pertahanannya, dan ia berjasa memberikan assist kepada Casemiro.

Douglas Santos 5,5: terlalu sedikit menekan ke depan, di mana para bek sayap yang juga berperan sebagai penyerang—ciri khas Brasil—itu?

Bruno Guimaraes 7: di lini tengah, dia satu-satunya yang menonjol, bahkan saat Brasil berada dalam situasi sulit. Dia tidak pernah menyerah, dan di babak kedua hampir bertindak sebagai penyerang tambahan. Assist untuk gol Martinelli berasal darinya.

Casemiro 6: penampilan dua sisi: babak pertama mengerikan, hampir semua yang dilakukannya salah, babak kedua sangat tajam. Sama bersalahnya dengan Danilo saat Jepang unggul, namun di babak kedua ia menebus kesalahannya dengan mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan (92' Fabinho sv)

Lucas Paquetá 5: sedikit sebagai gelandang tengah, sedikit sebagai gelandang serang, tanpa memberikan arah yang jelas pada permainannya, juga dipengaruhi oleh cedera pergelangan kaki yang dialaminya di awal pertandingan. Dia diganti saat jeda (46' Endrick 6: idola media dan suporter, hanya melakukan tugasnya).

Rayan 6: bermain lebih baik dengan tambahan satu penyerang, setelah babak pertama yang kurang menonjol.

Matheus Cunha 5: menguji Suzuki dengan tendangan dari luar kotak penalti, lalu seolah-olah berhenti. Kurang meyakinkan. (66' Martinelli 7,5: tidak terlihat sama sekali hingga menit ke-96, lalu melakukan aksi yang membawa Brasil ke babak 16 besar)

Vinicius Junior 6,5: setengah jam pertama tanpa gairah, muncul pada menit ke-34 dengan tendangan ke tengah yang hanya menggelitik Suzuki. Di babak kedua ia mengaktifkan turbo, nyaris mencetak gol spektakuler lewat aksi magis, namun Suzuki tampil gemilang dengan menepis bola ke tiang gawang.

Ancelotti 7: membalikkan keadaan pertandingan melalui pergantian pemain. Untuk melaju hingga akhir, dibutuhkan sedikit keberuntungan dan dia sangat menyadari hal itu.



