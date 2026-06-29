Berikut ini penilaian pemain untuk pertandingan Brasil vs Jepang, babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim Sela Biru menang 2-1 dan lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Norwegia vs Pantai Gading.
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Brasil vs Jepang, penilaian CM: Tanaka melakukan kesalahan fatal, Danilo tampil buruk, Suzuki luar biasa, Bruno Guimaraes bersinar
NILAI PARA PEMAIN BRASIL
Alisson Becker 6: terlambat mengantisipasi tendangan Sano, namun menyelamatkan babak kedua dengan menepis tendangan Ueda.
Danilo 5: bek sayap yang lebih fokus pada posisi daripada menyerang, melakukan kesalahan dalam umpan dasar yang berujung pada gol pembuka Jepang.
Marquinhos 6: tidak banyak memberi ruang kepada Ueda, dan berhasil menangkis serangan-serangan langka dari Jepang.
Gabriel 6,5: tidak ada yang bisa melewati area pertahanannya, dan ia berjasa memberikan umpan assist kepada Casemiro.
Douglas Santos 5,5: terlalu sedikit menekan ke depan, di mana para bek sayap yang juga berperan sebagai penyerang—ciri khas Brasil—itu?
Bruno Guimaraes 7: di lini tengah, dia satu-satunya yang menonjol, bahkan saat Brasil berada dalam situasi sulit. Dia tidak pernah menyerah, dan di babak kedua hampir bertindak sebagai penyerang tambahan. Assist untuk gol Martinelli berasal darinya.
Casemiro 6: penampilan dua sisi: babak pertama mengerikan, hampir semua yang dilakukannya salah, babak kedua sangat tajam. Sama bersalahnya dengan Danilo saat Jepang unggul, namun di babak kedua ia menebus kesalahannya dengan mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan (92' Fabinho sv)
Lucas Paquetá 5: sedikit sebagai gelandang tengah, sedikit sebagai gelandang serang, tanpa memberikan arah yang jelas pada permainannya, juga dipengaruhi oleh cedera pergelangan kaki yang dialaminya di awal pertandingan. Dia diganti saat jeda (46' Endrick 6: idola media dan suporter, hanya melakukan tugasnya).
Rayan 6: bermain lebih baik dengan tambahan satu penyerang, setelah babak pertama yang kurang menonjol.
Matheus Cunha 5: menguji Suzuki dengan tendangan dari luar kotak penalti, lalu seolah-olah berhenti. Kurang meyakinkan. (66' Martinelli 7,5: tidak terlihat sama sekali hingga menit ke-96, lalu melakukan aksi yang membawa Brasil ke babak 16 besar)
Vinicius Junior 6,5: setengah jam pertama tanpa gairah, muncul pada menit ke-34 dengan tendangan ke tengah yang hanya menggelitik Suzuki. Di babak kedua ia mengaktifkan turbo, nyaris mencetak gol spektakuler lewat aksi magis, namun Suzuki tampil gemilang dengan menepis bola ke tiang gawang.
Ancelotti 7: membalikkan keadaan pertandingan melalui pergantian pemain. Untuk melaju hingga akhir, dibutuhkan sedikit keberuntungan dan dia sangat menyadari hal itu.
PENILAIAN TIM JEPANG
Suzuki 7,5: Gaya bermainnya memang bukan yang terbaik, tapi ia berperan krusial dalam beberapa kesempatan. Pada menit ke-96, ia gagal melakukan penyelamatan ajaib saat menghadapi Martinelli.
Tomiyasu 6: ia menggagalkan gol yang sudah pasti, dengan menepis sundulan Casemiro. Ia mengalami kesulitan saat Vinicius meningkatkan intensitas permainannya, namun tetap bertahan.
Taniguchi 6,5: tidak takut terlibat dalam duel fisik, pemain terbaik di timnya.
Ito 5,5: kehilangan jejak Casemiro, kesulitan menghadapi pemain yang melewatinya dari belakang. Pengalamannya tidak selalu membantunya.
Doan 6: bermain sebagai sayap kanan dalam formasi lini tengah lima orang, sangat berkorban, banyak berlari, namun kurang tajam di area gawang (66' Sugawara 5: lebih bertindak sebagai bek daripada Doan, terlalu lemah dalam mengawal Martinelli)
Sano 6,5: dipilih daripada Ao Tanaka, membuktikan keputusan pelatihnya benar dengan tendangan kaki kanan yang keras dan melengkung yang membawa keunggulan sementara bagi Jepang
Kamada 5,5: kurang menonjol dari biasanya, seharusnya memimpin rekan-rekannya, namun justru menghilang (78' Ao Tanaka 4: kehilangan bola di tepi kotak penalti, mencoba melakukan dribel alih-alih mengoper ke belakang, Brasil memanfaatkannya dan memenangkan pertandingan. Dia akan menghabiskan hari-hari mendatang merenungkan kesalahan yang menyebabkan timnya tersingkir)
Nakamura 5: penampilan di bawah standar, tidak pernah menekan lawan (78' Junnosuke Suzuki sv)
Junya Ito 6: bergerak di antara lini dan mengganggu pertahanan lawan, tampil menonjol sesekali namun selalu memberi kesan mampu menciptakan peluang (78' Machino sv)
Maeda 6: Saat ia melakukan penetrasi, lawan kesulitan menghentikannya, namun ia kesulitan mengontrol bola saat memegangnya.
Ueda 5,5: terlalu sering gagal dalam umpan sundulan, menciptakan peluang pertama dengan sundulan yang melambung tinggi. Marquinhos dan Gabriel memberinya ruang gerak yang sangat terbatas
Moriyasu 5,5: mempersiapkan pertandingan dengan baik, namun di babak kedua timnya terlalu tertekan dan ia tidak menemukan cara untuk melakukan serangan balik. Keputusannya dalam melakukan pergantian pemain kurang tepat.