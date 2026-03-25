Brasil terbelah soal Neymar, Romario menyerang Ancelotti tanpa menyebut namanya: “Tuan itu sebaiknya berhati-hati…”

Sebuah semacam peringatan dari juara dunia 1994 kepada seorang pelatih yang memikul tugas berat untuk mengembalikan gelar juara yang telah hilang sejak 2002. Ancelotti, di sisi lain, tidak menuruti apa yang diminta oleh publik dan tetap pada pendiriannya, meski menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang tidak populer terkait seorang pemain yang, meskipun kontroversial, masih dianggap sebagai idola di Brasil.





Terguncang karena tidak masuk dalam daftar, mantan pemain Barcelona itu mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah dan akan mencoba mengubah pikiran sang pelatih. Namun, perilakunya di luar lapangan masih perlu diperbaiki: baru-baru ini, setelah tidak diturunkan dalam pertandingan Santos, ia menghabiskan berjam-jam untuk berjudi.





Namun, perlu diingat bahwa pemanggilan ini bersifat sementara dan diumumkan untuk menguji tim dalam pertandingan persahabatan mendatang melawan Prancis dan Kroasia. Daftar ini harus dikonfirmasi atau diubah dalam tiga bulan ke depan ketika daftar resmi tim yang akan dibawa Ancelotti ke Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat dirilis. Saat itulah pelatih akan dihadapkan pada pilihan terberat: Neymar ya atau Neymar tidak?