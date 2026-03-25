Carlo Ancelotti bersiap menghadapi Piala Dunia pertamanya sebagai pelatih. Ia akan menghadapinya bersama tim yang, secara alami, selalu menjadi salah satu favorit juara, yaitu Brasil. Pemanggilan pemain terbaru yang dilakukan sang pelatih kepala telah memicu berbagai kontroversi di negara tersebut, terutama karena tidak dimasukkannya Neymar. Mengenai hal ini, seorang mantan penyerang legendaris Brasil lainnya, Romario, turut angkat bicara dan memberikan peringatan kepada mantan pelatih Milan dan Real Madrid tersebut.
Brasil terbelah soal Neymar, Romario menyerang Ancelotti tanpa menyebut namanya: “Tuan itu sebaiknya berhati-hati…”
"Neymar tidak dipanggil? Pak itu harus hati-hati… Tim Nasional adalah tempat bagi para pemain terbaik. Seleçao adalah tempat bagi para pemain terbaik dan paling berbakat, dan tidak ada pelatih yang boleh mengabaikan pemain sekelas Neymar.Hati-hati… lebih baik memiliki bintang seperti Neymar, meski tidak dalam kondisi 100%, daripada memanggil pemain lain. Seorang bintang harus selalu bermain. Saya masih berharap melihat Neymar membuktikan di lapangan, di liga Brasil, bahwa dia layak mendapat tempat di skuad final agar bisa membawa pulang gelar juara dunia keenam," kata Romario kepada Jornal O Dia.
Sebuah semacam peringatan dari juara dunia 1994 kepada seorang pelatih yang memikul tugas berat untuk mengembalikan gelar juara yang telah hilang sejak 2002. Ancelotti, di sisi lain, tidak menuruti apa yang diminta oleh publik dan tetap pada pendiriannya, meski menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang tidak populer terkait seorang pemain yang, meskipun kontroversial, masih dianggap sebagai idola di Brasil.
Terguncang karena tidak masuk dalam daftar, mantan pemain Barcelona itu mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah dan akan mencoba mengubah pikiran sang pelatih. Namun, perilakunya di luar lapangan masih perlu diperbaiki: baru-baru ini, setelah tidak diturunkan dalam pertandingan Santos, ia menghabiskan berjam-jam untuk berjudi.
Namun, perlu diingat bahwa pemanggilan ini bersifat sementara dan diumumkan untuk menguji tim dalam pertandingan persahabatan mendatang melawan Prancis dan Kroasia. Daftar ini harus dikonfirmasi atau diubah dalam tiga bulan ke depan ketika daftar resmi tim yang akan dibawa Ancelotti ke Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat dirilis. Saat itulah pelatih akan dihadapkan pada pilihan terberat: Neymar ya atau Neymar tidak?