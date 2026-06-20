Timnas Brasil asuhan Carlo Ancelotti dilanda pukulan telak yang berisiko sangat memengaruhi perjalanan juara dunia lima kali ini di Piala Dunia edisi kali ini. Selama pertandingan yang dimenangkan dengan skor 3-0 melawan Haiti (dua gol dari Mateus Cunha dan gol penutup dari Vinicius Jr.) – yang mengembalikan semangat Seleção setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko pada pertandingan pembuka – penyerang Barcelona, Raphinha, mengalami cedera otot. Masalah ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh hasil pemeriksaan medis yang dilakukannya dalam beberapa jam terakhir, ternyata sama sekali tidak sepele.
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Brasil, partisipasi Raphinha di Piala Dunia berada dalam risiko besar: ia mengalami cedera pada paha kanan, kapan ia bisa kembali bermain, dan siapa yang akan menggantikannya
BERAPA BANYAK PERTANDINGAN YANG DIA LEWATKAN
Menurut laporan awal dari pemusatan latihan tim nasional Brasil, Raphinha dilaporkan mengalami cedera di bagian belakang paha kanannya, yang merupakan cedera terbaru dalam musim yang penuh cobaan dari segi fisik, termasuk saat ia masih membela Barcelona. Staf medis Brasil belum memberikan informasi tambahan, terutama terkait estimasi waktu pemulihan, namun diisyaratkan bahwa penyerang asuhan Ancelotti ini akan absen dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Skotlandia pada Kamis, 25 Juni, dan kemungkinan besar juga akan absen dalam pertandingan babak 16 besar.
SOLUSI-SOLUSI DARI ANCELOTTI
Harapan Brasil adalah bisa kembali diperkuat Raphinha pada babak 16 besar yang dijadwalkan pada minggu pertama Juli, namun semuanya akan bergantung pada tingkat keparahan cedera yang dialami pemain kelahiran tahun 1996 tersebut di area otot fleksor. Untuk menggantikannya, pelatih Carlo Ancelotti sudah mulai mencari pengganti yang tepat, dimulai dari pertandingan berikutnya melawan Skotlandia. Neymar diperkirakan sudah pulih untuk pertandingan tersebut; ia telah mengikuti sebagian sesi latihan bersama skuad selama beberapa hari terakhir, namun masih dalam masa pemulihan dari cedera betis yang harus ditangani dengan hati-hati. Pilihan paling tepat untuk menggantikan Raphinha adalah Gabriel Martinelli dari Arsenal atau Luiz Henrique dari Zenit St. Petersburg, sementara pemain muda Rayan juga tak sabar menanti kesempatan untuk unjuk gigi.