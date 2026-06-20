Brasil, partisipasi Raphinha di Piala Dunia berada dalam risiko besar: ia mengalami cedera pada paha kanan, kapan ia bisa kembali bermain, dan siapa yang akan menggantikannya

Harapan Brasil adalah bisa kembali diperkuat Raphinha pada babak 16 besar yang dijadwalkan pada minggu pertama Juli, namun semuanya akan bergantung pada tingkat keparahan cedera yang dialami pemain kelahiran tahun 1996 tersebut di area otot fleksor. Untuk menggantikannya, pelatih Carlo Ancelotti sudah mulai mencari pengganti yang tepat, dimulai dari pertandingan berikutnya melawan Skotlandia. Neymar diperkirakan sudah pulih untuk pertandingan tersebut; ia telah mengikuti sebagian sesi latihan bersama skuad selama beberapa hari terakhir, namun masih dalam masa pemulihan dari cedera betis yang harus ditangani dengan hati-hati. Pilihan paling tepat untuk menggantikan Raphinha adalah Gabriel Martinelli dari Arsenal atau Luiz Henrique dari Zenit St. Petersburg, sementara pemain muda Rayan juga tak sabar menanti kesempatan untuk unjuk gigi.