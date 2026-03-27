Neymar ya, Neymar tidak. Neymar mungkin. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti masih bimbang beberapa bulan menjelang dimulainya Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada malam hari Kamis, 26 Maret, saat Italia mengalahkan Irlandia Utara dan lolos ke babak playoff final untuk masuk ke turnamen (pada hari Selasa kami akan menghadapi Bosnia), Seleçao memainkan pertandingan persahabatan melawan Prancis yang dimenangkan 2-1 oleh tim asuhan Didier Deschamps.
Brasil, Neymar jadi sorotan: para penggemar ingin dia bermain di Piala Dunia, sementara Ancelotti tidak memiliki penyerang yang produktif
NYANYIAN PARA PENDUKUNG BRASIL UNTUK NEYMAR
Di Brasil, Neymar tidak ada di sana; ia tidak dipanggil oleh Ancelotti namun disambut sorak-sorai oleh para pendukung: kurang dari setengah jam sebelum pertandingan berakhir, Ekitiké mencetak gol kedua untuk Prancis setelah Mbappé membuka keunggulan di babak pertama, dan pada saat itulah dari tribun Gillette Stadium di Foxborough (Massachusetts, markas New England Revolution) terdengar nyanyian dukungan untuk penyerang Santos tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, para jurnalis bertanya kepada Ancelotti apakah Neymar memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, dan ia menjawab: "Kita harus membicarakan mereka yang ada di sini, yang telah memberikan segalanya, menunjukkan dedikasi, dan bekerja keras."
BRASIL DI BAWAH ANCELOTTI: TUJUH PENYERANG, TANPA GOL
Hingga saat ini, masih ada tanda tanya seputar pemain kelahiran 1992 ini, yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak timnas Brasil di antara para pemain yang masih aktif: 79 gol dalam 128 pertandingan, di belakangnya ada Coutinho yang telah mencetak 21 gol dalam 68 pertandingan (posisi ketiga ditempati Richarlison: 20 gol dalam 54 pertandingan). Seorang penyerang dengan statistik seperti ini sangat dibutuhkan oleh Ancelotti: sejak menjadi pelatih Brasil, ia telah mencoba tujuh penyerang berbeda, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mencetak gol. Mulai dari Matheus Cunha hingga Igor Jesus, termasuk Richarlison, João Pedro, Vitor Roque, Kaio Jorge, dan Igor Thiago: total 817 menit bermain dan nol gol.