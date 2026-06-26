Brasil menuntut agar wasit tersebut dilarang bertugas sementara Asosiasi Sepak Bola Brasil (FA) mengajukan keluhan ke FIFA terkait gol Vinicius Jr. yang dianulir saat melawan Skotlandia

Insiden dramatis itu terjadi pada menit ke-21 dalam laga terakhir Grup C Brasil melawan Skotlandia. Dengan Selecao yang sudah unggul berkat gol Vinicius Jr sebelumnya, bintang Real Madrid itu tampaknya telah menggandakan jumlah golnya setelah merebut bola dari Jack Hendry dan mencetak gol dengan tenang ke gawang Angus Gunn. Meskipun wasit Cesar Ramos awalnya menunjuk ke lingkaran tengah, intervensi VAR membuat gol tersebut dianulir karena diduga terjadi pelanggaran dalam proses pembentukannya.

Keputusan tersebut langsung memicu kemarahan di pinggir lapangan dari tim asuhan Carlo Ancelotti, yang merasa kontak fisik tersebut minim dan tidak memenuhi ambang batas “jelas dan nyata” yang diperlukan untuk tinjauan video. Presiden CBF, Samir Xaud, kemudian menindaklanjuti masalah ini dengan menulis surat langsung kepada presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk memprotes kurangnya konsistensi dalam wasit sepanjang turnamen.



