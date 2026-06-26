Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Brasil menuntut agar wasit tersebut dilarang bertugas sementara Asosiasi Sepak Bola Brasil (FA) mengajukan keluhan ke FIFA terkait gol Vinicius Jr. yang dianulir saat melawan Skotlandia
CBF marah atas keputusan VAR terkait Vinicius Jr
Insiden dramatis itu terjadi pada menit ke-21 dalam laga terakhir Grup C Brasil melawan Skotlandia. Dengan Selecao yang sudah unggul berkat gol Vinicius Jr sebelumnya, bintang Real Madrid itu tampaknya telah menggandakan jumlah golnya setelah merebut bola dari Jack Hendry dan mencetak gol dengan tenang ke gawang Angus Gunn. Meskipun wasit Cesar Ramos awalnya menunjuk ke lingkaran tengah, intervensi VAR membuat gol tersebut dianulir karena diduga terjadi pelanggaran dalam proses pembentukannya.
Keputusan tersebut langsung memicu kemarahan di pinggir lapangan dari tim asuhan Carlo Ancelotti, yang merasa kontak fisik tersebut minim dan tidak memenuhi ambang batas “jelas dan nyata” yang diperlukan untuk tinjauan video. Presiden CBF, Samir Xaud, kemudian menindaklanjuti masalah ini dengan menulis surat langsung kepada presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk memprotes kurangnya konsistensi dalam wasit sepanjang turnamen.
- Getty Images Sport
Tuntutan agar Ramos diusir
CBF secara khusus meminta agar wasit asal Meksiko, Ramos, dicabut dari penugasan-penugasannya di Amerika Utara di masa mendatang. Dalam sebuah dokumen yang dilihat oleh media Brasil Estadao, federasi tersebut mengutip "riwayat negatif" dengan wasit tersebut, merujuk pada pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2018 melawan Swiss di mana mereka merasa tidak diberikan penalti yang jelas dan pelanggaran dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan Swiss. Surat resmi tersebut berpendapat bahwa Ramos seharusnya tidak ditunjuk sejak awal mengingat perselisihan sebelumnya.
Messi disebut-sebut dalam tuduhan kemunafikan
Dalam perkembangan yang menarik, pihak berwenang Brasil bahkan memanfaatkan rival terbesar mereka untuk menyoroti apa yang dianggap sebagai standar ganda dalam wasit. Surat dari CBF menyoroti gol yang dicetak oleh Lionel Messi untuk Argentina melawan Austria pada awal turnamen, dengan menyiratkan bahwa tantangan fisik serupa menjelang terciptanya gol telah dibiarkan berlaku bagi negara-negara lain, sementara Brasil justru dikenai sanksi yang tidak adil.
Dokumen tersebut juga mencatat bahwa keputusan terhadap Skotlandia “tampaknya tidak terduga tidak hanya bagi tim Brasil, tetapi juga bagi para pemain Skotlandia, yang reaksi langsungnya menunjukkan bahwa mereka tidak mengharapkan adanya tinjauan ulang atau pembatalan gol tersebut.”
- AFP
Ancelotti menatap laga di Jepang
Di tengah sengitnya pertarungan di ruang direksi, Ancelotti tetap fokus pada lapangan saat Brasil bersiap menghadapi laga babak 32 besar melawan Jepang di Houston. Terlepas dari kontroversi VAR, Vinicius Jr berhasil mencetak gol di akhir pertandingan, dan Matheus Cunha menambah gol ketiga untuk memastikan Brasil memuncaki grupnya dengan mudah. Ancelotti tetap optimis mengenai perkembangan tim meskipun ada gangguan di luar lapangan.
"Sekarang kami bermain sebagai sebuah tim, itulah tujuannya. Kami belum sempurna, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami bisa sedikit lebih cepat saat menguasai bola," kata Ancelotti kepada wartawan setelah peluit akhir dibunyikan. "Saya senang karena tim telah meningkat pesat, kini kami tampil solid. Di babak gugur, soliditas sangat penting. Kami memiliki tim yang solid. Dibandingkan dengan pertandingan pertama, kami membuat lebih sedikit kesalahan, ritme permainan kami lebih baik, dan kami lebih efektif di lini depan."