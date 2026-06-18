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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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Brasil mengonfirmasi bahwa Neymar bahkan tidak akan ikut BERANGKAT bersama skuad ke Philadelphia untuk pertandingan Piala Dunia melawan Haiti karena proses pemulihannya dari cedera masih berlarut-larut

Neymar
Brazil
World Cup
Haiti
Brazil vs Haiti

Brasil telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Neymar tidak akan ikut serta dalam laga Piala Dunia mendatang melawan Haiti; sang penyerang bintang tersebut akan tetap tinggal di Brasil sementara rekan-rekan setimnya bertolak ke Philadelphia. Pemain Santos itu masih dalam proses pemulihan untuk kembali ke kondisi fisik prima, dan tim medis Selecao memutuskan untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu terkait pemain andalan mereka.

  • Neymar akan tetap tinggal di New Jersey

    Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengumumkan bahwa Neymar dipastikan absen dalam laga kedua fase grup Timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu tidak akan bergabung dengan skuad dalam lawatan mereka ke Philadelphia, tempat mereka dijadwalkan menghadapi Haiti pada Jumat malam.

    Alih-alih ikut dalam rombongan utama, mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain ini akan tetap tinggal di markas tim untuk fokus pada pemulihan fisiknya. "Dia akan tinggal di New Jersey untuk mengoptimalkan fase akhir proses pemulihannya, dengan memanfaatkan fasilitas unggulan di hotel The Ridge dan pusat latihan Columbia Park," jelas CBF dalam pernyataan resminya.

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    Penyimpangan dari rencana awal Ancelotti

    Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi yang sebelumnya digariskan oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti dan staf pelatihnya. Awalnya, rencananya adalah Neymar tetap berada di tengah-tengah skuad, secara bertahap meningkatkan keterlibatannya dalam sesi latihan bersama sambil ikut dalam perjalanan ke setiap lokasi pertandingan guna menjaga kekompakan tim.

    Namun, departemen medis telah memilih pendekatan yang lebih statis untuk memastikan sang penyerang memiliki akses ke peralatan pemulihan khusus. Neymar sempat tampil sebentar di lapangan pada hari Selasa dan ikut serta dalam sesi pemanasan bersama tim pada hari Rabu, tetapi ia tetap berlatih dengan beban yang dikontrol secara ketat dibandingkan dengan pemain lainnya.

  • Persaingan menuju babak gugur

    Dengan Neymar yang secara resmi dipastikan absen dalam laga melawan Haiti, perhatian kini telah beralih ke pertandingan terakhir Brasil di fase grup melawan Skotlandia pada 24 Juni. Keikutsertaannya dalam laga tersebut masih sangat diragukan, karena staf pelatih harus menyeimbangkan kebutuhan akan ritme pertandingan dengan risiko terjadinya kemunduran sebelum fase krusial turnamen.

    Ancelotti cenderung memilih pendekatan yang hati-hati, dengan tujuan utama memastikan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu siap untuk babak gugur. Respons sang pemain terhadap latihan teknis dan taktis yang akan datang pada akhirnya akan menentukan apakah ia akan mendapat kesempatan bermain di laga penutup fase grup atau disimpan untuk babak 16 besar.

  • FBL-WC-2022-MATCH48-CMR-BRAAFP

    Danilo menyoroti pengaruh Neymar yang sangat besar

    Absennya sang bintang top ini terus memicu banyak perbincangan di media, namun di dalam ruang ganti, para pemain tetap sangat menyadari kontribusi yang diberikan oleh pemain andalan mereka. Dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga melawan Haiti, bek veteran Danilo menekankan bahwa nilai sang penyerang jauh melampaui sekadar gol dan assist, sambil mencatat bahwa kehadirannya saja dalam susunan pemain sudah memaksa manajer lawan untuk mengubah seluruh strategi pertahanan mereka.

    "Jika Anda memiliki pemain seperti Neymar, lawan menjadi lebih tegang dan meminta bantuan untuk mengawalnya," kata Danilo. "Jadi, dengan dua pemain yang mengawalnya, seseorang dari tim kami akan bebas. Hal ini bisa sangat membantu. Hanya dengan berada di lapangan, dia sudah bisa mengacaukan keseimbangan lawan. Tentu saja, kami harus menghadapi kenyataan. Kami berharap dia dalam kondisi baik dan bisa membantu kami. Kualitasnya sudah terbukti." 


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