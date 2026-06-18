Brasil mengonfirmasi bahwa Neymar bahkan tidak akan ikut BERANGKAT bersama skuad ke Philadelphia untuk pertandingan Piala Dunia melawan Haiti karena proses pemulihannya dari cedera masih berlarut-larut

Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengumumkan bahwa Neymar dipastikan absen dalam laga kedua fase grup Timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu tidak akan bergabung dengan skuad dalam lawatan mereka ke Philadelphia, tempat mereka dijadwalkan menghadapi Haiti pada Jumat malam.

Alih-alih ikut dalam rombongan utama, mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain ini akan tetap tinggal di markas tim untuk fokus pada pemulihan fisiknya. "Dia akan tinggal di New Jersey untuk mengoptimalkan fase akhir proses pemulihannya, dengan memanfaatkan fasilitas unggulan di hotel The Ridge dan pusat latihan Columbia Park," jelas CBF dalam pernyataan resminya.