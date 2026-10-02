AFP
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Brasil mengerahkan tim keamanan pribadi di India untuk menghindari terulangnya kekacauan Lionel Messi di Kolkata
Pengamanan khusus melindungi bintang tamu yang berkunjung
Delapan personel keamanan pribadi tiba lebih awal di ibu kota Benggala Barat untuk menjamin perlindungan penuh bagi nama-nama besar andalan Carlo Ancelotti sepanjang kunjungan bersejarah mereka. Dipimpin kapten Marquinhos bersama Vinicius Junior, Gabriel Magalhaes, dan Bruno Guimaraes, skuad bertabur bintang itu tiba pada Kamis di bawah protokol ketat. Operasi pengamanan intensif telah disiapkan menjelang laga persahabatan internasional hari Sabtu melawan tuan rumah di Salt Lake Stadium pada 3 Oktober.
- AFP
Penyelenggara mengoordinasikan protokol keselamatan yang ketat
Ofisial pertandingan mengonfirmasi bahwa tim spesialis Amerika Selatan tersebut bekerja sama secara langsung dengan aparat penegak hukum setempat untuk menjaga standar internasional dalam setiap pergerakan.
Menjelaskan pengaturan operasional di lapangan, seorang sumber yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan mengatakan kepada The Times of India: "Brasil akan memiliki tim keamanan yang terdiri dari para ahli dan mantan pejabat militer. Tugas mereka adalah memastikan keselamatan para pemain dan delegasi, serta bekerja sama erat dengan polisi setempat untuk menjamin keamanan memenuhi standar internasional."
Gangguan sebelumnya mendorong persiapan benteng
Kewaspadaan yang ditingkatkan itu berangkat dari kericuhan penonton yang membayangi penampilan Messi di Stadion Salt Lake pada Desember, ketika penonton yang marah mencabuti kursi setelah rombongan VIP menghalangi pandangan mereka. Mengakui langkah-langkah pencegahan ketat yang diterapkan sebagai respons terhadap insiden tersebut, seorang ofisial pertandingan menegaskan: "Langkah pengamanan tambahan sedang diambil."
Akibatnya, delegasi tim tamu mengubah akomodasi mereka menjadi semacam benteng dengan penjagaan sepanjang waktu di setiap lantai tempat tinggal, ditambah pagar perimeter yang diperkuat di sekitar fasilitas latihan pribadi mereka.
- AFP
Laga uji coba persahabatan yang tidak seimbang menguji ketahanan lini belakang
Laga di Kolkata ini menjadi ujian taktik yang sangat besar bagi tuan rumah peringkat ke-138 dunia, yang baru saja menahan Panama dengan hasil imbang 1-1 yang menjanjikan di Stadion Sree Kanteerava pekan lalu. Meredam daya gedor tangguh dari tim peringkat kelima dunia menuntut disiplin bertahan tanpa kompromi sepanjang 90 menit. Bagi raksasa Amerika Selatan, pertandingan ini menawarkan kesempatan ideal untuk menguji kombinasi serangan setelah dua laga uji coba beruntun melawan Australia.
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