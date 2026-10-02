Ofisial pertandingan mengonfirmasi bahwa tim spesialis Amerika Selatan tersebut bekerja sama secara langsung dengan aparat penegak hukum setempat untuk menjaga standar internasional dalam setiap pergerakan.

Menjelaskan pengaturan operasional di lapangan, seorang sumber yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan mengatakan kepada The Times of India: "Brasil akan memiliki tim keamanan yang terdiri dari para ahli dan mantan pejabat militer. Tugas mereka adalah memastikan keselamatan para pemain dan delegasi, serta bekerja sama erat dengan polisi setempat untuk menjamin keamanan memenuhi standar internasional."