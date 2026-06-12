Brasil mengandalkan Vinicius Jr. sebagai sumber inspirasi di Piala Dunia - namun, catatan buruk sang bintang Real Madrid bersama Timnas Brasil harus diperbaiki jika mereka ingin bersaing memperebutkan gelar keenam pada 2026

Vinicius, karenanya, harus melakukannya sendirian — sekadar untuk membuktikan bahwa ia mampu. Dan bagi Brasil, ada bintang-bintang lain yang siap bersinar. Raphinha, misalnya, akan merasa memiliki kesempatan untuk menjadikan tim ini miliknya. Dan ia tahu betul bagaimana rasanya menghadapi ekspektasi di Piala Dunia.

"Tekanan yang dirasakan cukup tinggi. Dan, tentu saja, mewakili negara Anda adalah hal yang istimewa. Ini adalah tim nasional yang telah memenangkan gelar terbanyak di dunia," katanya kepada GOAL pada bulan April. "Mewakili seluruh bangsa adalah sesuatu yang menuntut banyak hal dari para pemainnya, dan itu merupakan suatu kehormatan."

Namun, pemain Barcelona ini selalu menjadi opsi kedua yang elit, bukan bintang tunggal. Dia adalah potongan pelengkap yang sempurna, misalnya, bagi Lamine Yamal. Ya, ia mencetak gol dan memberikan assist. Namun, Raphinha lebih merupakan roda penggerak yang menonjol dalam mesin yang terkoordinasi dengan baik. Ada pemain lain juga; Endrick kembali ke panggung setelah mengalami kebangkitan dengan masa pinjaman yang sukses di Lyon. Estevao, saat ia pulih dari cedera otot paha yang parah, jelas berada di jalur menuju ketenaran. Bahkan Rodrygo, yang entah bagaimana terlupakan dan absen dari turnamen karena cedera, bisa memberikan dampak.

Dan para legenda lama juga mendukung Vinicius.

"Vinicius menjalani musim yang sangat bagus. Tantangannya ada di Real Madrid; jika Anda tidak menang, itu adalah musim yang mengecewakan. Vinicius mencetak banyak gol dan bermain sangat baik. Namun, Madrid tidak memenangkan apa pun," kata Kaka kepada GOAL bulan lalu. "Jadi, semua orang mengatakan itu adalah kegagalan."