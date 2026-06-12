Brasil mengandalkan Vinicius Jr. sebagai sumber inspirasi di Piala Dunia - namun, catatan buruk sang bintang Real Madrid bersama Timnas Brasil harus diperbaiki jika mereka ingin bersaing memperebutkan gelar keenam pada 2026

Dan tak ada satupun dari penampilan Vinicius di level klub—yang sangat gemilang sepanjang musim dan membawanya meraih gelar ganda Liga Spanyol dan Liga Champions bersama Real Madrid—yang menghalanginya untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Justru, performa buruknya bersama tim nasionallah yang menghancurkan peluangnya.
Brasil membutuhkan penampilan sayap cepat Madrid itu di Copa America 2024. Namun, ia justru mendapat skorsing akibat akumulasi kartu kuning dan absen dalam laga perempat final melawan Uruguay. Brasil kalah dalam adu penalti. Vinicius menyaksikan dari pinggir lapangan, dan mengambil tanggung jawab atas kegagalan timnya.
Itu seharusnya menjadi momennya bersama Brasil, tapi kesempatan itu terlewatkan. Dan kini, dua tahun berlalu tanpa Ballon d'Or, kita tiba di Piala Dunia. Vinicius tetap menjadi andalan utama Brasil (meski Neymar kembali masuk skuad). Ia tetap salah satu pemain paling berbakat di planet ini. Dan sekali lagi, harapan seluruh bangsa tertumpu sepenuhnya pada pundaknya. Kini, rasanya inilah saatnya ia harus membuktikan diri untuk mengukuhkan warisannya sebagai salah satu legenda sejati negaranya.