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Vini Jr Brazil GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Brasil mengandalkan Vinicius Jr. sebagai sumber inspirasi di Piala Dunia - namun, catatan buruk sang bintang Real Madrid bersama Timnas Brasil harus diperbaiki jika mereka ingin bersaing memperebutkan gelar keenam pada 2026

Analysis
Vinicius Junior
Brazil
World Cup
FEATURES
LaLiga
Real Madrid

Vinicius Jr berjanji bahwa ia akan melakukannya "10 kali" jika perlu. Itulah kata-katanya setelah ia gagal meraih Ballon d'Or 2024 meski mencatatkan musim individu yang gemilang. Sejujurnya, pemain Brasil itu memang layak mendapatkan trofi tersebut — Rodri mungkin memang pantas mendapatkannya, tetapi tak banyak yang akan keberatan jika Vinicius yang berhasil meraih Bola Emas itu.

Dan tak ada satupun dari penampilan Vinicius di level klub—yang sangat gemilang sepanjang musim dan membawanya meraih gelar ganda Liga Spanyol dan Liga Champions bersama Real Madrid—yang menghalanginya untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Justru, performa buruknya bersama tim nasionallah yang menghancurkan peluangnya.

Brasil membutuhkan penampilan sayap cepat Madrid itu di Copa America 2024. Namun, ia justru mendapat skorsing akibat akumulasi kartu kuning dan absen dalam laga perempat final melawan Uruguay. Brasil kalah dalam adu penalti. Vinicius menyaksikan dari pinggir lapangan, dan mengambil tanggung jawab atas kegagalan timnya.

Itu seharusnya menjadi momennya bersama Brasil, tapi kesempatan itu terlewatkan. Dan kini, dua tahun berlalu tanpa Ballon d'Or, kita tiba di Piala Dunia. Vinicius tetap menjadi andalan utama Brasil (meski Neymar kembali masuk skuad). Ia tetap salah satu pemain paling berbakat di planet ini. Dan sekali lagi, harapan seluruh bangsa tertumpu sepenuhnya pada pundaknya. Kini, rasanya inilah saatnya ia harus membuktikan diri untuk mengukuhkan warisannya sebagai salah satu legenda sejati negaranya.

  • Vinicius Jr and NeymarGetty

    Rekor Brasil yang biasa-biasa saja

    Perjalanan karier Vinicius di klubnya ditandai dengan peningkatan yang konsisten, tahun demi tahun. Ia tiba di Madrid sebagai pemain yang masih mentah, belum teruji, dan secara terbuka tidak disukai oleh salah satu pemain terbaik timnya. Dalam beberapa musim, ia menjadi yang terbaik di La Liga, seorang Galactico yang tak diragukan lagi, dan masuk dalam perbincangan sebagai "yang terbaik di dunia". Inilah hal-hal yang biasa dilakukan oleh pemain hebat—berkembang seiring waktu.

    Namun bagi Brasil, peralihan dari bagus menjadi hebat itu belum pernah benar-benar terjadi. Faktanya, ia sama sekali belum pernah memberikan dampak bagi tim nasionalnya. Dalam 49 penampilan untuk negaranya, Vinicius mencetak sembilan gol. Enam di antaranya tercipta dalam laga persahabatan. Dua dari tiga gol lainnya tercipta dalam kemenangan telak atas Paraguay di fase grup Copa America. Ia, secara adil, juga menyumbang sembilan assist. Namun, hanya dua di antaranya tercipta dalam turnamen. Begitu sorotan tertuju pada seragam kuning Brasil, Vinicius seolah-olah mati.

    Sebagian alasannya, tentu saja, adalah taktis. Karena Neymar mengalami cedera, Vinicius ditugaskan untuk mengatur segalanya. Responsnya sederhana: jaga Vini dengan dua pemain dan tekel dia di setiap kesempatan yang memungkinkan. Dia hampir tidak punya ruang untuk bernapas. Rasa frustrasi pun muncul. Ketepatan dalam mencetak gol tidak ada.

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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Harus mengambil peran yang lebih besar

    Dan hal itu belum tentu menjadi masalah besar jika Brasil memiliki banyak bintang lain sekelas dirinya. Di masa lalu, Selecao memang dipenuhi bintang-bintang top. Menghentikan Ronaldinho? Anda harus menghadapi Ronaldo Nazario. Membungkam Kaka? Bagaimana dengan momen singkat saat Adriano berada di puncak performanya? Mereka kini tak lagi memiliki kedalaman skuad seperti itu.

    Neymar, di sisi lain, bisa menjadi bintang tunggal. Sebenarnya, wajar untuk bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di Piala Dunia 2014 jika Neymar tidak mengalami cedera punggung. Dan terlepas dari segala kekurangannya—di dalam dan di luar lapangan—Neymar selalu tampil untuk Brasil. Ada alasan mengapa ia melampaui rekor Pele sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut.

    Namun kini Neymar sudah menua dan sering mengalami cedera. Robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada Oktober 2023 benar-benar menjadi awal dari akhir kariernya. Meskipun ia sempat menunjukkan kilasan performa saat kembali ke klub masa kecilnya, Santos, cedera otot yang berulang telah membatasi kontribusinya. Meskipun ia telah dipilih untuk skuad Brasil tahun ini, masalah otot betis tampaknya membuat kontribusi besar darinya menjadi tidak mungkin (keikutsertaannya dalam pertandingan pembuka melawan Maroko masih belum jelas).

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Ke mana lagi mereka harus mencari bantuan?

    Vinicius, karenanya, harus melakukannya sendirian — sekadar untuk membuktikan bahwa ia mampu. Dan bagi Brasil, ada bintang-bintang lain yang siap bersinar. Raphinha, misalnya, akan merasa memiliki kesempatan untuk menjadikan tim ini miliknya. Dan ia tahu betul bagaimana rasanya menghadapi ekspektasi di Piala Dunia.

    "Tekanan yang dirasakan cukup tinggi. Dan, tentu saja, mewakili negara Anda adalah hal yang istimewa. Ini adalah tim nasional yang telah memenangkan gelar terbanyak di dunia," katanya kepada GOAL pada bulan April. "Mewakili seluruh bangsa adalah sesuatu yang menuntut banyak hal dari para pemainnya, dan itu merupakan suatu kehormatan."

    Namun, pemain Barcelona ini selalu menjadi opsi kedua yang elit, bukan bintang tunggal. Dia adalah potongan pelengkap yang sempurna, misalnya, bagi Lamine Yamal. Ya, ia mencetak gol dan memberikan assist. Namun, Raphinha lebih merupakan roda penggerak yang menonjol dalam mesin yang terkoordinasi dengan baik. Ada pemain lain juga; Endrick kembali ke panggung setelah mengalami kebangkitan dengan masa pinjaman yang sukses di Lyon. Estevao, saat ia pulih dari cedera otot paha yang parah, jelas berada di jalur menuju ketenaran. Bahkan Rodrygo, yang entah bagaimana terlupakan dan absen dari turnamen karena cedera, bisa memberikan dampak.

    Dan para legenda lama juga mendukung Vinicius.

    "Vinicius menjalani musim yang sangat bagus. Tantangannya ada di Real Madrid; jika Anda tidak menang, itu adalah musim yang mengecewakan. Vinicius mencetak banyak gol dan bermain sangat baik. Namun, Madrid tidak memenangkan apa pun," kata Kaka kepada GOAL bulan lalu. "Jadi, semua orang mengatakan itu adalah kegagalan."

  • Vinicius Jr Brazil 2024Getty Images

    Percakapan yang sama pada tahun 2024

    Masalahnya, perdebatan yang sama juga mengemuka pada tahun 2024. Saat itu, Neymar jelas tidak bisa bermain. Endrick masih belum matang. Raphinha belum sepenuhnya bangkit di Barcelona (namanya bahkan dikaitkan dengan kemungkinan hengkang). Namun, pada turnamen tersebut, Raphinha tampil gemilang. Ia menjadi starter dalam empat pertandingan dan mengakhiri puasa gol selama empat tahun bagi Selecao. Tentu saja, perhatian terhadapnya sedikit berkurang, tetapi di sana, di Amerika Serikat, ia menunjukkan apa yang bisa ia berikan.

    Vinicius, di sisi lain, berjuang keras. Dua gol dalam tiga pertandingan tidak terlihat buruk. Namun, ia sangat tidak efektif dalam pertandingan pembuka timnya, dan mereka harus puas dengan hasil imbang tanpa gol yang membosankan melawan Kosta Rika. Kemenangan telak atas Paraguay—dan penampilan sebagai pemain terbaik—mengikuti.

    Namun, melawan Kolombia, dia terlambat dalam menghadapi James Rodriguez. Wasit mengeluarkan kartu kuning hanya tujuh menit setelah pertandingan dimulai. Vinicius bermain sisa 83 menit dengan mengetahui dia akan absen di pertandingan berikutnya. Dia gagal mencetak gol, dan Brasil merindukannya—dalam bentuk apa pun—di babak perempat final.

    "Saya membuat kesalahan dengan menerima dua kartu kuning yang sebenarnya bisa dihindari. Sekali lagi, saya menyaksikan eliminasi dari pinggir lapangan. Namun kali ini, itu adalah kesalahan saya. Saya meminta maaf atas hal itu," katanya setelah turnamen berakhir.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti dan alasan untuk berharap?

    Namun, ada alasan untuk meyakini bahwa situasinya mungkin sedikit berbeda tahun ini. Carlo Ancelotti telah ditunjuk sebagai pelatih Brasil, dan tampaknya sangat cocok untuk Vinicius — terutama karena ia berhasil memaksimalkan potensi Vinicius saat di Madrid.

    Manajer tersebut telah berusaha, di setiap kesempatan, untuk menanamkan rasa percaya diri yang krusial pada sang winger. Ia menyatakan, pada hari Kamis, bahwa Vinicius memiliki "bakat istimewa yang sama dengan para legenda Brasil sepanjang masa", dan telah berulang kali mendukungnya untuk menjadi bintang bagi Selecao di Piala Dunia.

    Vinicius, di sisi lain, menyadari bahwa ia membutuhkan turnamen yang solid. "Jika saya pergi ke Piala Dunia, mencetak empat atau lima gol, dan kami menjadi juara, seluruh cerita akan berubah. Maka orang-orang akan mengatakan bahwa saya telah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia sejak awal, bahkan dalam pertandingan-pertandingan di mana saya tidak bermain dengan baik," katanya bulan lalu.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    Tekanan sudah hilang

    Namun, di sisi lain, ini mungkin bisa jadi kesempatan emas. Jika Anda harus menyusun daftar favorit untuk turnamen ini, Brasil mungkin tidak akan masuk di dalamnya. Memang, mereka berada satu tingkat di bawah Spanyol, Prancis, Inggris, dan Argentina dalam turnamen ini. Tentu saja, keakraban mereka dengan kondisi musim panas bisa menguntungkan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kualitas skuad seperti dulu.

    Dan mungkin itulah cara terbaik untuk menghadapinya. Di Copa America, mereka diharapkan untuk menang. Piala Dunia juga datang dengan ekspektasi tertentu. Namun, mungkin ada pemahaman bahwa ini akan menjadi turnamen yang sulit, dengan skuad Ancelotti yang tak dapat dipungkiri sedang dalam masa transisi.

    Jika memang demikian, mungkin 40 hari ke depan bisa menjadi waktu bagi Vinicius untuk menunjukkan kemampuannya. Semua pemain lain sedang cedera atau belum siap. Ini bisa jadi musim panasnya Vini.

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