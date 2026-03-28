Brasil mendapat pukulan telak akibat cedera Vinicius Jr., yang membuat penyerang Real Madrid itu absen dalam sesi latihan menjelang laga melawan Kroasia
Kelelahan otot membuat pemain nomor 10 Selecao harus absen
Timnas Brasil tengah menanti dengan cemas perkembangan kondisi kebugaran Vinicius Jr. menjelang laga melawan Kroasia pada Selasa di Camping World Stadium. Pemain berusia 25 tahun itu absen dari sesi latihan bersama pada Sabtu, dan memilih tetap di gym untuk menjalani program pemulihan khusus sementara rekan-rekannya berlatih di lapangan di Orlando.
Menurut ESPN, sang penyerang mengeluhkan ketidaknyamanan otot setelah kekalahan Brasil baru-baru ini dari Prancis. Meskipun evaluasi medis awal yang dilakukan belum lama ini tidak menunjukkan adanya robekan serius, masalah tersebut telah diklasifikasikan sebagai kelelahan otot. Keputusan untuk menahannya dari latihan penuh merupakan langkah pencegahan yang diambil oleh departemen medis untuk menghindari memperparah masalah tersebut.
Ancelotti menghadapi dilema pemilihan pemain yang semakin rumit
Kemungkinan absennya Vinicius Jr. menambah daftar masalah yang semakin panjang bagi pelatih kepala Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu telah melihat skuadnya menipis pasca hengkangnya Wesley dan Raphinha, yang keduanya secara resmi dicoret dari daftar pemain setelah mengalami cedera selama jeda internasional. Dengan status sang bintang Real Madrid yang kini diragukan, opsi serangan pun semakin terbatas.
Terlepas dari kemunduran ini, Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) tetap optimis bahwa pemain andalan mereka akan segera kembali. Sikap resmi mereka adalah bahwa sang pemain seharusnya sudah bisa kembali berlatih seperti biasa pada hari Minggu. Namun, kemampuannya untuk menjadi starter dalam pertandingan melawan finalis Piala Dunia 2018 ini masih menjadi sorotan tajam karena staf medis akan memantau reaksinya terhadap peningkatan beban fisik selama 48 jam ke depan.
Perubahan taktik dan penambahan pasukan pertahanan
Berita positif lainnya bagi Selecao, bek veteran Marquinhos kembali berlatih penuh setelah absen dalam laga melawan Prancis. Ia mengikuti sesi latihan tanpa batasan, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi barisan pertahanan. Ancelotti memanfaatkan sesi tersebut untuk menguji berbagai kombinasi pertahanan, awalnya menurunkan empat bek berupa Danilo, Bremer, Leo Pereira, dan Douglas Santos sebelum Marquinhos menggantikan Bremer.
Di lini tengah, Casemiro dipasangkan dengan Andrey Santos, yang mengisyaratkan formasi yang mungkin akan digunakan Brasil jika mereka perlu bermain lebih kompak melawan tim Kroasia yang memiliki kemampuan teknis tinggi. Dengan 23 pemain yang saat ini berada di pemusatan latihan, termasuk tiga penjaga gawang, fokus telah bergeser ke pencarian susunan pemain yang seimbang yang dapat mengimbangi potensi kurangnya kecepatan eksplosif Vinicius di sayap kiri.
Persiapan terakhir menjelang pertandingan persahabatan di Orlando
Brasil dijadwalkan akan menghadapi Kroasia pada hari Selasa. Pertandingan ini merupakan bagian penting dari siklus persiapan mereka, namun fokus kini hampir sepenuhnya beralih ke ruang perawatan. Ancelotti memilih untuk tidak memanggil pemain pengganti bagi para penyerang yang cedera, kecuali bek muda Vitor Reis, yang berarti skuad saat ini harus tampil lebih baik jika sang nomor 10 tidak bisa bermain.