Brasil mendapat pukulan telak akibat cedera Vinicius Jr., yang membuat penyerang Real Madrid itu absen dalam sesi latihan menjelang laga melawan Kroasia

Timnas Brasil tengah menanti dengan cemas perkembangan kondisi kebugaran Vinicius Jr. menjelang laga melawan Kroasia pada Selasa di Camping World Stadium. Pemain berusia 25 tahun itu absen dari sesi latihan bersama pada Sabtu, dan memilih tetap di gym untuk menjalani program pemulihan khusus sementara rekan-rekannya berlatih di lapangan di Orlando.

Menurut ESPN, sang penyerang mengeluhkan ketidaknyamanan otot setelah kekalahan Brasil baru-baru ini dari Prancis. Meskipun evaluasi medis awal yang dilakukan belum lama ini tidak menunjukkan adanya robekan serius, masalah tersebut telah diklasifikasikan sebagai kelelahan otot. Keputusan untuk menahannya dari latihan penuh merupakan langkah pencegahan yang diambil oleh departemen medis untuk menghindari memperparah masalah tersebut.